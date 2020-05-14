رمضان في زمن الكورونا

خلال السنوات القليلة الماضية، تعودت على التقاط صور الإفطار الجماعي في دبي، الإمارات العربية المتحدة. في كل عام، يجتمع الآلاف من الناس لكسر صيامهم وتناول وجبات الإفطار المقدمة من المساجد والمتبرعين والمنظمات الخيرية. العديد من الأشخاص الذين يشاركون في هذه الإفطارات الجماعية لا يستطيعون تحمل شراء وجبات الطعام بشكل يومي، ومنهم أيضًا من يجتمعون خلال آخر اليوم من شهر رمضان للقاء مع أشخاص آخرين في المجتمع والتأكيد التآخي في هذا الشهر المبارك. هذه الإفطارات الجماعية ترحب بغير المسلمين كذلك وهناك طاقة وروح دافئة أثناء تناول وجبات الإفطار.
هذا العام، تم إلغاء جميع الإفطارات الجماعية بسبب إجراءات التباعد الاجتماعي المرتبط بفيروس كورونا. وقد أثر ذلك على بعض الأحياء التي عادة ما تكون تنبض بالحياة في الساعات التي تسبق صلاة المغرب وبعدها مباشرة. قمت بزيارة عدد من الأحياء الشعبية في الإمارة في الأسبوع الأول من رمضان لأرى كيف يقضي الصائمون يقضون وقتهم وهم ينتظرون ساعة الإفطار. كانت هناك حملات لتوزيع وجبات الإفطار، ولكن اضطر العديد من السكان إلى طهي وجباتهم الخاصة أو تناول الطعام في مطاعمهم المحلية. غياب هذه الإفطار الجماعية كان محسوسًا بشدة هذا العام.، وهو أمر محزن لحد ما.