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صور من أهم أحداث الشرق الأوسط في عام 2021

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فلسطين وإسرائيل: حرب مايو
في مايو، تسببت عمليات الإخلاء القسري للعائلات الفلسطينية في حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية المحتلة باندلاع حرب جديدة استمرت 11 يومًا بين إسرائيل والحركات الفلسطينية المسلحة مما أسفر عن مقتل 256 فلسطينياً في قطاع غزة و13 في إسرائيل. وأصدرت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الحقوقية تقريرًا في أبريل تتهم فيه إسرائيل بارتكاب “جريمتين ضد الإنسانية” بحق الفلسطينيين وذلك باتباعها سياستي “الفصل العنصري” و”الاضطهاد،” كما اعتبرت أن الهجمات التي نُفذت في حرب غزة الأخيرة “قد ترقى إلى جرائم حرب.”

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تداول نشطاء من جميع أنحاء العالم على مواقع التواصل الاجتماعي صورًا ومقاطع فيديو لأحمد ونانا من خانيونس اللذان تمكنا من إنقاذ سمكتهما خلال الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة. وتوقفت الحرب بعد 11 يومًا من اتفاق وقف إطلاق النار بوساطة مصرية بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية. ليلى العريان/تويتر.

لبنان: انهيار اقتصادي وانقطاع للكهرباء
امرأة تحبك على ضوء شعلة في العاصمة اللبنانية بيروت أثناء انقطاع التيار الكهربائي في البلاد. فقدت الليرة اللبنانية 90 بالمئة من قيمتها في العامين الماضيين، مما تسبب في نقص الإمدادات مثل الأدوية والوقود لتشغيل المولدات. يغلف الظلام الآن جميع أنحاء البلاد تقريبًا.

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A resident knits by torchlight in an apartment during a power cut at night in Beirut, Lebanon, on Tuesday, Sept. 7, 2021. Photo: Francesca Volpi via Getty Images
لبنانية تحيك على ضوء مصباح يدوي في شقة أثناء انقطاع التيار الكهربائي ليلاً في بيروت، لبنان. 7 سبتمبر، ٢٠٢١. Francesca Volpi/ Getty Images

العراق: موجات الحر والجفاف
واصلت الحكومة العراقية صراعها مع القضايا الأمنية التي تسببها كل من داعش والميليشيات المدعومة من إيران، وهي أزمة مستمرة بلغت ذروتها هذا العام بمحاولة اغتيال بطائرة بدون طيار ضد رئيس وزراء البلاد. ولكن على الرغم من الوضع الأمني المضطرب والسياسة الداخلية بعد الانتخابات العامة بشأن تشكيل حكومة جديدة، فإن معظم العراقيين سيقولون لك أن موجات الحر غير المسبوقة في الصيف كانت أكبر مشاكلهم. وصلت درجات الحرارة إلى 50 درجة مئوية في أغسطس في معظم أنحاء البلاد. في هذه الصورة، يستمتع الأولاد الصغار بالسباحة في نهر شط العرب في مدينة البصرة الساحلية على الخليج العربي.

Iraqi youth swim in the Shatt Al-Arab river by the port of Maqil amid a heatwave in the southern Iraqi city of Basra on June 29, 2021. Photo: HUSSEIN FALEH via Getty Images Iraqi youth swim in the Shatt Al-Arab river by the port of Maqil amid a heatwave in the southern Iraqi city of Basra on June 29, 2021. Photo: HUSSEIN FALEH via Getty Images
شباب عراقيون يسبحون في نهر شط العرب وسط موجة حارة في مدينة البصرة جنوب العراق. 29 يونيو 2021. HUSSEIN FALEH/ Getty Images

إيران: أزمة المياه
امرأة تركع على الأرض لتشرب من بركة مياه في مدينة خوزستان الإيرانية خلال احتجاجات الصيف التي أثارها الغضب من سياسات الحكومة لإدارة المياه. هبطت مستويات المياه إلى مستوى منخفض جديد هذا العام وأثارت مظاهرات متعددة. ولم تتراجع المصاعب الاقتصادية التي تواجهها إيران، والتي تفاقمت بسبب العقوبات الأمريكية بسبب طموحاتها النووية وتداعيات وباء فيروس كورونا، في عهد الرئيس إبراهيم رئيسي.

