VICE
Editions

Newsletters

صور من خلف الكوابيس لدليل VICE إلى إيران

By

1586975454914-VGtIRAN_JLBphoto_35mm-19-of-48
Share:

في نوفمبر 2019، ذهب طاقم وثائقي مكون من أربعة أشخاص، برئاسة مؤسس VICE سوروش ألفي، إلى إيران. لقد كنا محظوظين بما يكفي لعدم حصولنا على موجز محدد لهذه المهمة، لذلك انتهزنا الفرصة للسفر إلى عدة مدن وليس فقط طهران. أردنا مقابلة أشخاص من جميع مناحي الحياة، في جميع أنحاء البلاد، لذلك اتخذنا قرارًا واعيًا بأخذ طاقم صغير والسفر بشكل خفيف. جنًبا إلى جنب مع أجهزة الكاميرات المعدة للتصوير السينمائي المعتاد التي نأخذها عادة، أخذنا كاميرا Sony Handycam وهي كاميرا صغيرة رخيصة يمكن استخدامها في كثير من الأحيان من قبل السياح المشتتين في تايمز سكوير أو لطفل صغير يقوم بتصوير أول فيديو تزلج خاص به.

النتيجة هي دليل VICE إلى إيران، وهو فيلم يظهر الحياة العادية في إيران لم نتمكن من التقاطه من قبل، على الرغم من مجموعة الزيارات السابقة لهذه البلد. عندما أخذنا رحلة بالقطار لمدة 22 ساعة إلى بندر عباس، المدينة الساحلية التي تهيمن عليها إيران من مضيق هرمز الحيوي استراتيجيًا، كنا قادرين على مقابلة الناس وتصوير الرحلة بأكملها دون المشاكل المعتادة مثل قيام البعض بالتجمع حولنا أو ايقافنا من قبل رجال الشرطة. في هذه الأيام، كل شخص لديه كاميرا لذلك لا يشك أحد في الأمر.

Videos by VICE

أردنا أن نرى بعض أجزاء البلاد التي لا تهتم بزيارتها طواقم القنوات الإخبارية – في المناسبات النادرة التي تذهب فيها إلى إيران. لذلك قمنا بزيارة جزيرة قشم وبندر عباس ومضيق هرمز وأجزاء من العاصمة طهران. التقينا مع أعضاء فرقة ميتال موسيقية رائعة تسمى Chaos Descent وتحدثنا مع الرئيس السابق لفيلق الحرس الثوري الإسلامي، بالإضافة إلى نائبة الرئيس الإيراني لشؤون المرأة والأسرة معصومة ابتكار.

بعد أيام من مغادرتنا البلاد اندلعت احتجاجات جماهيرية، ثم أسقط الجيش الإيراني طائرة مدنية (قال الجيش فيما بعد إن ذلك تم عن طريق الخطأ)، ثم أصيبت نصف الحكومة بفيروس كورونا. لذلك كانت الرحلة فرصة خاصة للسفر في البلاد قبل أن تتغير، مثل الكثير من العالم في عام 2020، إلى الأبد. تم التقاط جميع هذه الصور بواسطة جيك بورغهاردت من خلال كاميرا Pentax K1000 الخاصة بجده لأبيه، ونعتقد إن هذه الصور تمثل نظرة متعمقة عن هذه الرحلة. نتمنى أن ينال الفيلم والصور إعجابكم.

1586970259275-VGtIRAN_JLBphoto_35mm_000

فور وصولنا من الطائرة ذهبنا على متن قطار لمدة 23 ساعة من طهران في أقصى الشمال إلى مضيق هرمز في أقصى الجنوب. (الصورة سوروش إلفي واليكس شيتي).

1586970332741-VGtIRAN_JLBphoto_35mm_002-1of2
1586970387693-VGtIRAN_JLBphoto_35mm_002-2of2

مع حلول موعد الصلاة بعد غروب الشمس. توقف القطار، وبدأ الناس يتناوبون بشكل عرضي لدخول مسجد صغير. لم يكن أحد يهتم بنا وبكاميرتنا، الجميع كان بغاية اللطف.

