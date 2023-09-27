شاهد: يلا نقضي يوم كامل في أبوظبي

في هذه فيديو بعنوان 24 ساعة في أبوظبي، اعطينا كل من نفلة الزعابي وسارة الجوهري مهمة خاصة وهي قضاء يوم كامل في أبوظبي.

تأخذنا سارة ونفلة في جولة في مدينتهم المفضلة: أبوظبي، حيث نتعرف على الأنشطة الممتعة والأشياء الحلوة التي يمكننا القيام بها في عاصمة الإمارات.

سنتعرف على أماكن رائعة، بدءًا من المقاهي الصغيرة مثل مقهى البوم، وصولاً إلى الأماكن الكبيرة مثل مدينة زايد الرياضية وستوديو كلاي ومجلس أم سيف الخاص، حيث يمكنهم قضاء نهارهم بأجواء ممتعة وينهوه باحتساء كوب من الكرك مع غروب الشمس.

تابعوا نفلة الزعابي على تيك توك، وعلى إنستغرام. تابعوا كمان سارة الجوهري على تيك توك وعلى إنستغرام.