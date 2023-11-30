صور خلابة من مسابقة “مصور الطبيعة” لعام 2023

تم الإعلان عن جائزة “مصور الطبيعة” لهذا العام، و هي مبادرة من مهرجان Nature Talks Photo في هولندا. تحتفل المسابقة بجمال العالم الطبيعي وتنوعه، ويعرض الفائزون لهذا العام بعضًا من أكثر الصور المذهلة والمثيرة للتفكير التي تم التقاطها على الإطلاق. وتضمنت مسابقة هذا العام ٢٠ صورة فائزة من حول العالم.

الفائزة بجائزة “مصور الطبيعة” لهذا العام هي جاكي ماتيشوك من كندا عن صورتها “He Looks to the Heavens”، والتي تظهر شبل الدب البني الصغير يقف على رجليه الخلفيتين لينظر إلى النجوم. هذه الصور ليست سوى عينة صغيرة من العمل الرائع المقدم للمسابقة. اندهش الحكام من جودة المشاركات وقالوا إنها كانت واحدة من أصعب المسابقات التي قاموا بها على الإطلاق. تم تقديم أكثر من ٢١٠٠٠ صورة من ٩٦ دولة لمسابقة هذا العام.

تعد مسابقة “مصور الطبيعة” من أكبر المسابقات العالمية المعنية بالحفاظ على الطبيعة. سيتم فتح باب التقديم للعام المقبل في الفترة من ٤ ديسمبر ٢٠٢٣ إلى ٧ أبريل ٢٠٢٤.

الفائزة بجائزة مصور الطبيعة لعام ٢٠٢٣ وكذلك فئة الثدييات – جاكي ماتيتشوك (كندا)

الفائز بفئة الطيور – “همس الفجر: صورة ظلية رشيقة للهدهد عند الشروق”، هيرميس فالياندييل (الإمارات)

الفائز بفئة حيوانات أخرى – “فراشة ديسمبر”، إيمري بوتيو (المجر)

الفائز بفئة النباتات والفطريات – “ستار سبانغلد”، ديفيد ميتلاند (المملكة المتحدة)

الفائز بفئة المناظر الطبيعية – “أوستفونا آيس كاب”، توماس فيجايان (كندا)

الفائزة بفئة تحت الماء – “بايبر نوتيلوس رايدر”، رينيه كابوزولا (الولايات المتحدة الأمريكية)

الفائز بفئة الفن الطبيعي – “حقول الأحلام”، جي فريتز رامبف (الولايات المتحدة الأمريكية)

الفائز بفئة الإنسان والطبيعة – “ذا ساد بونشو”، إكس جي توه (سنغافورة)

الفائزة بفئة الأبيض والأسود – “الرؤوس أو الذيول”، جودي فريدياني (الولايات المتحدة الأمريكية)

الفائز بفئة صور الحيوانات – “القلم والمحبرة”، جوناثان لوير (فرنسا)

الفائز بفئة الطبيعة “دي لاغ لاندن” (“الأراضي المنخفضة”) – بيج وينج، أليكس بانسير (هولندا)

الفائز بفئة الشباب من ١٠ إلى ١٧ عامًا – “المشي على الهضبة”، أكوش أورسي (هنغاريا)

الفائز بجائزة فريد هازلهوف (بورتفوليو) – “بالام، الملك المهدد بالانقراض في غابات المايا”، فرناندو كونستانتينو مارتينيز بيلمار (المكسيك)