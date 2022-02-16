صور لـ أوكرانيا التي لا نراها في الأخبار

بدأ المصور الفوتوغرافي البريطاني مارك نيفيل عمله بتصوير المجتمعات المهمشة في بلده في عام 2016 قبل أن يغادر لندن إلى العاصمة الأوكرانية كييف بشكل دائم في عام 2020.

نيفيل، الذي رشُح لجائزة مؤسسة دويتشه بورس للتصوير الفوتوغرافي عام 2020، يرى أن الكتب المصورة، تؤدي وظيفة مهمة حتى في عالم السياسة: “يطور الناس علاقة عاطفية مع الكتب لا يفعلونها مع الصحف أو الإنترنت. قد يكون لديك مجموعة من الدبلوماسيين يناقشون حربًا معينة، ولكن قد يتطلب الأمر أغنية بوب أو قصيدة لتغيير طريقة تفكير الناس في الصراع.”

Videos by VICE

يظهر هذا الفِكر في أعمال نيفيل المختلفة، وبشكل خاص في كتابه المصور Battle Against Stigma (معركة ضد وصمة العار) في الفترة من ٢٠١٥-٢٠١٨ والذي يصور معايشته للمظليين البريطانيين في أفغانستان لمدة ثلاثة أشهر. بعد هذا المشروع، عاد نيفيل إلى منزله مصابًا باضطراب ما بعد الصدمة وقضى عامين في العلاج. لمساعدة الآخرين، قام بتوزيع نسخ من كتابه المُصور على عدد من الجمعيات الخيرية. بعد ذلك، تواصل معه مستشفى كييف العسكري وطلب نسخاً من كتابه، ومن هنا بدأت علاقته مع أوكرانيا.

اليوم، مع الحديث عن إمكانية اندلاع حرب بين روسيا وأوكرانيا، يهدف كتاب نيفيل الأخير Stop Tanks with Books (أوقفوا الدبابات بالكتب) إلى جذب انتباه المجتمع الدولي حول ما يحدث على الأرض. سيقوم نيفيل بإرسال 750 نسخة إلى الأشخاص الذين لديهم تأثير حقيقي في تشكيل مستقبل أوكرانيا – صناع القرار والسفراء والنواب وكذلك المشاهير ووسائل الإعلام – وهو يشجع الناس على مراسلته عبر البريد الإلكتروني لإرسال نسخة مجانية لأي شخص لديه القدرة على مساعدة البلاد.

كريستينا في ترويتسكي، شرق أوكرانيا، بعد ساعة من القصف، 2016.

VICE: كيف هي الأجواء الحالية في كييف؟

مارك نيفيل: الحديث حول إمكانية حدوث حرب أدى إلى تصعيد التوتر، وانخفاض العملة، وأثر ذلك على الأعمال التجارية. كل شخص لديه خطة إذا بدأت القنابل في السقوط – حقيبة هروب بها أجهزة اتصال لاسلكي ووثائق ودولارات. في نفس الوقت، المطاعم مكتظة. إذا وصل القتال إلى كييف، فلن يهرب الناس. هذه دولة مستقلة. وهذا هو السبب في كل ما يحدث حولها.

بدأت علاقتك بأوكرانيا في عام 2015، عندما طلب مستشفى كييف العسكري نسخة من “معركة ضد وصمة العار.” كيف كانت معرفتك بالبلد قبل ذلك؟

مثل كثير من الناس، كانت معرفتي بسيطة. كنت أعرف مكان أوكرانيا، لكن لا شيء عن الحرب. لقد صورتها الدعاية الروسية على أنها حرب أهلية بين شرق وغرب أوكرانيا، وهو ما لم يحدث أبدًا. لسوء الحظ، تم توزيع هذه المعلومات الخاطئة على نطاق واسع في الصحافة الغربية. كان هناك نقص مؤسف في التغطية منذ عام 2014. الصراع مستمر كل يوم – اضطر حوالي 2.5 مليون شخص إلى مغادرة منازلهم. جزء من الفكرة، التي أحاول تصحيحها في هذا الكتاب، هو تغيير المفاهيم الخاطئة الشائعة عن الأوكرانيين، على سبيل المثال أن هناك حركة يمينية كبيرة – هناك حركة يمينية في كل بلد! لذلك هناك سوء فهم أساسي حول أوكرانيا وخوف.

ماريا هولوبيتس، ناتاليا تاراسينكو، روزاليا بويكو، ماريا شفانيك، وروزاليا مهنيك في الدير الكاثوليكي اليوناني، زفانيفكا، 2018.

