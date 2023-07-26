صور المعاناة والجمال في كونك مهاجرًا

عند عودته إلى تركيا في عام ٢٠١٨، وجد المصور التركي أولجاش بوزالب نفسه في إسطنبول، بعيدًا عن مسقط رأسه في قونية. متفاجئًا بمشاعر العزلة وانفصاله عن بلد كانت من الناحية الاسمية بلده، بدأ مشروعًا للتصوير الفوتوغرافي الذي سيصبح كتابه الجديد بعنوان Leaving One for Another.

يتحدث بوزالب عن رحلته الشخصية من تركيا إلى لندن، مستخدمًا الصور المرحلية المتقنة والمثيرة للاهتمام، والصور الفوتوغرافية التي التقطت أثناء رحلاته، والحالة العابرة لتجربته خلال الهجرة. إنها صورة عاطفية لدوافع الناس وتنقلاتهم، حيث تختفي الخطوط الفاصلة بين التوثيق والنحت التصويري وفن الأداء.

الصورة: أولجاش بوزالب

VICE : كيف بدأ المشروع؟

أولجاش بوزالب: كنت أعيش في لندن منذ سنوات، لكن في عام ٢٠١٨ قررت العودة إلى تركيا للعيش في إسطنبول. لم أدرك أنني شعرت بالغربة تمامًا عن المكان والبلد إلا بعد أن عدت بشكل دائم. في ذلك الوقت بدأت أفكر في هذه الأسئلة الوجودية: لماذا غادرت في المقام الأول؟ لماذا ينتقل المرء في أي مكان؟ ما الذي يجعل الناس مهاجرين؟

كيف تحولت تلك المشاعر إلى هذا الكتاب؟

كنت أرغب في أن أصبح مصور أزياء، لقد قمت بالكثير من الأعمال التجارية لمدة خمس أو ست سنوات بين عامي ٢٠٠٩ و٢٠١٦. قررت البدء في التقاط نوع مختلف من الصور في أواخر صيف ٢٠١٨. أردت استكشاف تلك الأفكار حول الاغتراب والتنقل. عدت إلى مسقط رأسي وقمت بتصوير بعض الأشياء، لكنني كنت أعلم أنني أريد أن أفعل شيئًا مختلفًا عن التوثيق الصريح المباشر، شيئًا أقل مباشرة.

الصورة: أولجاش بوزالب

سألت صديقًا لي يعمل كمخرج فني في لندن، رافائيل هيرش، عما إذا كان يريد التعاون في مشروع لبناء بعض مواقع تصوير أفلام والمساعدة في تنظيم بعض الصور شبه الوثائق. وافق هيرش على المشاركة، وقمنا بالتقاط ١٠ أو ١٢ صورة. لم يكن لدي أي مال حقًا في ذلك الوقت، لذلك تم كل شيء بحوالي ٣٠٠ جنيه إسترليني. غالبًا ما المحتويات أو الدعائم عادةً بسيطة ومصنوعة محليًا. لقد قمنا إلى حد كبير ببناء هذه المجموعات مع كل ما هو موجود في البيئة، أو كنا نشتري أشياء رخيصة من البازارات في إسطنبول

لم أستطع في ذلك الوقت رؤية كيف يمكن أن يكوّن ذلك كتابًا، لذلك قررت نشر الصور فقط. في اللحظة التي فعلت فيها ذلك، حظيت الصور على الكثير من الاهتمام، وهكذا بدأ كل شيء. ومن المفارقات، أنني بدأت مشروعًا للهجرة، ووجدت نفسي أتحرك بلا توقف، دون سكن دائم لسنوات.

الصورة: أولجاش بوزالب

كانت تلك الصور المركبة نقطة البداية. لكنهم يشكلون جزءًا فقط من الكتاب. كيف ومتى ظهرت صور الريبورتاج الأكثر تقليدية؟

كانت الصور التي نظمتها رائعة، لكنها كانت متكررة، لم أكن أريد أن يكون هذا هو المشروع بأكمله. لذا، من تلك النقطة فصاعدًا، كلما كنت أسافر في مهام – أو لأسباب خاصة بي فقط – أقوم بالتقاط صورًا لأشياء جعلتني أفكر في الأشخاص الذين يتنقلون، وعن الهجرة. على مر السنين جمعت الصور شيئًا فشيئًا. قمت أيضًا بتضمين صور عائلية، والممتلكات المادية للمهاجرين التي جمعتها أثناء رحلاتي. بعض الصور التي قمت بتنظيمها وتصويرها ليست كذلك، وبعضها مصنّع جزئيًا…كنت أرغب في الحفاظ على التوازن بين الواقع والخيال. لا أريد أن يفهم الناس الكتاب بوضوح، ولا أريد أن يكون واضحًا ما هو حقيقي وما هو ليس كذلك طوال الوقت.

الصورة: أولجاش بوزالب

هل هناك أي صور تبرز بكونها شديدة الارتباط بهجرتك من تركيا؟

خلال هذا المشروع، التقطت الكثير من الصور في منزل جدتي. لم يتغير منذ ولادتي. هذه الصور مرتبطة بي، مشاعري الشخصية عن “الوطن”، عن الانتقال. على سبيل المثال، هناك صورة في كتاب لامرأة خلف ستارة – في كل مرة زرت فيها تركيا عندما كنت أعيش في الخارج، في الوقت الذي أتأهب فيه للمغادرة والرحيل، كانوا يذهبون وراء نفس الستارة ويلوحون بأيديهم بالوداع لي. كان ذلك هو مشهد ترك بلادي ورحيلي، وأردت إحياء ذكرى تلك اللحظة.

الصورة: أولجاش بوزالب

لماذا اخترت النظر إلى الهجرة من خلال حياتك الخاصة، بدلاً من اتخاذ مسار أكثر وثائقيًا؟

أردنا أن نعكس ذكرياتي الشخصية، وخبراتي في التنقل، وكذلك تجارب رافائيل. أردت أن أخلط هذه مع ملاحظاتي عن الهجرة. لا أستطيع أن أقول إن الأمر يتعلق كليا “باللاجئين والهجرة”. يتعلق الأمر به جزئيًا، لكن الأمر يتعلق أكثر بالسبب وراء انتقالك من مكان إلى آخر؟ ربما لأسباب ليست حلكة أو خطيرة مثل الحرب – ربما تنتقل للعمل، ربما لأنك لم تنسجم مع عائلتك. هنالك العديد من الاسباب.

ولكن مع ذلك، هناك صور في الكتاب تعكس أو تشير إلى الصور التي اعتدنا عليها من وسائل الإعلام – سترات النجاة على الساحل، على سبيل المثال. الدراجة النارية هي صورة أخرى تتكرر في الكتاب. عندما كنت في آسيا، رأيت كيف يمكن للدراجة البسيطة أن تكون منزلاً وعملاً ووسيلة نقل. كنت أرغب في استخدام الدراجة لتمثيل فكرة المكان والوطن هذه، وأيضًا لتمثيل فكرة الانتقال.

هناك بعض الصور المحبطة أو الغريبة في الكتاب، ولكن المشروع يًظهر تفاؤلا شديدًا بشكل عام.

مرة أخرى، أنا لم آت من تلك الخلفية المظلمة الحالكة. هذه ليست تجربتي مع الهجرة. إذا قمت بعمل مشروع حول ذلك، فلن يكون ذلك صريحًا وصادقًا، في رأيي. لا يتعلق هذا الأمر بالفرار من منطقة حرب. لأنني لم اهاجر فرارًا من حرب.