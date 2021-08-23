“ذاتك الحقيقية” هي مجرد وهم

في الموسم الأول من مسلسل The X-Files، ترافق دانا سكالي معلمها الأكاديمي في مكتب التحقيقات الفيدرالي، جاك ويليس، في محاولة منع سرقة بنك. أحد اللصوص يطلق النار على ويليس وتطلق سكالي النار على السارق الذي يموت مباشرة. بعد تجربة قريبة من الموت في المستشفى، يستيقظ ويليس، لكنه تغير. أصبح شريرًا وخبيًثا. لقد امتلك اللص جسده، وسيحاول الآن لم شمله مع حبيبته والسعي للانتقام من أي شخص قم بإبلاغ مكتب التحقيقات الفيدرالي.

كطالبة دراسات عليا، شاهدت نينا سترومنغر مسلسل The X-Files وخلال متابعتها لجميع حلقات الكائنات الفضائية والوحوش، لفت انتباهها هذا التعبير المجازي الخارق للطبيعة: “تبديل الأرواح” soul switch. وجدت سترومنغر، وهي الآن أستاذ مساعد في مدرسة كلية وارتون، الفرضية رائعة لأنه إذا تمكن لص بنك من ترك جسده وانتهى به الأمر ليسكن في جسد ويليس، فهذا يعني ضمنًا أنه لم يندمج مع جسده من الأساس. فقد كان هناك بعض من جوهر ذاته المنفصل عنه تم أخذه ونقله. لاحظت سترومنغر أنه في حالة تبديل الأرواح، فإن الناس “سوف يجلبون بعض من سماتهم فقط.” وتضيف: “يبدو الأمر اختياريًا. وعندها تساءلت عما إذا كان هناك أي نمط واضح في ذلك.”

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قادها فضولها في النهاية إلى تجربة. طرحت هي وزميلها، شون نيكولز، سؤالاً على الناس: إذا دخلت إلى جسد آخر، فأي من سماتك ستجلب على الأرجح معك؟ عدى عن الذكريات والتفضيلات الشخصية الأخرى، قال الناس باستمرار إنهم سيحتفظون بالسمات المتعلقة بأخلاقهم.

هذا العمل هو مجرد واحد من العديد من التوضيحات على مدى سنوات لمفهوم نفسي يسمى “الذات الحقيقية” true self. تختلف الذات الحقيقية عن الذات التي تتكون من مزيج ضبابي غير واضح من مظهرك الجسدي، وذكائك، وذكرياتك، وعاداتك، وكل ذلك يتغير بمرور الوقت. الذات الحقيقية هي ما يعتقد الناس أنه جوهرهم. إنه أساس ما يجعلك أنت، وفي حال تم انتزاعها منك، فلن تكون أنت مطلقًا.

ولكن ما هي أجزاء نفسك التي تعتبرها “ذاتك الحقيقية”؟ عندما تتصرف بطرق معينة، ما هي الأفعال التي تتوافق مع ذاتك الحقيقية، وأيها تتعارض مع ذاتك الحقيقية؟ من اللافت للنظر أن معظم الناس لا يؤمنون بالذات الحقيقية فحسب، بل يجيبون على هذه الأسئلة بنفس الطريقة، فهم يقولون باستمرار أن ذواتهم الحقيقية هي الأجزاء التي هي في الأساس خيّرة أخلاقيًا.

ولكن على الرغم من تكرار هذه النتيجة عدة مرات، فإن الذات الحقيقية هي مجرد حدس، ويكاد يكون من المؤكد أنها غير موجودة. ما نعرفه من علم الأعصاب وعلم النفس لا يقدم دليلاً على وجود ذات حقيقية خيّرة أخلاقيًا منفصلة ودائمة وموجودة في داخلنا. ومع ذلك فالكثيرين منا لديهم هذا الاعتقاد أو التحيز، وهو أمر محير، كما تشير سترومنغر.

على الرغم من أن هذا الشعور بالذات الحقيقية الجيدة أخلاقيًا هو على الأرجح تحيز مشترك وشائع، إلا أنه لا يزال يلعب دورًا مهمًا في كيفية فهمنا لسلوكيات الآخرين إلى كيفية تقييمنا لحياتنا. تساءلت ورقة بحثية حديثة، صدرت هذا الشهر، عما إذا كان هذا الإيمان بذاتنا الحقيقية الصالحة يعني أننا متحمسون للتصرف بشكل أخلاقي يوميًا – أو إذا استخدمنا ذلك كوسيلة لإيجاد العذر للسلوك السيء.

