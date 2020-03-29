عشان تحسوا بينا

تشهد وسائل التواصل في السعودية انتقادات لتذمر بعض الرجال من اضطرارهم للبقاء في المنزل في الحجر المنزلي للوقاية من فيروس كورونا. وقالت بعض الناشطات أن النساء السعوديات عشن ظروفا مشابهة للحجر المنزلي لسنوات طوية ضمن نظام الولاية. وقد تغيرت العديد من القوانين تتعلق بحقوق المرأة في السعودية مع إعلان إلغاء الحظر على قيادة المرأة للسيارة، والسماح للمرأة بالسفر، وغيرها، ولكن لا يزال هناك بعض القيود الاجتماعية التي كانت تعطي ذكور العائلة حق التحكم بحياة النساء. وبدأت التعليقات تنهال بعد كتابة شاب تغريدة على تويتر قال فيها “البنات صاحو بالمساواه لحد ماجلسنا بالبيت كلنا.”

إليكم/ن بعض هذه التغريدات

Videos by VICE

عمال يعزلون أنفسهم في مصنع تونسي لإنتاج الكمامات

يقوم عمال مصنع في تونس بإنتاج 50 ألف كمامة يوميًا وأدوات طبية أخرى، مساهمة منهم في جهود الوقاية من فيروس كورونا، بعد أن اختاروا عزل أنفسهم في مكان عملهم. وعزل هؤلاء العمال، وعددهم 150 غالبيتهم من النساء، أنفسهم في مصنع كونسوميد في تونس لمدة شهر. وبحسب ما قال مدير المصنع حمزة العوينيلبي بي سي “فإن الحس الوطني هو الدافع لعزل أنفسهم.” وتقول الموظفة خولة ربحي إنها تفتقد أسرتها بشدة، ولكن أجواء البهجة والتشجيع التي يوفرها زملاؤها تعوضها نوعا ما عن ذلك. وأضافت: “لدينا أماكن مخصصة لممارسة كل أنواع الأنشطة مثل الرقص للنساء، وكرة القدم والسلة للرجال.” ويصدر المصنع عادة أجهزة الوقاية، ولكنه يركز حاليا على إنتاج ما يكفي القطاع الصحي في تونس. ويوجد في تونس، التي تخضع للإغلاق، 227 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا وقد توفي 6 مرضى في الأسبوع الماضي.

رجل دين يتسبب في وفاة 59 شخصًا بعد دعوتهم لشرب الديتول

توفي 59 شخصًا في كينيا بعد شربهم الديتول، استجابة لدعوة رجل دين يدعى روفوس فالا، عندما دعا أتباعه بشرب ديتول للوقاية من فيروس كورونا. وقالت الشرطة إن 63 شخصًا شربوا مطهر الديتول، مما أسفر عن مقتل 59 شخصًا، ووجود 4 أشخاص في حالة حرجة. وكانت منظمة الصحة العالمية حذرت من عدم الاستماع إلى نصائح وطرق الوقاية غير الطبية.

أخبار فيروس كورونا

عاد نجم هوليوود الأميركي توم هانكس وزوجته ريتا ويسلون إلى لوس أنجلوس، بعد قضاء أكثر من أسبوعين في الحجر الصحي في أستراليا. في الإمارات، أعلنت وزارة الصحة الإماراتية، عن تمديد حظر التجول الليلي حتى الخامس من أبريل المقبل، بهدف تعقيم الأماكن العامة ضمن إجراءات مكافحة فيروس كورونا. وسجلت الإمارات حالتي وفاة بسبب الإصابة بفيروس كورونا المستجد، و468 إصابة. وتخت هاشتاغ # خليك _ ببيتك _ وانشد _ لوطنك، قام عدد من السعوديين بترديد النشيد الوطني من نوافذ منازلهم عند الساعة الثامنة من مساء السبت.