كيف كانت زيارتك الأولى؟

لقد كان الأمر غريبًا حقًا. راسلني المستشفى العسكري عبر البريد الإلكتروني وقالوا لي إن لديهم قدامى محاربين من دونباس يعانون من الصدمة. كدولة كانت ضمن الاتحاد السوفيتي، طُلب من المحاربين أن يتحلوا بالشجاعة، لذلك لم يكن لديهم فهم لكيفية ظهور مشكلات الصحة العقلية والنفسية. لم يكن لدي نسخة من الكتاب باللغة الأوكرانية، لكني قلت إنني سأقوم بعمل ملف PDF. ولكن حاولت بلدي حظر هذه النسخ- تم الاستيلاء على الشحنة الأولى من الكتب من قبل قوة الحدود البريطانية. لقد تأثرت بطلبهم لهذه النسخ، وأردت أن أرى ما يحدث على أرض الواقع. شعرت على الفور بعلاقة عميقة مع البلد، وتعرفت على صدمة الناس. الحرب على بعد 600 كيلومتر من كييف، لكنك تراها في وجوه الناس. لقد تعافيت للتو من اضطراب ما بعد الصدمة، لهذا في كل مرة تتاح لي الفرصة للمساعدة بالتأكيد سأغتنمها.

تقوم بالتصوير في أوكرانيا منذ عدة سنوات ويستكشف الكتاب مناطق جغرافية وثقافية مختلفة، من الجنود في خط المواجهة إلى الغربان في كييف. هل كان هناك خيط مشترك بين مواضيعك؟

ما أدهشني هو مدى مرونة الشعب الأوكراني بشكل لا يصدق. تحدثت إلى أشخاص فقدوا كل شيء – فقدوا منازلهم، وشاهدوا جيرانهم يُقتلون، وكانوا بحاجة ماسة إلى الأدوية – لم يطلبوا أبدًا المساعدة. لقد أعدوا لي الشاي، وأخبروني قصصهم. مرونة وفخر لا يُصدقان – رأيت ذلك في سلوك كل شخص تحدثت إليه.

كيف استجابوا لقيامك بتصويرهم؟

لدي كاميرا كبيرة من الصعب عدم الانتباه لها. أطلب الإذن قبل أن ألتقط صورهم، وأحاول إجراء محادثة لطيفة. إذا لم يعجبهم الأمر، لا أقوم بالتصوير. أعود إلى نفس الأماكن، وبهذه الطريقة يعتاد الناس على وجودي، ليس فقط في أوكرانيا ولكن طوال حياتي المهنية. إنها نقيض الصحافة المصورة (بمعنى الدخول والخروج من المكان مباشرة بعد انتهاء المشروع) يتعلق الأمر بخلق علاقة متسقة.

فتى بالقرب من خط المواجهة، لوهانسك، 2019.

معظم الصور ملونة، لكن هناك صور بالأبيض والأسود. لماذا؟

أحاول الإشارة إلى اللوحات والأفلام والتصوير الفوتوغرافي من الستينيات والسبعينيات في صوري. قد أرى شيئًا يذكرني بفيلم فرنسي جديد، وهذا يوجهني. هكذا أرى العالم – معظمنا يفعل ذلك – لذا فمن المنطقي أن يظهر ذلك في أعمالي. يعتقد الناس أننا نعيش في عالم متطور، لكن الأمور تزداد سوءًا. هناك أسوأ تفاوت في الثروة، عدم المساواة العرقية لا يزال هائلاً والقضايا البيئية، لهذا فإن إحدى الاستراتيجيات الأساسية التي استخدمها هي توجيه رسائل من خلال اللغة المرئية.

انتقلت إلى أوكرانيا في أكتوبر 2020. كيف أثر ذلك على أعمالك؟

أرى الأمور بشكل مختلف تمامًا. أعتقد أنني قد انحرفت بعيدًا عن الصور النمطية، لأنني أكثر اهتمامًا بواقع الناس، والتي تختلف تمامًا عن النظرة الغربية.

وبصفتك مقيم في البلد الآن، ما الذي لاحظته؟

كان هناك نجم بوب على التلفزيون الروسي يقول “سنقوم بسحق أوكرانيا.” كان هذا على التلفزيون الوطني – إنه أمر مروع. في الوقت نفسه، نحن نعيش في هذا الوضع منذ ثماني سنوات. ذات مرة، عندما التقطت صورًا في أوديسا، حلقت مروحيات عسكرية فوق الشاطئ وتوقف آلاف الأشخاص ونظروا لأعلى. بعد اختفاء المروحيات عاد الجميع للسباحة. هذا استعارة مثالية لما هو عليه الحال في أوكرانيا. يتابع الناس حياتهم. الاقتصاد غير مستقر وهو أمر مخيف أيضًا، لكن يتعين على الناس أن يكسبوا لقمة العيش. لا أحب هذا التوتر. ماذا سيحدث لأصدقائي؟ هل علي أن أقاتل؟ أنا بالتأكيد لا أشعر بالارتباط ببريطانيا. أعيش في كييف. ليس لدي منزل ثان. لذلك فالأمر شخصي للغاية.

فتاة في نيويورك، دونيتسك، 2021.

إيفجينيا أفراموفا، ٢٠١٦.

لينا بالزي الوطني، قرية أوريهوفو-فاسيلفكا، دونيتسك، 2018.

أوكراينسك، دونيتسك، 2021.

نقطة تفتيش “ستالينجراد،” أفدييفكا، دونيتسك، 2016.

سيصدر Stop Tanks with Books في مارس وهو متاح للطلب المسبق من Nazraeli Press.