وجدت دراسة من عام 2011 أنه في خطابات التخرج من الجامعة، كانت إحدى الرسائل الأكثر شيوعًا هي “كن صادقًا مع نفسك.” واعتقد الفيلسوف الإنجليزي جون لوك أن أهم عنصر في شخصياتنا هو ذاكرتنا. فهويتنا تعتمد على ما نتذكره. لكن البحث عن ذاتنا الحقيقية يشير إلى أن هذه ليست الطريقة التي يفكر بها الناس في ذواتهم الحقيقية.

مرارًا وتكرارًا، ثبت أن السمات الأخلاقية هي أساس الذات الحقيقية. سواء طلبت من الناس تقييم المواقف التي تعرض فيها شخص ما لصدمة دماغية، أو تناول عقاقير ذات تأثير نفسي، أو تبادل أجساد، إذا تم الاحتفاظ بصفاتهم الأخلاقية، فهم لا يزالون هم “أنفسهم” – وإلا، فقد تغيروا بطريقة جوهرية. في عام 2008، وجد الباحثون أن الناس لم يكونوا أكثر استعدادًا لتناول الأدوية التي يمكن أن تغير سماتهم الأخلاقية، مثل اللطف أو التعاطف، لكنهم لم يكونوا قلقين بشأن الأدوية التي من شأنها تغيير مستويات اليقظة أو الذاكرة.

ما إذا كانت الذات الحقيقية موجودة أم لا تلك هي نقطة خلافية. لكن يبدو أنها قد تؤثر على كيفية تصرفنا. وهذا ما تؤكد عليه ريبيكا شليغل، أخصائية علم نفس الشخصية الاجتماعية بجامعة تكساس إيه آند إم، التي تصف نفسها بـ “اللامؤمنة بالذات الحقيقية، والتي تميل إلى التشكك الشديد بهذا الأمر.” وتقول شليغل: “ما يريد الجميع معرفته حقًا. هل هذا صحيح – هل لدينا فعلاً ذاتا حقيقية؟ إنه سؤال فلسفي قد لا تكون هناك إجابة مرضية عنه.”

عندما يقوم الناس بتغييرات إيجابية في حياتهم، فمن المرجح أن يُنظر إليهم على أنهم يكشفون عما كان دائمًا في أعماقهم. عندما يقومون بتغييرات سلبية، فإنهم يبتعدون عن ذواتهم الحقيقية. عندما سُئل المشاركون عن أجزاء من الذات يجب إلقاء اللوم عليها في أن يصبح الشخص “سيئًا،” كما طلبت إحدى الدراسات، قال المشاركون إن هذه التغييرات تُعزى إلى الذات السطحية. ولكن إذا أصبح شخص ما شخصًا أفضل، وأبًا محبًا، فهذا تعبير عن الذات الحقيقية.

توصلت الدراسات التي أجريت على أشخاص من كولومبيا وسنغافورة وروسيا إلى نتائج مماثلة، على الرغم من أن هذه الثقافات يمكن أن يكون لها أفكار مختلفة جدًا حول الذات وطبيعة الفرد. كتب كريستيان جاريت أن “الهندوس الهنود والبوذيين من التبت يرون أن الجوانب الأخلاقية للشخص مركزية بشكل خاص لهويتهم، على الرغم من أن البوذيين في التبت ينفون وجود شيء مثل الذات.”

وبينما نفكر في أنفسنا عادة بشكل مختلف عن الآخرين (وهو ما يسمى التحيز الذاتي للآخر)، فإننا نعتقد أن الذات الحقيقية للآخرين جيدة من الناحية الأخلاقية أيضًا. حتى الأشخاص المعروفين بأنهم أعداء للإنسانية، والذين يقولون إنهم يعتقدون أن الناس سيئون، يظهرون نفس التحيز للذات الحقيقية في التجارب، وينسبون السمات الإيجابية إلى الذات الحقيقية، والسمات السلبية إلى شيء آخر.

لماذا نعتبر أنفسنا صالحين أخلاقياً، في أعماقنا؟ قد يكون لدينا دافع كبير للقيام بذلك – فهذا مفيد نفسيًا ويساعدنا على التعاون مع الآخرين والثقة بهم. لكن هناك تفسير آخر وهو أن الأمر يتعلق فقط بالطريقة التي نفكر بها في كل شيء.

عندما تختصر جوهر أي شيء، فإننا نميل إلى التفكير في سماته الإيجابية هذا يسمى الجوهرية النفسية. عندما يُطلب منا وصف جوهر شيء ما، سواء كان شخصًا أو فرقة موسيقية أو بلدًا أو حتى قطعة أثاث، فإننا نميل إلى القول إن جوهر كل هذه الكيانات جيد. عند وصف جوهر الطاولة، نقول إن لها أربع أرجل، وسطح للأكل – سمات الطاولة جيدة. نحن لا نصف طاولة مكسورة. قد يتماشى مفهومنا عن الذات الحقيقية مع هذا التفكير.

