صور لأماكن مهجورة استعادتها الطبيعة

تم إعلان فوز الفنان جونك في مسابقة Earth Photo 2020. وقد فازت سلسلة صوره التي يظهر فيها مساحات مهجورة التي استعادتها الطبيعة بالمنافسة الشاملة، بالإضافة إلى فئة المكان.

جونك، مصور فوتوغرافي مستقل، يركز عمله على البشر وعلاقتهم بالطبيعة للمساعدة في زيادة الوعي بالأزمة البيئية. وهو مفتون بالأماكن المهجورة التي استعادتها الطبيعة، وتطرح أعماله سؤالاً أساسياً: ما هو مكان البشر على الأرض وما هي علاقتهم بالطبيعة؟

Videos by VICE

وتهدف هذه المسابقة الدولية التي أسستها منظمة Forestry England والجمعية الجغرافية الملكية في بريطانيا، إلى تشجيع النقاش من خلال سرد قصص حول الكوكب وسكانه، وكيف يتفاعل كلاهما مع بعضهما البعض.

بركة سباحة. إيطاليا. Jonk/Earth Photo 2020/RGS

مسرح، أبخازيا. Jonk/Earth Photo 2020/RGS