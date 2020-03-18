سيدة تكتشف أنها كانت تغسل يديها بقطعة من الجبنة

نشرت مستخدمة على صورة لنفسها وهي تمسك قطعة برتقالية بالقرب من حوض المطبخ التي من المفترض أن تغسل بها يديها حسب التعليمات للوقاية من فيروس كورونا، ولكن المفاجأة كانت أن هذه القطعة لم تكن صابوناً. “أدركت للتو أن صابوني لم يكن فيه أي رغوة لأنه حرفيا كتلة من الجبن.” وطبعاً تلقى هذا البوست الكثير من التعليقات، واقترح أحدهم أن عليها التأكد من أشياء أخرى في المنزل “تأكدي من عدم وجود خس في محفظتك.”

حظر التجول في تونس لمواجهة فيروس كورونا

قال الرئيس التونسي قيس سعيد إن بلاده ستفرض حظر التجول من الساعة السادسة مساء إلى السادسة صباحًا ابتداء من اليوم الأربعاء في تشديد للإجراءات التي تتخذها تونس لمواجهة انتشار فيروس كورونا. وقررت تونس التي أعلنت اكتشاف 24 حالة إصابة بالفيروس إغلاق المساجد والمقاهي والأسواق كما أغلقت حدودها البرية وعلقت الرحلات الدولية. كما أعلن الرئيس الجزائري عبد المجيد أن الجزائر حظرت الاحتجاجات في الشوارع بسبب فيروس كورونا لينهي عامًا من المظاهرات الجماهيرية غير المسبوقة التي أدت لسقوط الرئيس عبد العزيز بوتفليقة. وأكدت الجزائر 60 حالة إصابة بفيروس كورونا توفي منها خمس حالات. كما أعلنت المملكة العربية السعودية اليوم عن تعليق الحضور لمقرات العمل في القطاع الخاص لمدة 15 يومًا، وتفعيل إجراءات العمل عن بعد.

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الأرض مستفيدة من فيروس كورونا

أشارت تقارير إلى أن حالة الإغلاق العام الذي شهدته العديد من المدن والدول حول العالم إثر تفشي فيروس كورونا أثر بشكل إيجابي على البيئة. وكانت الصين، والتي يعرف عن بعض مدنها بأنها من أكثر المدن تلوثا في العالم، قد أعلنت أن معدل الأيام التي كان في الهواء نظيفا زاد بنسبة 21.5% في فبراير مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. كما أشارت وكالة الفضاء الأوروبية إلى حدوث انخفاض حاد في انبعاثات ثاني أكسيد النيتروجين فوق شمال إيطاليا مع إغلاق هذا البلد بسبب الكورونا. وقال مارشال بورك، الأستاذ المساعد في قسم علوم نظام الأرض في ستانفورد لـ سي أن أن التحسن في نوعية الهواء يمكن أن ينقذ ما بين 50،000 و 75،000 شخص من الموت قبل الأوان.” وأضاف: “الانخفاض في تلوث الهواء في الصين بسبب الاضطراب الاقتصادي من المحتمل أن ينقذ حياة أشخاص أكثر بعشرين مرة من عدد الذين توفوا بسبب الإصابة بالفيروس في الصين.” وتقدر منظمة الصحة العالمية أن حوالي 7 ملايين شخص يموتون كل عام من الهواء الملوث.

فتوى غسل المتوفي بالكورونا

أصدرت دار الإفتاء في مصر فتوى جديدة تتعلق بفيروس الكورونا، حيث أكدت أنه يجوز عدم غسل المتوفى نتيجة لإصابته بأي مرض وبائي معد – من بينها كورونا – إذا ما كان الُغسل قد يلحق أذى بالناس، ويترتب عليه نقل العدوى. الحل في هذه الحالة “عدم تغسيله ويمكن تيميمه، وفي حال أن تيميمه أيضًا ينقل العدوى فلا نيممه ونكفنه ونصلي عليه.”