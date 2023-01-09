صور قديمة لحفلات السايكدليك الصاخبة في غوا الهندية

إذا كان هناك شيء واحد علمتنا إياه ولاية غوا في غرب الهند خلال العام 2021، فهو أن الحفلات الصاخبة لا تتوقف أبدًا. حتى عندما كنا في ظل جائحة كوفيد-19.

بالنسبة لمعظم السائحين، يقترن اسم غوا بحفلات الصخب والمخدرات التي تقام لمدة ثلاثة أيام متتالية، وخسارة الأموال (وفقدان العقول) في الكازينوهات المبتذلة، ولكن هناك سبب وراء الحفلات الصاخبة في غوا التي لا تتوقف، بغض النظر عن ما يحصل حول العالم؛ وذلك في ما كان يدور في غوا في العقود الأولى من تاريخ أخذ هذه الولاية استقلالها.

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ديسكو فالي، مكان صاخب شهير في فاغاتور، بولاية غوا في عام 1988. الصورة مقدمة من RAY CASTLE / I LOVE GOA

قبل أن تشتهر غوا بنواديها التجارية وشواطئها المكدسة، كانت ملاذًا روحانيًا للهيبيز ينبعث منها طاقة الحرية واستيعاب الجميع. نظرًا لأن حركة الهيبيز الثقافية المضادة شهدت نموًا مطردًا وسط أوروبا وأمريكا التي مزقتها الحرب الباردة في الستينيات، بدأ المتشردون من هذه البلدان يشقون طريقهم تدريجيا إلى جنوب آسيا، غالبًا مترجلين، منجذبين إلى الطبيعة الروحانية لشبه القارة الهندية. وبالتحديد إدي “إيت فينجر” – هذا المتشرد الأمريكي الذي كان أيضًا هو الملهم وراء صناعة علامة تجارية جديدة للبيرة والتي تعد مميزة للغاية، وإذا جاز لنا الإضافة: إدي عثر على مدن الصيد الهادئة في غوا في الستينيات.

إدي “إيت فينجر” يغني في حفلة صاخبة في عام 1978، الصورة عبر SUNNY SCHNEIDER / I LOVE GOA.

في الستينيات والسبعينيات من القرن الماضي، وجد السياح المحليون والهيبيز طريقة للتعايش وربط ثقافات الآخرين. الصورة مقدمة من I LOVE GOA.

الصيادون المحليون والهيبيز في رحلة بالقارب على نهر تشابورا في عام 1986. الصورة مقدمة من I LOVE GOA.

الولاية التي تعد الأصغر في البلاد، والتي ضمتها الهند المستقلة في عام 1961، كانت في السابق مستعمرة برتغالية ذو تأثير أوروبي كانت أكثر ترحيبًا بالأجانب من أماكن وولايات أخرى من البلاد. لذا بمجرد أن انتشر الخبر أن ولاية صغيرة في الهند لديها ثقافة الشمول، وروح السلام، ورمال ذهبية، وعدم وجود نسبي للسلطة، وكثير من المخدرات، بدأ الهيبيز من جميع أنحاء العالم في التدفق إليها.

صورة بعنوان “Bong Smokers” تم التقاطها في أنجونا عام 1997. تصوير Wendy Wood / I Love Goa.

في الوقت الذي جاء فيه المستوطنون الأوائل في غوا إلى كولفا، وهو شاطئ يقع في الجزء الجنوبي من الولاية، كانت قرية أنجونا الشمالية هي التي انطلقت منها أنشطة المخدرات. وتقول الأسطورة المحلية أنه بما أن قرية أنجونا لم يكن لديها مركز شرطة في ذلك الوقت، فإن شاطئها العريق وثقافتها ووضعها الهادئ جعلوها أرضًا خصبة لمشهد تعاطي المخدرات المزدهر. عقاقير مخدرة مثل LSD وMDMA، والتي كانت مشروعة في الولايات المتحدة حتى عامي 1968 و1985 على التوالي، كان من السهل الحصول عليها هنا. كان العديد من الأجانب أيضًا مفتونين بالنباتات الكاريانية – وهي مشتقة من القنب ومصنوعة من مسحوق الزهور الذي يعود موطنه الأصلي إلى الهند – والذي حظي بقبول اجتماعي وديني في ذلك الوقت، ولم يتم حظره إلا في عام 1985.

الحشيش والـ LSD والمخدرات الأخرى متاحة بكل حرية في غوا، ويرجع الفضل في ذلك إلى عدم وجود مركز للشرطة في أنغونا. الصورة مقدمة من MICHAEL PALMIERRI / I LOVE GOA.

كما أنشأ مواطن من غوا يدعى جو “بانانا” ألميدا؛ مقهى في أنغونا، وساعد السياح القادمين على التعرف على المشهد المحلي، وسد الفجوة بين مواطني غوا الناطقين بالكونكانية والزوار من العالم الغربي. مع تدفق المزيد من الناس إلى الولاية، أصبحت نقطة مركزية للحفلات الليلية الصاخبة الأسطورية التي تسمى حفلات اكتمال القمر، بالإضافة إلى احتفالات ليلة رأس السنة الجديدة التي غالبًا ما تستمر لمدة أسبوع.

