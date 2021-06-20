رجل يقتل زوجته بعد أن منعته من تناول الجيلي

قام رجل مسن بقتل زوجته في يوم عيد الميلاد بعد أن حاولت منعه من تناول جرعات الهلام الكحولي في أستراليا.

اعترف إدوارد روين، 84 عامًا، للشرطة بأنه “كان في حالة من الغضب” ليلة 25 ديسمبر 2019 بعد تجمع عائلي عندما منعته زوجته روزالي روين، 78 عامًا، من تناول جرعات الجيلي التي أعدتها حفيدته، حسبما ذكرت هيئة الإذاعة الأسترالية. وقال إدوارد أنه قتل زوجته في غرفة الجلوس بضربها على رأسها بتمثال فيل خشبي صغير.

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توفيت روزالي في المستشفى بعد إصابتها بجروح خطيرة في الرأس ناجمة عن صدمة شديدة. تم العثور على تمثال الفيل في مطبخ الزوجين ليلة القتل.

واعتبر إدوارد غير لائق للمثول أمام المحكمة. وفي مارس تم تشخيصه بمرض في الدماغ – على الأرجح مرض الزهايمر. بعد طرح الأدلة من عدد من الشهود بما في ذلك ابنة روزالي، حكمت المحكمة العليا بوجود أدلة كافية لإثبات أن إدوارد قتل زوجته لأكثر من 50 عامًا.

وبعد أخذ الحالة العقلية لإدوارد في الاعتبار، تم إعفاؤه من السجن بعد أن ثبتت مسؤوليته عن مقتل روزالي بموجب قانون الجرائم والضعف العقلي. يمكن للقاضي الآن أن يأمر روين بالخضوع للإشراف في منشأة للصحة العقلية، أو السماح له بالإفراج عنه دون قيد أو شرط.

أقر كل من محاميه والمدعين العامين أنه كان من الصعب تفسير فورة إدوارد المفاجئة وما تلاها من جريمة قتل – وأشار المدعي العام ديفيد جلين إلى أن “الحالة العقلية الحالية للمدعى عليه سيكون لها بالطبع تأثير كبير على الإشراف الذي ستفرضه المحكمة.”