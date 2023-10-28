صور لافتات وشعارات انتشرت حول العالم خلال الـ 24 ساعة الماضية تضامنًا مع الفلسطينيين​

في مساء يوم الجمعة، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه “سيوسع عملياته البرية” في غزة و”سيستخدم قوة كبيرة…لتحقيق أهدافه العسكرية.” وحشدت إسرائيل مئات الآلاف من الجنود على طول الحدود.

قصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، فجر يوم السبت، ١٥٠ نفقًا وملجئ تحت الأرض في شمال قطاع غزة، حيث تقع العديد منها تحت مدينة غزة. وتعتبر التنظيمات السفلية الواسعة لحماس هدفًا رئيسيًا للعملية العسكرية.

Videos by VICE

كجزء من القصف المكثف، قامت إسرائيل أيضًا بقطع الاتصالات في غزة، مما أدى إلى عزل السكان المحاصرين. ولم يتمكن العديد من سكان غزة من الاتصال بأسرهم أو أصدقائهم بسبب انقطاع الاتصالات.ضاءت الانفجارات الناجمة عن الضربات الجوية سماء مدينة غزة لساعات بعد حلول الظلام.

وأعلنت شركة الاتصالات الفلسطينية “بالتل”، أن التفجير تسبب في “انقطاع كامل” لخدمات الإنترنت والهاتف المحمول والهاتف الثابت. وقد أدى هذا الانقطاع إلى صعوبة الحصول على معلومات حول الإصابات الناجمة عن الضربات أو تفاصيل العمليات البرية. ومع ذلك، استمرت بعض الهواتف الفضائية في العمل.

وقال تيدروس أدهانوم غيبريسوس، مدير عام منظمة الصحة العالمية، إن المنظمة فقدت الاتصال بموظفيها وشركائها الإنسانيين في غزة. ودعا إلى حماية المدنيين وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق.

ودعت الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم الجمعة إلى وقف فوري للأعمال العدائية بين إسرائيل وحماس في غزة. كما حثت على ضمان وصول المساعدات الإنسانية الحيوية دون عوائق إلى المدنيين المحاصرين في القطاع.

أكدت منظمة الصحة العالمية وجود ١٠٠٠ جثة غير معروفة تحت الأنقاض في غزة، لم يتم تضمينها بعد في إحصائيات الوفيات.

قالت سلطات الصحة في غزة إن القصف الإسرائيلي أسفر عن مقتل أكثر من ٧٠٠٠ شخص، وذلك ردًا على هجمات حماس عبر الحدود في السابع من أكتوبر.

وخرجت مظاهرات مؤيدة لفلسطين في عدة دول عربية وعالمية يوم الجمعة، للتنديد بالحرب الإسرائيلية على قطاع غزة التي دخلت يومها الحادي والعشرين، وتسببت في مقتل آلاف المدنيين وإصابة الآلاف وتدمير البنية التحتية. وطالب بعض المتظاهرين بإلغاء اتفاق السلام مع إسرائيل وفتح الحدود.

المملكة المتحدة

“قصف الأطفال في المستشفيات ليس دفاعًا عن النفس.” لندن، المملكة المتحدة (الصورة لـ Daniel Leal/AFP عبر Getty Images)

“الأطفال ليسوا مقاتلين. أوقفوا إطلاق النار الآن!” لندن، الولايات المتحدة. (الصورة لـ Guy Smallman عير Getty Images)

كندا

“عندما تحتاج إلى تنظيم مئات الاحتجاجات فقط لإقناع العالم بأن قصف الأطفال أمر غير مقبول.” إدمونتون، ألبرتا، كندا. (الصورة لـ Artur Widak/NurPhoto عبر Getty Images)

“كم عدد الأطفال الذين يجب أن يموتوا؟” إدمونتون، ألبرتا، كندا. (الصورة لـ Artur Widak/NurPhoto عبر Getty Images)

“(اسمه) تطهير عرقي وليس “صراعًا”. تورونتو، أونتاريو، كندا. (الصورة لـ Mert Alper Dervis/Anadolu عبر Getty Images)

“مقتل الأطفال بين يديكم.” تورونتو، أونتاريو، كندا. (الصورة لـ Artur Widak/NurPhoto عبر Getty Images)

الولايات المتحدة

“أوقفوا إطلاق النار الآن!” نيويورك، الولايات المتحدة. (الصورة لـ Selcuk Acar/Anadolu عبر Getty Images)