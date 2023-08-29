شاهد أبوظبي من السبعينات لليوم بعدسة المصور اليمني صالح التميمي

التقينا بصالح التميمي، مصور يمني يمتلك مجموعة كبيرة من الصور الأرشيفية التقطها لمدينة أبوظبي. يروي صالح قصته عن كيف بدأ في تصوير المدينة منذ أن كان شابًا، وكيف شهدت أبو ظبي العديد من التغييرات على مر السنين. صالح التميمي هو مصور يمني مقيم في الإمارات منذ السبعينيات.

قام بتصوير نمو أبوظبي منذ أن كان شابًا ويمتلك الآن مجموعة كبيرة من الصور الأرشيفية إلى جانب ثروة من المعرفة حول التحول الحضري للمدينة. عمل التميمي في أدنوك (شركة بترول أبوظبي الوطنية) لأكثر من 45 عامًا ويكرس وقته الآن لتصوير جوانب مختلفة من الحياة بعد التقاعد.

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