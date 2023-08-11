صور من الثقافة الفرعية اليابانية حيث يرتدي الناس أقنعة العملاق سايكلوبس

يقول المصور إروين وونغ: “إن الكثير من الثقافات الفرعية في اليابان متميزة جدًا ومبدعة حيث عليك التوسل إليهم أحيانًا من أجل أن يتم تصويرهم، وقد كان يحدث ذلك بالفعل لعدة مرات.”

إحدى الثقافات الفرعية التي لم يتم الكشف عنها، على سبيل المثال، اللوليتات أو غانغورو، هي tanganmen. تعد ثقافة tanganmen سرية وجديدة نسبيًا، وهي فرع من ثقافة كيجورومي kigurumi الفرعية، حيث يرتدي الناس أزياء تغطي الجسد بالكامل. وخوفًا من هيمنة الرجال على هذه الساحة، قررت الفنانة أوزاوا دانغو تصميم هذه الأقنعة ذات العين الواحدة، ولديها الآن العديد من المعجبين المتفانين التابعين لها في طوكيو. ⁠

⁠التقى بهم وونغ على السوشيال ميديا، وفكّر بطبيعة الحال أنهم سيكونون إضافة جديرة بالاهتمام إلى كتابه الصادر عام 2022 والذي يحمل عنوان:The Obsessed: Otaku, Tribes, and Subcultures of Japan