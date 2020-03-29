سألنا طبيب بيطري عن كيفية رعاية الكلاب خلال فترة انتشار فيروس كورونا

ظهر هذا المقال بالأصل على VICE Asia

مع تصدي العالم لانتشار الوباء، أصبحت احتياطات الحد من تفشي فيروس كورونا هي الوضع الطبيعي الجديد. من العمل عن بعد، إلى غسل أيدينا بشكل متكرر، تغيرت أنماط حياتنا بطرق مختلفة. الحجر الصحي المطلوب أبقى الكثير منّا في الداخل. وعلى الرغم من أنها خطوة ضرورية، إلا أنها تطرح بعض المشكلات أيضًا. بالنسبة لأصحاب الكلاب، تتمثل المشكلة في كيفية رعايتهم واتباع إرشادات الحجر الصحي. تحدثت VICE مع الدكتور كينيث تونج، وهو طبيب بيطري في عيادة الحيوانات والطيور البيطرية في سنغافورة، حول كيفية التعامل مع الحيوانات الأليفة في زمن فيروس كورونا.

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VICE: هل هناك أي احتياطات يجب أن نتخذها أثناء تمشية كلابنا خلال فترة تفشي فيروس كورونا؟

تونج: تجنب المناطق التي يوجد بها حشد من الناس. حاول الحفاظ على مسافة مترين أو أكثر بينك وبين أي شخص إذا أمكن. أيضًا، تجنب ترك كلبك بشم أو لعق أو أكل أي شيء على الأرض أو العشب. هذا ليس فقط خلال فترة تفشي فيروس كورونا، ولكن في أوقات أخرى أيضًا يجب منع الكلب من التقاط الفيروس والبكتيريا والسموم أو ابتلاع الأجسام الغريبة.

هل هناك بدائل لتمشيتهم في الخارج؟

يمكنك اللعب مع كلبك في المنزل، مثل رمي “الطابة” لمسافات قصيرة، أو اجعلهم يبحثون عن ألعابهم. الاستمالة أو التربيت عليهم سيساعدك أيضًا. يجب أن تكون هذه الأنشطة كافية في الوقت الحالي. بخلاف ذلك، يمكنك محاولة السير على الأسطح الصلبة الخرسانية (حيث يمكنك معرفة ما إذا كانت نظيفة أو متسخة) بدلاً من المناطق العشبية. إذا كان عليك السير على العشب، فاختر منطقة معرضة لضوء الشمس المباشر والمطر، لأنها على الأرجح أنظف من منطقة محمية أو موحلة.

كيف نتعامل مع كلابنا أثناء العمل من المنزل؟

لا تقلق. كلبك سيكون سعيدًا لرؤيتك تعمل في المنزل. مجرد وجودك يكفي لجلب الفرح لهم. لذا فقط اهتم باتباع روتين عملك اليومي في المنزل. إذا تجاهلت كلبك أثناء العمل، فسوف يفعلون أشياءهم الخاصة أو يرتاحون بالقرب منك. إذا كان كلبك شديد النشاط، يمكنك العمل في غرفة مغلقة. يمكنك أيضًا إشراكهم في لعبة صغيرة قبل استئناف عملك. من المرجح أن يأخذوا قسطًا من الراحة بعد ذلك.

اجعل حيواناتك الأليفة تتناول طعامها بعد وقت قصير من الطهي. فمع تبريد الطعام، سيزداد عدد البكتيريا بمرور الوقت. اغسل أوعية الطعام والماء بانتظام باستخدام المنظفات

كيف نقوم بالترفيه عنهم خلال الحجر المنزلي؟

إذا كنت ترغب في الترفيه عنهم في المنزل بدلاً من المشي في الخارج، يمكنك الحصول على بعض الألعاب التي تحفز حاجتهم إلى البحث عن الطعام، مثل لعبة الكرة التي تحتوي على حلوى. وكذلك الدمى المطاطية. في معظم الأحيان، يكون التفاعل البشري كافياً لاستبدال السير بالخارج. بالطبع، إذا كنت تخشى أن يصاب الكلب بالسمنة، فإن تقليل تناول الطعام بنسبة صغيرة خلال هذه الفترة قد يساعدك. يمكنك أيضًا أن تقوم بوزن كلبك أسبوعيًا لضمان عدم وجود خسارة أو زيادة كبيرة في الوزن.

كيف نحافظ على صحة كلابنا الجسدية والنفسية في هذا الوقت، فلا يمكنهم اللعب في الخارج؟

يعتمد ذلك على عدد الحيوانات الأليفة الموجودة لديك في المنزل، وحجم وفصيلة الكلب. فالكلاب الأصغر تتطلب مساحة أقل مقارنة بالكلاب الكبيرة. عوضًا عن تخصيص مكان للعب، فإن مدة اللعب أو التفاعل مع الكلب هي الأهم. لكن لا شيء يمكن أن يحل محل متعة الهواء الطلق. هذا هو الأمر نفسه بالنسبة للبشر. خلال هذه الفترة، الصحة العامة ذات أهمية قصوى. التخلي عن رفاهية التعرض للهواء الطلق والحرية في الخروج خارج المنزل هو الأكثر عقلانية لضمان السلامة. سيكون من المفيد لك الالتزام بالنصائح الصحية المقدمة من بلدك.

هل هناك أي أعمال روتينية متعلقة بالحيوانات الأليفة يجب أن نقوم بها بشكل مختلف، بالنظر إلى الوضع الحالي المتعلق بفيروس كورونا؟

يجب أن يمارس أصحاب الحيوانات الأليفة النظافة الجيدة دائمًا. تجنب تركهم يلعقون وجهك، وتجنب مشاركة الطعام معهم، وتجنب تبادل سوائل الجسم معهم. اغسل يديك بعد لمسهم، وحافظ على نظافة منزلك. نظف بولهم أو برازهم في أقرب وقت ممكن، ثم نظف المكان بالمنظفات.

هل لديك أي نصائح عامة لمالكي الحيوانات الأليفة خلال فترة تفشي فيروس كورونا؟

قم بطهي طعامهم جيدًا، خاصة إذا كانت حيواناتك الأليفة على نظام غذائي معلب أو نيئ. تذكر أن درجات الحرارة المرتفعة تقتل كل شيء، بما في ذلك الفيروسات والبكتيريا والديدان. اجعل حيواناتك الأليفة تتناول طعامها بعد وقت قصير من الطهي. فمع تبريد الطعام، سيزداد عدد البكتيريا بمرور الوقت. اغسل أوعية الطعام والماء بانتظام باستخدام المنظفات. أحضر حيوانك الأليف إلى الطبيب البيطري إذا لم يكونوا على ما يرام، وكن على علم بالتطعيمات وفقًا لتوصيات الطبيب البيطري. يجب أن تحافظ على حالتهم الجسدية ووزنهم، فلا يكونوا نحيفين أو سمينين جدًا.

تم تعديل هذه المقابلة من أجل الاختصار والتوضيح.