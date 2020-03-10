الكلاب لديها مستوى منخفض من العدوى من فيروس كورونا

السعودية تفرض غرامة على من يخفي بياناته الصحية عند المنافذ الحدودية

قالت السعودية إنها ستفرض غرامة تصل إلى نصف مليون ريال (133 ألف دولار) على من لا يفصح عن بياناته الصحية وتفاصيل تحركات سفره عند منافذ الدخول مع سعي الدولة الخليجية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد. وفرضت السعودية إغلاقًا مؤقتًا على منطقة القطيف حيث يقيم أغلب الأفراد الذين تم تشخصيهم بالمرض وعددهم 15. ولم يكشف البعض عن معلومات سفرهم إلى إيران للسلطات مع عودتهم للسعودية عبر دول خليجية أخرى. وسجلت جميع دول الخليج حالات إصابة بالفيروس. وأعلنت الإمارات، عن 14 حالة إصابة بفيروس كورونا ليصل إجمالي عدد المصابين إلى 59 حالة. وقالت وزارة الصحة في بيان إن من بين الحالات الجديدة أربعة إماراتيين وثلاثة إيطاليين. وفي مصر، بلغ عدد حالات الإصابة بالفيروس 55 حالة، وحالة وفاة واحدة لسائح ألماني يبلغ من العمر ستين عامًا. وكانت السلطات في مصر كشفت عن 45 حالة إيجابية للفيروس على متن باخرة نيلية، بعدما تبين أن ركابها خالطوا سائحة تايوانية مصابة.

منع فيلم رسوم متحركة في دول عربية

منع عرض فيلم الرسوم المتحركة Onward أحدث أفلام شركة بيكسار، في عدد من دول الشرق الأوسط، لأن فيه إشارة إلى زوجتين مثليتين. ولن يعرض الفيلم في الكويت، ولا عمان، ولا قطر، ولا السعودية. وتظهر في الفيلم شخصية سبيكتر، ضابطة الشرطة، التي أدت دورها، صوتيا، لينا ويث. وتعد أول شخصية مثلية تظهر في أفلام ديزني-بيكسار. لكن الفيلم سيعرض في دول عربية أخرى، منها البحرين ولبنان ومصر.



الكورونا قد ينتقل من إنسان إلى حيوان

وفي موضوع الكورونا أيضاً. تبين أن الحيوانات الأليفة مثل القطط والكلاب معرضة للإصابة بفيروس كورونا المستجد إذا نُقل إليها من المصابين، لكنها لا تنقله” وذلك بعد أخذ عينات من تجويف أنف وفم كلب، وتشخيصه كمصاب بالفيروس ثم إحالته إلى الحجر الصحي. وقد أعلنت منظمة الصحة العالمية عن تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد لدى كلب في هونغ كونغ. واتفق خبراء في كلية الطب البيطري وعلوم الحياة في جامعة هونغ كونغ، وكلية الصحة العامة، والمنظمة العالمية لصحة الحيوان، بالإجماع على أن “الكلاب لديها مستوى منخفض من العدوى، ومن المحتمل أن تكون حالة لانتقال المرض من إنسان إلى حيوان.”

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ولكن يشير خبراء إلى إن التقارير التي تشير إلى حالة الكلب المصاب يجب ألا تدفع الناس إلى الذعر. ويقول البروفيسور جوناثان بول، أستاذ علم الفيروسات الجزيئي في جامعة نوتنجهام: “معظم الحالات العالمية لتفشي المرض انتقلت من إنسان لآخر، لا نزال بحاجة إلى معرفة المزيد، لكن لا داعي للذعر، فأنا لدي شك في أنه يمكن للفيروس الانتقال إلى كلب آخر.” في كل الحالات، ينصح أصحاب الحيوانات الأليفة بغسل أيديهم بعد التواجد حول حيواناتهم وتجنب تقبيلهم.



صورة اليوم

بخصوص الكورونا تأتي من الخليل، حيث انتشرت صور لعدد من الشباب الفلسطينيين وهم يدخنون “النرجيلة” أو الأرجيلة وهم يرتدون أقنعة واقية في مقهى بمدينة الخليل في الضفة الغربية. وقد أعلنت الحكومة الفلسطينية عن وصول عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا في فلسطين إلى 26. وقد قامت الحكومة الفلسطينية بإغلاق المدارس والمقاهي في عدد من المدن خوفاً من انتشار الفيروس. ويقول أطباء أن هناك خطر بانتقال العدوى عبر الرذاذ التنفّسي عند تدخين النرجيلة. -صورة نشرتها وكالة الصحافة الفرنسية.

فيديو اليوم، يأتي من مصر، حيث تم تداول فيديو عنصري موجع يظهر رفض عدد من المصريين مساعدة أحد السياح الصينين في مصر، أثناء محاولته الركوب في سيارة. وأظهر الفيديو قيام أحدهم بتحريض حرض سائق زميله على إخراج السائح من السيارة، قائلا: “أرميه ياعم ارميه.. عنده كورونا” واستجاب له بالفعل. وظهر السائح وهو يحاول الرجوع لاستقلال السيارة فيتم منعه من ذلك، بينما يسمع صوت أحد المصريين وهو يردد “كورونا.. كورونا.”