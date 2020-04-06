رجل إيطالي يقتل صديقته بعد اتهامها بنقل عدوى فيروس كورونا له

أخبار فيروس كورونا من حول العالم

توفي رئيس الوزراء الليبي السابق محمود جبريل يوم الأحد بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد. وتولى جبريل رئاسة الحكومة بشكل مؤقت إلى أن أجرت ليبيا أول انتخابات حرة في أربعة عقود عام 2012 عقب الإطاحة بمعمر القذافي بعام واحد. وقال المساعد فوزي عمار إن جبريل توفي في مستشفى خاص في القاهرة حيث كان يعالج منذ إصابته بالفيروس نهاية الشهر الماضي.

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قال رئيس وزراء الإمارات إن بلاده ستعفي المقيمين من الغرامات حتى نهاية العام في إطار خطط مواجهة تفشي فيروس كورونا. وفرضت دبي تمديدا لإجراءات العزل لأسبوعين مساء يوم السبت في تشديد لحظر التجول الليلي المفروض في عموم الإمارات منذ عشرة أيام. وأعلنت وزارة الخارجية السعودية عن إطلاق الخدمة الإلكترونية لعودة المواطنين الراغبين في العودة إلى البلاد من الخارج على أن تكون الأولوية للسعوديين المتواجدين في البلدان الأكثر تأثرا من انتشار فيروس كورونا وكبار السن والحوامل.

في خبر مفجع، توفى النازح السوري، بسام الحلاق، الذي أحرق نفسه أمس الأحد في بلدة تعلبايا اللبنانية. وتناقل عدد من الصفحات فيديو وصف يظهر فيه الحلاق (52 عاما) أثناء إضرامه النار في نفسه، وذكرت أنه أقدم على ذلك “بسبب الوضع المعيشي وبسبب إخراجه من المنزل من قبل صاحبه لعدم قدرته على دفع اجرته” بحسب روسيا اليوم. وتأتي الحادثة بعد بيان لمنظمة “هيومن رايتس ووتش” أن لبنان يشن حملة تمييز ضد اللاجئين السوريين، في إطار جهود مواجهة جائحة كورونا.

في إيطاليا، في خبر مفجع آخر، قام رجل إيطالي بقتل صديقته بعد اتهامها بنقل عدوى فيروس كورونا له. وبحسب صحيفة الاندبندنت البريطانية، فإن طالبة طب إيطالية قد خنقت حتى الموت على يد صديقها بعد أن اتهمها خطأً بأنها نقلت له العدوى، فيما جاءت نتائج الاختبارات سلبية لكليهما. هذه الجريمة تؤكد مجدداً على تزايد العنف والخطر الكبير الذي تتعرض له النساء في هذا الوقت، وضرورة توفير الحماية لهن.

قالت المغنية الأمريكية بينك إنها أصيبت قبل أسبوعين بفيروس كورونا هي وإبنها البالغ 3 سنوات لكنهم تعافوا لاحقًا. ودعت المغنية إلى توفير الفحوص بشكل أكبر وجعلها مجانية قائلة إنها “مهزلة وإخفاق تام لحكومتنا ألا تتيح الفحوص بشكل أوسع.” وأعلنت بينك تبرعها بمليون دولار لمستشفيات تتعامل مع حالات الإصابة بالمرض. وأشار تقرير لنيويورك تايمز أن عدد الوفيات بالفيروس وصل إلى أكثر من 9،400 شخص نهاية هذا الأسبوع، لكن مسؤولي المستشفيات والأطباء وخبراء الصحة العامة يقولون أن الأرقام الرسمية فشلت في تحديد العدد الحقيقي للأمريكيين الذين توفوا في هذا الوباء.

وقد أعلنت شركة “آبل” الأميركية أنها بدأت بتصنيع معدات طبية واقية، تماشيًا مع التوجه العالمي لمكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد. وأعلن المدير التنفيذي للشركة، تيم كوك، عبر حسابه على تويتر أن الشركة تعمل “على إنتاج 20 مليون كمامة مخصصة للأطباء والممرضين.” وتعاني الولايات المتحدة، من نقص في الكمامات وأجهزة التنفس.