صور لموسم حصاد الورد الجوري من الجبل الأخضر في سلطنة عُمان

يقع الجبل الأخضر في سلطنة عمان، ويشتمل على هضبة كبيرة على ارتفاع 2,000 متر فوق مستوى سطح البحر. بين شهر مارس ومايو، تتحول المرتفعات الخضراء إلى مسطحات وردية، حيث يبدأ موسم حصاد الورد الجوري، حيث ينهض القرويون في الصباح الباكر لقطف الورد الجوري. ويتركز محصول الورد في قرى مثل قرية سيق، والعين والشريجة. وتعتبر شجرة الورد الجوري أو الجبلي من أقدم أنواع النباتات في الجبل الأخضر.

مع بدء تزهير وتفتح الورد يتجه عبدالله الصقري مع حفيده لقطف الورد بعد صلاة الفجر مبكرًا قبل أن يذبل ويتأثر بأشعة الشمس. يتم جمع الحصاد الطازج في سلة ثم نقله إلى مناطق الاستخراج التقليدية التي تحتوي على أفران الطين التقليدية لاستخراج ماء الورد. تبدأ عملية استخراج ماء الورد بتقطير بتلات الورد الطازجة في الأفران حتى تجهز، ثم يسكب ماء الورد المدخن في زجاجات وتؤخذ للبيع. فوائد ماء الورد الجبلي كثيرة ويمكن استخدامه في الأغراض الطبية والطهي وفي المناسبات والاحتفالات.

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ذهبت لزيارة الجبل الأخضر، ونقلت لكم هذه الصور.