حفل اكتمال القمر على شاطئ أنغونا في عام 1979. الصورة بواسطة GILBERT GARCIA / I LOVE GOA.

حفلة في أعلى قلعة تشابورا، ولاية غوا في عام 1988. الصورة عبر PIERS CIAPPARA / I LOVE GOA.

على مدى عقود، تطور المشهد الموسيقي في غوا أيضًا من خلال الحفلات التي تقام على نغمات موسيقى الروك السايكدليَّة، إلى أن أصبحت أول ولاية هندية تشهد الموسيقى الإلكترونية. يقول السكان المحليون إن أول أغنية إلكترونية تم عزفها على الإطلاق في غوا كانت لـ فرقة ديسكو وهي Kraftwerk، وهي فرقة ألمانية متخصصة في موسيقى سينث بوب، في عام 1970، بعد أن جلب أحد السائحين شريط لأغانيهم إلى ساحل الهند.

حفلة موسيقية في غوا في سبعينيات القرن الماضي، قبل أن تشهد انتشار الموسيقى الإلكترونية. الصورة مقدمة من I LOVE GOA.

بيت شجري في أرامبول، غوا في سبعينيات القرن الماضي. الصورة مقدمة من I LOVE GOA.

بعد ذلك، شهدت الولاية تحولًا مطردا في الموسيقى الإلكترونية، رغم ما يبدو من أن الرواد متعاطو المخدرات كانوا في البداية يقاومون هذا التغيير ويفضلون التمسك بالإيقاعات الموسيقية في البيئات الطبيعية.

الصورة بواسطة PALMIERI / I LOVE GOA.

بحلول منتصف الثمانينيات من القرن الماضي، بدأت بواعث الحب والسلام لحركة الهيبيز تتلاشى ببطء، حيث أفسح المشهد المجال للنغم السايكدليكي لعازفي الـ دي جي مثل لوران وفريد ديسكو وغوا غيل. ومع وصولنا إلى التسعينيات، انتقلت حفلات الموسيقى السايكدليكية الصاخبة في غوا من السرية إلى الشهرة العالمية.

عازف الـ دي جي غوا جيل في أنغونا، ولاية غوا في عام 1993. الصورة مقدمة من I LOVE GOA.

اليوم، حتى الحفلات “السرية” في غوا يتم تسويقها بشكل كبير، وغالبًا ما يُنظر إليها على أنها أماكن مزدحمة مليئة بالمحتفلين متعاطي المخدرات الذين يرقصون وسط الأضواء الصاخبة – وأحيانًا تكون تلك الحفلات غير آمنة. لكن حفلات السايكدليك الصاخبة في غوا كانت دائما تمثل بحثًا عن الاندماج والحرية والقدرة على التمتع بالحياة وتنتهي مع كل اكتمال للقمر. للحفاظ على هذا الشعور المعنوي الذي نشأت عليه ولاية غوا، جمعت صفحة على Facebook تسمى “I Love Goa” صورًا من بعض أكثر اللحظات الصاخبة في عصر السايكدليك في غوا.

لقطات من حفل أقيم في أنغونا في عام 1991. صورة مقدمة من I LOVE GOA.

مهرجان غابات بامبو في غوا، مهرجان للموسيقى أقيم في عامي 1993 و1994. صورة مقدمة من I LOVE GOA.

قال الأدمن المجهول لصفحة “I Love Goa” لـVICE : “العديد من الأشخاص الذين كانوا في هذه الصور في غوا في السبعينيات والثمانينيات فقدوا التواصل بأصدقائهم، ولكنهم تمكنوا من إعادة هذا التواصل من خلال صفحتي”، موضحا أن ذلك هو سبب قرارهم في تجميع لحظات من حفلات السايكدليك الصاخبة في غوا.

السوق الشعبي في أنغونا في السبعينيات. الصورة بواسطة JACQUES LASRY / I LOVE GOA.

حفلة في شاطئ أرامبول في عام 1991. الصورة مقدمة من I LOVE GOA.

“ترسم هذه الصور تاريخ يوضح بالتفصيل كيف كان الناس في فترة السبعينيات والثمانينيات، وهي حقبة تسمى عصر الهيبيز، حيث الناس يستمتعون من خلال الرقص مع أصدقائهم في وسط الطبيعة، على عكس الجيل الحالي حيث يريد الناس فقط الذهاب إلى المطاعم الفاخرة”.

فنانون من عرض يسمى Rainbow Circus في جلسة تدريب مع سكان محليين في عام 1991. الصورة مقدمة من I LOVE GOA.

ديسكو فالي في عام 1992. الصورة مقدمة من I LOVE GOA.

حفل اكتمال القمر في عام 1983. الصورة مقدمة من I LOVE GOA.

الصورة مقدمة من I LOVE GOA.

السوق الشعبي في أنجونا في أوائل السبعينيات. حيث يتم بيع الحشيش بشكل علني. الصورة مقدمة من I LOVE GOA.

لقد كانت الحرية والمحبة والسلام التي قدمتها غوا هي التي جذبت الزوار الأجانب. الصورة مقدمة من JACQUES LASTRY / I LOVE GOA.

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