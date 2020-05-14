رمضان في زمن الكورونا

رجال يصلون صلاة المغرب في الخارج بعد الإفطار بالتمر والماء في السطوة. (محمد سمجي)

خلال السنوات القليلة الماضية، تعودت على التقاط صور الإفطار الجماعي في دبي، الإمارات العربية المتحدة. في كل عام، يجتمع الآلاف من الناس لكسر صيامهم وتناول وجبات الإفطار المقدمة من المساجد والمتبرعين والمنظمات الخيرية. العديد من الأشخاص الذين يشاركون في هذه الإفطارات الجماعية لا يستطيعون تحمل شراء وجبات الطعام بشكل يومي، ومنهم أيضًا من يجتمعون خلال آخر اليوم من شهر رمضان للقاء مع أشخاص آخرين في المجتمع والتأكيد التآخي في هذا الشهر المبارك. هذه الإفطارات الجماعية ترحب بغير المسلمين كذلك وهناك طاقة وروح دافئة أثناء تناول وجبات الإفطار.

موظفو متجر أجهزة ألكترونية يفطرون معاً، السطوة، دبي. (محمد سمجي)

رجل يتحدث مع عائلته في الساعات التي تسبق موعد الإفطار، السطوة، دبي. (محمد سمجي)



هذا العام، تم إلغاء جميع الإفطارات الجماعية بسبب إجراءات التباعد الاجتماعي المرتبط بفيروس كورونا. وقد أثر ذلك على بعض الأحياء التي عادة ما تكون تنبض بالحياة في الساعات التي تسبق صلاة المغرب وبعدها مباشرة. قمت بزيارة عدد من الأحياء الشعبية في الإمارة في الأسبوع الأول من رمضان لأرى كيف يقضي الصائمون يقضون وقتهم وهم ينتظرون ساعة الإفطار. كانت هناك حملات لتوزيع وجبات الإفطار، ولكن اضطر العديد من السكان إلى طهي وجباتهم الخاصة أو تناول الطعام في مطاعمهم المحلية. غياب هذه الإفطار الجماعية كان محسوسًا بشدة هذا العام.، وهو أمر محزن لحد ما.



Videos by VICE

رجل يتدرب قبل ساعة الإفطار، هور العنز، دبي. (محمد سمجي)

فتاة وجَدتها على سطح منزلهم، تنظران نحو الأشخاص المنتظرين في الطابور للحصول على وجبات الإفطار، في بر دبي، دبي. (محمد سمجي)

مجموعة من الرجال يصطفون للحصول على وجبات الإفطار. الرولة، بر دبي. (محمد سمجي)

هذه هي واحدة من المناطق الكثيرة في منطقة نايف التي عادة ما تكون مكتظة بالناس قبل ساعة الإفطار. في السنوات السابقة، كانت الجمعية الإسلامية الهندية تقدم ما يصل إلى 5،000 وجبة من الكونجي، وهي أكلة شعبية في جنوب الهند، ولكن مع إلغاء التجمعات العامة بسبب فيروس كورونا، لم يعد الحال كما كان في السابق. (محمد سمجي)