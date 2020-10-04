صنع لقاح لفيروس كورونا يهدد حياة نصف مليون سمكة قرش

عبر ناشطون بيئيون عن مخاوفهم على حياة أسماك القرش، حيث أشاروا أن إنتاج لقاح فيروس كورونا المستجد قد يؤدي لقتل أكثر من نصف مليون قرش، حيث أن أحد المكونات المستخدمة في بعض لقاحات “كوفيد-19” المرشحة للإنتاج بشكل كبير، هي مادة السكوالين، وهو زيت طبيعي موجود في كبد أسماك القرش.

السكوالين Squalene هو مركب عضوي طبيعي يتم الحصول عليه بشكل أساسي من زيت كبد سمك القرش، وهو الأكثر استخدامًا من قبل شركات الأدوية لإنتاج مستحضرات التجميل وواقيات الشمس. لكن المادة تلعب أيضًا دورًا مهمًا في تطوير اللقاح حيث أنه يحوي مكون يزيد من فعالية اللقاح عن طريق تنشيط استجابة مناعية أقوى.

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وبحسب الأبحاث التي قامت بها Shark Allies وهي منظمة غير حكومية مقرها كاليفورنيا فإنه إذا تلقى سكان العالم جرعة واحدة من لقاح “كوفيد-19” الذي يحتوي على زيت الكبد، فذلك يعني قتل حوالي 250 ألف سمكة قرش، اعتمادًا على كمية سكوالين المستخدمة. وإذا كانت هناك حاجة لجرعتين لتحصين سكان العالم، وهو أمر مرجح وفقًا للباحثين، فسيزيد عدد ضحايا أسماك القرش إلى نصف مليون.

ويشير ستيفاني بريندل، المؤسس والمدير التنفيذي لـ Shark Allies فإن النقطة المهمة هي أن تطوير وإنتاج لقاحات فيروس كورونا من المرجح أن يستمر في الارتفاع خلال السنوات القادمة حيث يحاول سكان العالم تلقيح أنفسهم ضد مجموعة من فيروسات كورونا، “وإذا استمر حصاد كبد أسماك القرش في كونه المصدر الأساسي لمكون رئيسي في تلك اللقاحات، فإن التحصين العالمي من الفيروسات قد يحمل تكلفة بيئية هائلة.”

وأضاف في مقابلته مع VICE News إلى أن صناعة السكوالين تستهلك بالفعل 2.7 مليون سمكة قرش لاستخدامها في مستحضرات التجميل – وهو رقم يُتوقع أن يتضاعف بحلول عام 2024 ويتضاعف ثلاث مرات بحلول عام 2027 – بينما يتم قتل ملايين آخرين لحصاد الزعانف وبسبب الصيد الجائر بشكل عام. “نحن نطلب من صناعة الأدوية ومستحضرات التجميل استبدال سكوالين سمك القرش ببدائل أخرى في أقرب وقت ممكن دون التأثير على تطوير اللقاح الحالي.”

ولتجنب حدوث “مذبحة لأسماك القرش” قام العلماء في السنوات الأخيرة باختبار بديل للسكوالين من مواد نباتية بما في ذلك الزيوت النباتية من نخالة الأرز والقمح والزيتون.