An Iranian women drinks non-potable water off the street in Khorramshahr, Iran. Water protests in Khuzestan are turning violent as security forces crackdown on people demanding drinkable water. Photo: Middle East Images
امرأة إيرانية تشرب المياه غير الصالحة للشرب من الشارع في خرمشهر، إيران. تحولت الاحتجاجات على المياه في خوزستان إلى أعمال عنف مع قيام قوات الأمن بقمع المتظاهرين. Middle East Images

سوريا: هدوء نسبي
يصادف هذا العام مرور عقد على اندلاع الحرب الأهلية في سوريا. وفقًا لمعايير الصراع العنيفة، توقف القتال في الغالب، وانتصر نظام بشار الأسد فعليًا. ولقي حوالي 500 ألف شخص مصرعهم في الحرب، بينما فر أكثر من نصف سكان البلاد أو نزحوا داخليًا. يقتصر القتال الآن في الغالب على محافظة إدلب الشمالية الغربية والريف المحيط بها، ولا تزال الاشتباكات عنيفة. في هذه الصورة، يستمتع سكان بلدة أريحا بإدلب بهدوء القتال والراحة من شمس الصيف في متجر ومقهى على جانب الطريق.

Cars driving in front of Abu Ali's cafe, set up on the ground floor of a building heavily damaged during the civil war, in the Jabal al-Arbain hilltop residential area, in the Syrian town of Ariha in the rebel-held northwestern Syrian Idlib province, on July 11, 2021. Photo: AAREF WATAD/AFP via Getty Images
سيارات تسير أمام مقهى أبو علي المقام في الطابق الأرضي من مبنى تضرر بشدة خلال الحرب الأهلية في منطقة جبل الأربعين السكنية في بلدة أريحا السورية في محافظة إدلب شمال غرب سوريا الخاضعة لسيطرة المعارضة. AAREF WATAD/AFP/ Getty Images

اليمن: كرة القدم تجلب لحظة نادرة من السعادة
انتصر منتخب اليمن تحت 15 سنة لكرة القدم على مضيفه المملكة العربية السعودية، في بطولة غرب آسيا للناشئين في ديسمبر. أثار الفوز – بركلات الترجيح – لحظات نادرة من الفرح في جميع أنحاء البلاد التي مزقتها الحرب، حيث تدفق الناس إلى الشوارع للاحتفال. هذه الصورة من ملعب في العاصمة صنعاء التي يسيطر عليها الحوثيون.

أدى الصراع المستمر منذ سبع سنوات بين تحالف تقوده السعودية يقاتل لاستعادة الحكومة اليمنية والمتمردين الحوثيين المدعومين من إيران، إلى غرق اليمن في واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم في التاريخ الحديث.

Yemeni fans gather at a stadium to watch on a screen the West Asian Junior Championships Cup football match between Yemen and Saudi Arabia, in the Huthi-held Yemeni capital Sanaa on December 13, 2021. Photo: MOHAMMED HUWAIS via Getty Images
جمهور يمني يتجمع في ملعب لمشاهدة مباراة كرة القدم لكأس غرب آسيا للناشئين بين اليمن والسعودية، في العاصمة اليمنية صنعاء التي يسيطر عليها الحوثيون. 13 ديسمبر 2021. MOHAMMED HUWAIS/ Getty Images

الأردن: محاولة انقلاب
شهد شهر أبريل، محاولة انقلاب -استمرت ٤٨ ساعة فقط- قام بها الأمير حمزة الأخ غير الشقيق للملك الأردني الملك عبد الله، الذي تم اتهامه بالضلوع في “مخططات لزعزعة أمن الأردن واستقراره.” تم اعتقال نحو 20 شخصًا بينهم رئيس الديوان الملكي السابق باسم عوض الله والشريف حسن بن زيد، بينما وُضع الأمير حمزة في الإقامة الجبرية. تم إعفاء الأمير حمزة من المثول أمام القضاء بعدما أقسم بالولاء للملك عبد الله. كما تم إطلاق سراح 16 شخصًا قيل إنهم متورطون في القضية.