ومع ذلك، قد يبدو أن عالمنا الحديث يقدم تناقضًا مع الإيمان بالذات الحقيقية الجيدة أخلاقياً. إذا كنا نعتقد ذلك عن أنفسنا والآخرين، فلماذا يوجد الكثير من الصراع السياسي وجرائم الكراهية والمشاحنات السيئة عبر الإنترنت؟

لدى جوش كنوب، الفيلسوف التجريبي في جامعة ييل، تفسير واحد محتمل. على الرغم من أننا جميعًا نؤمن بذاتنا الحقيقية الصالحة والخيّرة من الناحية الأخلاقية، إلا أن تعريفنا لما هو أخلاقي يختلف – ونحن نحدد الجزء “الجيد أخلاقيًا” من ذواتنا الحقيقية بناءً على قيمنا الخاصة.

في إحدى التجارب، طلب كنوب وزملاؤه من الناس الرد على قصة رجل يدعى “مارك” وهو مسيحي وينجذب جنسياً إلى الرجال. رد المحافظون بأن شخصية مارك الحقيقية هي شخص يريد التمسك بمعتقداته الدينية، والتصرف وفق انجذابه سيكون انحرافًا عن الذات الحقيقية. رد الليبراليون بأن حياته الجنسية هي حقيقته، وأن إنكار ذلك من أجل معتقداته الدينية سيكون إهانة لذاته الحقيقية. تفرض القيم ماهية الأساسيات الأخلاقية للذات الحقيقية – وهذا يمكن أن يؤدي إلى صدامات في العالم الحقيقي لأشخاص يحملون ذوات حقيقية مختلفة.

هناك مواقف قد تنهار فيها الذات الحقيقية، ولا يزال علماء النفس يتعلمون ما هي هذه المواقف. الأشخاص الذين يعانون من مستويات عالية من الاكتئاب قد ينظرون إلى الذات الحقيقية بشكل مختلف، على الرغم من أن شليغل تشير إنه لا يوجد الكثير من الأبحاث حتى الآن للإجابة على هذا السؤال.

ويقول ماثيو فيس، الأستاذ المساعد في علم النفس بجامعة تكساس إيه آند إم، إن التفكير في أن الآخرين لديهم نفس الذات الحقيقية الأخلاقية لا يبدو أنه يتماشى مع نظام العدالة الجنائية والذي يقوم على العقاب والانتقام: “يبدو أن هذا من شأنه أن ينافس فكرة أن كل شخص صالح وجيد في داخل أعماقه.”

في تقرير يجري إعداده، وجد فيس وزملاؤه، بما في ذلك شليغل، أنه عندما طُلب من الأشخاص التفكير في مرتكبي الجرائم، كان الناس أكثر استعدادًا للقول إن الذات الحقيقية للشخص سيئة من الناحية الأخلاقية.

قال فيس: “كلما زاد عدد الناس الذين يعتقدون أن الذات الحقيقية للشخص سيئة أخلاقياً، زاد دعمهم للعقاب. أعتقد أن فكرة أن الذات الحقيقية هي بطبيعتها جيدة وصالحة من الناحية الأخلاقية هي ما نتحيز إليه. ولكن ربما يكون هناك قدر كبير من المرونة في كيفية استخدامنا لتلك المعتقدات. وقد نطبقها في بعض المواقف دون غيرها.”

إذا كنا نعتقد في أعماقنا أننا جيدون أخلاقياً، فهل يدفعنا ذلك إلى التصرف وفقًا لهذا الاعتقاد؟ في ورقة بحثية نُشرت في هذا الشهر، طرح مات ستيتشر، الفيلسوف الأخلاقي بجامعة ولاية واشنطن، بعض الجوانب الأخلاقية المحتملة للأشخاص الذين يتماشون مع اعتقاد أن لديهم ذاتًا حقيقية جيدة أخلاقياً. ويقول ستيتشر: “في البداية كان رد فعلي، يا للروعة.. هذا شيء عظيم.. يهتم الناس بطبيعتهم بالأخلاق باعتبارها جوهر هويتهم، ولكن كلما بدأت أفكر في الأمر، كلما شعرت بالقلق.”