1586970408496-VGtIRAN_JLBphoto_35mm_003

قبالة القطار كان مشهد الشاطئ. ظهرت ناقلات النفط في الأفق في أكثر المياه الإقليمية المتنازع عليها في العالم، في حين شق رواد الشاطئ طريقهم نحو المحيط لالتقاط صور “سيلفي.”

1586970445702-VGtIRAN_JLBphoto_35mm_004

بعد ذلك أخذنا قاربًا إلى جزيرة قشم. هنا نحن ننتظر في الشاحنة أن يقوم ضابط الجمارك بالمرور علينا لمراجعة أغراضنا.

1586970542792-VGtIRAN_JLBphoto_35mm_005

رأينا في ميناء الصيد الصغير في قشم هذا الصبي يسبح قبالة سفينة غارقة. اعتدنا على الحياء في طهران، رؤية أي جزء عاري من جسمك هو من المحرمات، لكننا سرعان ما تجاهلنا ذلك الأمر وانضممنا إليه للسباحة.

1586970567097-VGtIRAN_JLBphoto_35mm_006

على هذا الشاطئ كان هناك الكثير من الحركة، حفلات الشواء، وصالات الأرجيلة المرتجلة، وركوب الجمال، والتزلج الهوائي، والكثير من الموسيقى، إنها مجرد مشاعر رائعة. كمصور قد تتوه في مشهد مثل هذا، لقد نسيت أننا نعمل وبدأت في التجول.

1586970590756-VGtIRAN_JLBphoto_35mm_007

مع غروب الشمس، جف المد بما يكفي لكشف الجسر البري لجزيرة أصغر. شق كل الناس طريقهم إلى هناك واستمر الحفل.

1586970613070-VGtIRAN_JLBphoto_35mm_008
1586970639703-VGtIRAN_JLBphoto_35mm_009

سوروش يقف أمام ضريح الإمام الخميني في طهران.

1586970656324-VGtIRAN_JLBphoto_35mm_010

يطلق الإيرانيون على هذا المكان اسم وكر الجواسيس أو عش التجسس، وكلاهما أفضل بكثير مما نسميه نحن “بالسفارة الأمريكية سابقًا.” إنها كبسولة زمنية غريبة لمتحف ليس متحفاً. هنا التقينا بحسين شيخ السلام، وهو سياسي إيراني بارز شارك في احتجاز الرهائن في السفارة عام 1979. توفي في مارس جراء إصابته بفيروس كورونا.

1586970685005-VGtIRAN_JLBphoto_35mm_011

هذه الصورة خارج السفارة. بعد الثورة قام الفنانون برسم جداريات معادية لأمريكا على الجدران؛ في الذكرى الأربعين للثورة، قاموا برسم جداريات جديدة.

1586970719056-VGtIRAN_JLBphoto_35mm_013

يتم إحضار طلاب المدارس من الضواحي في جميع أنحاء طهران للمشاركة في التظاهرات بذكرى الثورة، وهم عادة يرتدون ملابس عليها رسوم معادية لأمريكا. جميعهم كان سعداء للغاية بالتحدث معنا وأكدوا لنا أن مشكلتهم هي مع الحكومة الأمريكية فقط وليس مع الشعب.

1586970762971-VGtIRAN_JLBphoto_35mm_014
1586970787854-VGtIRAN_JLBphoto_35mm_015

في نهاية العرض أو الكرنفال أو الاحتجاج – لسنا متأكدين حقًا من أفضل وصف له. بائع متجول يغسل صورة ترامب الملطخة في مياه مجاري مفتوحة، إنها لقطة شاعرية على عدة مستويات.

1586970816928-VGtIRAN_JLBphoto_35mm_016

طاقم العمل بالتصوير خلال اليوم الأخير، من اليسار إلى اليمين: سوروش إلفي، أليكس شيتي، كيجان جيبس، كاتي أرسينجاني، جيك بورغهارت. جميع الصور من تصوير جيك بورغهارت.

Tagged:
, , ,
Share:

More
From VICE