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ملك الأردن عبد الله الثاني (في الأمام) مع الأمير حمزة بن حسين (بالخلف) والأمير حسن بن طلال (إلى اليسار) يزوران ضريح العائلة المالكة الهاشمية بمناسبة الذكرى المئوية لتأسيس الأردن في عمان، الأردن في 11 أبريل 2021. وهذه هي المرة الأولى التي شوهد فيها ولي العهد الأمير حمزة مع الملك عبد الله الثاني بعد “محاولة الانقلاب.” Jordanian Royal Council / Handout/Anadolu Agency/ Getty Images

مصر وسفينة “ايفر غيفين”
تسببت حادثة جنوح سفينة الحاويات “إيفرغيفن” في 23 مارس 2021، بتعطل قناة السويس وتوقف حركة الملاحة البحرية. وقد واجهت السفينة التي يبلغ طولها 400 متر عاصفة رملية قوية تسببت في فقدان السيطرة على السفينة وانحراف هيكلها وباتت محصورة بين جانبي القناة لقرابة أسبوع قبل أن يتم تحريرها أخيراً. وأصبحت السفينة المحاصرة واحدة من أكثر الميمز شعبية هذا العام، حيث وجد كثيرون أوجه شبه بينها وبين حياتنا.

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صورة أخذت من قمر صناعي تُظهر سفينة الحاويات العالقة “Ever Given” على قناة السويس في مصر، في 27 مارس 2021. جنحت سفينة حاويات كبيرة في القناة المصرية بعد أن تعرضت لرياح عاتية وعاصفة شديدة. Gokturk-1 Observation Satellite/Anadolu Agency/ Getty Images

تونس: قيس سعيد يجمد البرلمان
في يوليو، قام الرئيس التونسي، قيس سعيد بتجميد عمل البرلمان ورفع الحصانة عن النواب وإعفاء رئيس الوزراء هشام المشيشي وتولي السلطة التنفيذية بمساعدة رئيس وزراء جديد. وفيما اعتبر أن سعيد قام “بانقلاب” على شرعية البرلمان المنتخب والمسار الديمقراطي في البلاد وأنها ستجر البلاد إلى انقسام شعبي، اعتبر آخرون قرارات الرئيس بأنها تهدف إلى وقف حالة التدهور في تونس.

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ضباط الأمن التونسيون يصدون المتظاهرين أمام مبنى البرلمان في العاصمة تونس في 26 يوليو2021 بعد قيام رئيس الجمهورية بتعليق عمل البرلمان وإقالة رئيس الوزراء، وهو ما وصفه حزب النهضة، أكبر حزب سياسي في البلاد بالانقلاب. FETHI BELAID/AFP/ Getty Images

السودان: انقلاب الجيش على الشرعية
بعد نجاح الثورة السودانية بالإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير من السلطة في عام 2019، كان متوقعاً أن تقاسم السلطة المدنية مع العسكر لن يستمر طويلاً. في 25 أكتوبر، قام قائد الجيش الفريق عبد الفتاح البرهان بانقلاب عسكري ووضع تحت رئيس الوزراء عبد الله حمدوك تحت الإقامة الجبرية وتم اعتقال عدد من الوزراء.

انتفض الشارع السوداني مجدداً دفاعًا عن مدنية الدولة، ونظمت القوى السياسية في البلاد مظاهرات عارمة، واجهها الجيش بالعنف مما تسبب بقُتل ما لا يقل عن 12 شخصًا برصاص قوات الأمن، وفق مسعفين. مع تصاعد الضغط الدولي لاستئناف مسار الانتقال الديمقراطي، تم الإفراج عن رئيس الوزراء عبد الله حمدوك. وفيما طالب حمدوك بالإفراج عن جميع المعتقلين والعدول عن الانقلاب كشرطين لعقد أي مفاوضات أخرى مع الجيش، لا تزال المظاهرات مستمرة في جميع أنحاء البلاد رفضاً للتفاوض مع العسكريين والمطالبة بتنحي الجيش عن السياسة.

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