ويعزي ذلك إلى أن صلاح الذات الحقيقية يبدو أمرًا مفروغًا منه، وليس مكتسبًا. إن امتلاك الذات الحقيقية الصالحة أخلاقيًا لا يعتمد على الطريقة التي تتصرف بها. إذا كنت تتصرف بشكل غير أخلاقي، فأنت تنحرف عن نفسك الحقيقية الطيبة، والتي تظل دون تغيير على الرغم من تلك الأفعال. يشير ستيتشر: “ينتج عن ذلك الكثير من الضيق والاضطراب.. كيف يمكننا التأقلم مع ذلك؟”

قد يستجيب بعض الأشخاص لهذا الضيق والاضطراب من خلال إنكار تصرفاتهم بشكل غير أخلاقي واتخاذهم موقف دفاعي. قد يندفع الآخرون للقيام بعمل صالح لاستعادة صلاحهم.

يُطلق على هذين الردين اسم الاعتماد الأخلاقي والتطهير الأخلاقي. يقول ستيتشر إن هذه الأفعال ليست مثل الانخراط في التطور الأخلاقي الفعلي بل هي إصلاحات سريعة تجعل الشخص يشعر بتحسن، ربما لأنها تعيد الشخص إلى التوافق مع أفكاره حول نفسه الحقيقية، بدلاً من ترسيخ الممارسة المستمرة لمحاولة العيش بشكل أخلاقي.

ويضيف ستيتشر: “جزء من قلقي هو أن يستسلم الناس إلى افتراض صلاحهم الأخلاقي، والتفكير في أنهم بمجرد أن يحصلوا عليه، فلن يكونوا بحاجة إلى فعل أي شيء حيال ذلك. بمعنى أنه عندما يطل الانحلال الأخلاقي برأسه، تحصل فجأة على علامة حمراء، وبعد ذلك يكون لديك الدافع لفعل شيء ما على المدى القصير لمحاولة إعادة تأكيد يقينك بأنك جيد وصالح.”

بعد أن ثبت أن الكثير من الناس يشعرون أن لديهم ذاتا حقيقية. هل نمعن النظر في أن تلك الذات الحقيقية جيدة أخلاقيًا ونتساءل: “لا يهم ما أفعله، أنا جيد وصالح من داخل أعماقي؟ أم أن ذاتنا الحقيقية تصبح معيارًا يحفز السلوك الجيد؟

يمكن أن يمنح الإيمان بالذات الخيّرة أخلاقيًا الأمل في الاستمرار في المحاولة. إنها فكرة قوية أنه حتى لو لم تكن أفعالك أو ظروف حياتك مثالية، فإن ذلك يكون في داخل أعماقك، وفي جوهرك، هو شيء جيد بطبيعته قد تتمكن من التعبير عنه يومًا ما.

في المقابل، يمكن أن يكون وقودًا لنوع من الأزمات الوجودية إذا كانت حياتك لا تتوافق مع “ذاتك الحقيقية.” يمكن لأي شخص أن يتعامل مع لحظات الشك تلك إذا كنت تسير على الطريق الصحيح أو تعيش حياة تطابق ما أنت عليه “حقًا.”

خذ هذا المثال من إحدى الدراسات الاستعراضية لـ سترومنيغر: “لنفترض أن لدى امرأة ما رغبة في جني الكثير من المال وأيضًا رغبة في إنشاء عمل فني جميل. قد ترى هذه المرأة كلتا الرغبتين على أنهما جوانب من ذاتها، ولكن إلى الحد الذي ترى فيه أن هذه الرغبة الأخيرة فقط تقع ضمن ذاتها الحقيقية، فإن الرضا عن هذه الرغبة الأخيرة سيساهم في إحساسها بمعنى الحياة بطريقة لا يتحقق معها الرضا من خلال الرغبة الأولى.”

وقالت سترومنيغر: فكرة أن هناك نفس حقيقية يمكن العثور عليها في أعماقك إذا بحثت عنها بالطريقة الصحيحة، وأخذ ذلك حرفيًا يعني أن هناك حقيقة يجب العثور عليها واكتشافها وهناك سعادة وإنجاز في القيام بذلك. ولكن الأهم هو التمسك بمفهوم أكثر مرونة عن الذات الحقيقية. الذات الحقيقية يتم افتراضها بدلاً من مراقبتها. إنه وهم يبعث على الأمل.”

هذا لا يعني أن الإيمان بذاتك الحقيقية الصالحة أخلاقيًا هو أمر جيد أو سيء في حد ذاته – لا سيما إذا كان يمنحك معنى ويساعدك على أن تعيش حياة تفخر بها. ولكن من الجيد أن تدرك أن هذا هو مجرد تحيز -وخاصة في حالة تحول الوهم المأمول إلى روح شريرة.