صور للحياة الليلية البديلة في دبي

عندما يتخيل الإنسان جوانب الحياة الليلية في دبي، ربما لا تكون ألحان التكنو الصاخبة هي أول ما يتبادر إلى الذهن. ومع ذلك، في ظل التنوع الثقافي الفريد لهذه المدينة، انطلقت مجموعة سكتا كملاذ يخلق بيئة آمنة وممتعة لعشاق موسيقى التكنو في دبي.

تأسست هذه المجموعة على يدي كل من جو لوفيت وإليسا أرينتي وكيريل زاج، حيث كانوا يقيمون حفلات في منازلهم خلال أزمة جائحة كورونا وإغلاق المنشآت الترفيهية والنوادي الليلية. ومع تزايد عدد الحضور لكل حفلة، أدرك جو وإليسا وجود محبين لهذا النوع الموسيقي في المنطقة حتى أصبح من الصعب استيعاب هذه الحفلات في منزلهم. أدركوا أنهم بحاجة إلى مساحة أكبر ونظموا بعض الحفلات في أماكن مختلفة في دبي حتى استقروا في نادي إندستريال أفنيو في ﻣﻨﺘﺠﻊ وﻣﺎرﻳﻨﺎ ويستن دبي حيث حطوا رحالهم وأجهزتهم.

صور لدي جي ديو من ألمانيا: BAUGRUPPE90 (الصورة لـ @artbypeaxh)

صورة كولاج لمجموعة من البوسترات لحفلات سكتا السابقة (الصورة مقدمة من سكتا)

من إحدى حفلات سكتا (الصورة لـ Peach Fantastic)

قامت مجموعة سكتا بتطوير توجيهات وتقنيات لحماية جميع الحضور بغض النظر عن جنسيتهم أو خلفياتهم أو مظاهرهم الخارجية، لأن الهدف الرئيسي لسكتا هو الاستمتاع بوقتك بشكل كامل دون الشعور بعدم الراحة والأمان. ومن بين وسائل الحماية المتبعة، يتواجد فريق على مدار السهرة وعلى أتم الاستعداد لتقديم المساعدة في حالة تلقي أي شكاوى من الحضور، سواء كانت متعلقة بفقدان صديق أو حالة تحرش عبر التلغرام. وتتوفر أيضاً غرفة عازلة للصوت لمن يرغب في الحصول على بعض من الراحة والاسترخاء بعيداً عن الأصوات الصاخبة.

يرى مؤسسو سكتا بأن الحفلة تبدأ قبل أن تدخل المكان حتى، حيث يُستقبل الحضور بابتسامة ويتأكدون من أنك من ضمن قائمة المحبين للتكنو التي يتم التسجيل بها عبر موقعهم، حتى يتم تجنب أي مشاكل محتملة. يخلق التباين بين أروقة الفندق الفاخرة وظلمة سكتا وتصميمه الداخلي تجربة فريدة، كما لو أنه يرسم صورة تمثل وجود ثقافة الأندرجراوند بين رفاهية دبي وأبراجها الشاهقة. كما تكمن جاذبية سكتا في التزامهم المستمر بتقديم تجارب صوتية لا تضاهى. باعتبارها أول مالكي نظام صوتي Danley Sound Labs في الشرق الأوسط، توفر سكتا جودة صوت خالية من العيوب لضمان أن كل إيقاع وكل نغمة باس تهز الحشود وتسحر الحواس وتتخطى حدود الصوت.

الصورة مقدمة من سكتا

الصورة مقدمة من سكتا

الصورة مقدمة من سكتا

خلال عام واحد فقط، تحولت سكتا من حفلة منزلية حميمة إلى حدث شهري رائع يجذب عشاق التكنو من جميع أنحاء الإمارات، ويتيح لهم بناء علاقات وتواصل، ودعم الدي جي المبتدئين من خلال توفير الإرشاد الموسيقي لهم وساحة لعرض مواهبهم. تنوي سكتا التوسع نحو إنشاء شركة تسجيلات خاصة بهم.

صورة للدي جي CRAVO من البرتغال @pcravo وأحد العاملين في سكتا Motion

الصورة مقدمة من سكتا (الصورة لـ Peach Fantastic)

الصورة مقدمة من سكتا (الصورة لـ Peach Fantastic)

الصورة مقدمة من سكتا (الصورة لـ Peach Fantastic)

الصورة مقدمة من سكتا (الصورة لـ Peach Fantastic)

الصورة مقدمة من سكتا (الصورة لـ Peach Fantastic)

الصورة مقدمة من سكتا