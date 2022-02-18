صور أرشيفية لمدينة أبوظبي في السبعينيات

تكشف الصور المعروضة ضمن معرض “استعارات من الماضي” أو Past, Borrowed “شيئًا حميميًا ومألوفًا” بالنسبة للمغتربين الذين شهدوا تغيرات التي شهدتها الإمارات العربية المتحدة من السبعينات حتى الآن.
انطلق هذا المعرض في ديسمبر واستمر لـ١٥ يناير في دبي، وتضمن مجموعة من المواد الأرشيفية والصور والنصوص والمقاطع الصوتية التي وثقت التاريخ الاجتماعي المشترك بين مجتمعات المغتربين في الإمارات العربية المتحدة بمشاركة كل من المصورين: عمار العطار، وصالح التميمي، وبوميكا غاغادا.
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صالح التميمي هو مصور يمني مقيم في الإمارات منذ السبعينيات. قام بتصوير نمو أبوظبي منذ أن كان شابًا ويمتلك الآن مجموعة كبيرة من الصور الأرشيفية إلى جانب ثروة من المعرفة حول التحول الحضري للمدينة. عمل التميمي في أدنوك (شركة بترول أبوظبي الوطنية) لأكثر من 45 عامًا ويكرس وقته الآن لتصوير جوانب مختلفة من الحياة بعد التقاعد.
وعن علاقته مع التصوير الفوتوغرافي يقول: “كنت واحداً من القليل من الأشخاص الذين امتلكوا كاميرا فيلم في ذلك الوقت. اكتشفت أبوظبي من خلال الصور. بعد أربعة عقود، بينما كنت أبحث في الألبومات خلال تنظيف غرفة التخزين في منزلنا، عثرت على هذه الصور ولم أصدق الوتيرة التي نمت بها أبوظبي. نعم، لقد شاهدت هذا التغيير كوني كبرت في هذه المدينة، لكن كان الأمر مختلفاً عند مشاهدة كل ذلك ذلك بأثر رجعي. في تلك اللحظة قررت العودة إلى نفس المواقع بالضبط وإعادة تصوير النسخة المزدهرة لبعض شوارع ومباني أبوظبي الشهيرة.”
كان اقتصاد الإمارات قبل اكتشاف النفط في الخمسينات يعتمد على تجارة اللؤلؤ وصيد الأسماك. شكّل اكتشاف النفط في أبوظبي عام 1962 نقطة تحوّل كبرى في تاريخها، ودخل المجتمع والاقتصاد مرحلة تحولات كبيرة، وفي عام 1971 تم تأسيس شركة بترول أبوظبي الوطنية “أدنوك.”
كورنيش أبوظبي تغير تمامًا خلال هذه العقود، حيث أدى استصلاح الأراضي إلى مزيد من التطوير على الكورنيش مع إضافة الشواطئ العامة والفنادق والمطاعم. تظهر الصور في أواخر السبعينيات وأوائل الثمانينيات عندما كانت أبوظبي تتوسع على خلفية الطفرة النفطية عدد من البنايات المعروفة في الإمارة من بينها المقر الرئيسي لبنك BCCI – بنك الإمارات، الذي يتميز بغطاء خرساني أبيض وألواح زجاجية، وفندق هيلتون أبوظبي (راديسون بلو حالياً) والذي افتتحه الشيخ زايد آل نهيان في عام 1973.
هذه الصور من سلسة “حكاوي الزمان” التي عمل عليها التميمي لثلاث سنوات، وعلى الرغم من اكتمال هذه المرحلة من المشروع في عام 2015، إلا أن التميمي يهدف إلى الاستمرار في توثيق ذات المواقع، التي ما زالت تتغير وتتطور.
يمكنكم مشاهدة الصور هنا.
المعرض من تنظيم معرض 421، وجهة الفنون والتصميم في أبوظبي، وبالشراكة مع مركز التصوير الفوتوغرافي “جلف فوتو بلس.” جميع الصور لـ صالح التميمي، مقدمة من جلف فوتو بلس.