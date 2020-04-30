صور من خلف الكوابيس لدليل VICE إلى إيران

في نوفمبر 2019، ذهب طاقم وثائقي مكون من أربعة أشخاص، برئاسة مؤسس VICE سوروش ألفي، إلى إيران. لقد كنا محظوظين بما يكفي لعدم حصولنا على موجز محدد لهذه المهمة، لذلك انتهزنا الفرصة للسفر إلى عدة مدن وليس فقط طهران. أردنا مقابلة أشخاص من جميع مناحي الحياة، في جميع أنحاء البلاد، لذلك اتخذنا قرارًا واعيًا بأخذ طاقم صغير والسفر بشكل خفيف. جنًبا إلى جنب مع أجهزة الكاميرات المعدة للتصوير السينمائي المعتاد التي نأخذها عادة، أخذنا كاميرا Sony Handycam وهي كاميرا صغيرة رخيصة يمكن استخدامها في كثير من الأحيان من قبل السياح المشتتين في تايمز سكوير أو لطفل صغير يقوم بتصوير أول فيديو تزلج خاص به.

النتيجة هي دليل VICE إلى إيران، وهو فيلم يظهر الحياة العادية في إيران لم نتمكن من التقاطه من قبل، على الرغم من مجموعة الزيارات السابقة لهذه البلد. عندما أخذنا رحلة بالقطار لمدة 22 ساعة إلى بندر عباس، المدينة الساحلية التي تهيمن عليها إيران من مضيق هرمز الحيوي استراتيجيًا، كنا قادرين على مقابلة الناس وتصوير الرحلة بأكملها دون المشاكل المعتادة مثل قيام البعض بالتجمع حولنا أو ايقافنا من قبل رجال الشرطة. في هذه الأيام، كل شخص لديه كاميرا لذلك لا يشك أحد في الأمر.

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أردنا أن نرى بعض أجزاء البلاد التي لا تهتم بزيارتها طواقم القنوات الإخبارية – في المناسبات النادرة التي تذهب فيها إلى إيران. لذلك قمنا بزيارة جزيرة قشم وبندر عباس ومضيق هرمز وأجزاء من العاصمة طهران. التقينا مع أعضاء فرقة ميتال موسيقية رائعة تسمى Chaos Descent وتحدثنا مع الرئيس السابق لفيلق الحرس الثوري الإسلامي، بالإضافة إلى نائبة الرئيس الإيراني لشؤون المرأة والأسرة معصومة ابتكار.

بعد أيام من مغادرتنا البلاد اندلعت احتجاجات جماهيرية، ثم أسقط الجيش الإيراني طائرة مدنية (قال الجيش فيما بعد إن ذلك تم عن طريق الخطأ)، ثم أصيبت نصف الحكومة بفيروس كورونا. لذلك كانت الرحلة فرصة خاصة للسفر في البلاد قبل أن تتغير، مثل الكثير من العالم في عام 2020، إلى الأبد. تم التقاط جميع هذه الصور بواسطة جيك بورغهاردت من خلال كاميرا Pentax K1000 الخاصة بجده لأبيه، ونعتقد إن هذه الصور تمثل نظرة متعمقة عن هذه الرحلة. نتمنى أن ينال الفيلم والصور إعجابكم.

فور وصولنا من الطائرة ذهبنا على متن قطار لمدة 23 ساعة من طهران في أقصى الشمال إلى مضيق هرمز في أقصى الجنوب. (الصورة سوروش إلفي واليكس شيتي).

مع حلول موعد الصلاة بعد غروب الشمس. توقف القطار، وبدأ الناس يتناوبون بشكل عرضي لدخول مسجد صغير. لم يكن أحد يهتم بنا وبكاميرتنا، الجميع كان بغاية اللطف.

قبالة القطار كان مشهد الشاطئ. ظهرت ناقلات النفط في الأفق في أكثر المياه الإقليمية المتنازع عليها في العالم، في حين شق رواد الشاطئ طريقهم نحو المحيط لالتقاط صور “سيلفي.”

بعد ذلك أخذنا قاربًا إلى جزيرة قشم. هنا نحن ننتظر في الشاحنة أن يقوم ضابط الجمارك بالمرور علينا لمراجعة أغراضنا.

رأينا في ميناء الصيد الصغير في قشم هذا الصبي يسبح قبالة سفينة غارقة. اعتدنا على الحياء في طهران، رؤية أي جزء عاري من جسمك هو من المحرمات، لكننا سرعان ما تجاهلنا ذلك الأمر وانضممنا إليه للسباحة.

على هذا الشاطئ كان هناك الكثير من الحركة، حفلات الشواء، وصالات الأرجيلة المرتجلة، وركوب الجمال، والتزلج الهوائي، والكثير من الموسيقى، إنها مجرد مشاعر رائعة. كمصور قد تتوه في مشهد مثل هذا، لقد نسيت أننا نعمل وبدأت في التجول.

مع غروب الشمس، جف المد بما يكفي لكشف الجسر البري لجزيرة أصغر. شق كل الناس طريقهم إلى هناك واستمر الحفل.

سوروش يقف أمام ضريح الإمام الخميني في طهران.

يطلق الإيرانيون على هذا المكان اسم وكر الجواسيس أو عش التجسس، وكلاهما أفضل بكثير مما نسميه نحن “بالسفارة الأمريكية سابقًا.” إنها كبسولة زمنية غريبة لمتحف ليس متحفاً. هنا التقينا بحسين شيخ السلام، وهو سياسي إيراني بارز شارك في احتجاز الرهائن في السفارة عام 1979. توفي في مارس جراء إصابته بفيروس كورونا.

هذه الصورة خارج السفارة. بعد الثورة قام الفنانون برسم جداريات معادية لأمريكا على الجدران؛ في الذكرى الأربعين للثورة، قاموا برسم جداريات جديدة.

يتم إحضار طلاب المدارس من الضواحي في جميع أنحاء طهران للمشاركة في التظاهرات بذكرى الثورة، وهم عادة يرتدون ملابس عليها رسوم معادية لأمريكا. جميعهم كان سعداء للغاية بالتحدث معنا وأكدوا لنا أن مشكلتهم هي مع الحكومة الأمريكية فقط وليس مع الشعب.

في نهاية العرض أو الكرنفال أو الاحتجاج – لسنا متأكدين حقًا من أفضل وصف له. بائع متجول يغسل صورة ترامب الملطخة في مياه مجاري مفتوحة، إنها لقطة شاعرية على عدة مستويات.

طاقم العمل بالتصوير خلال اليوم الأخير، من اليسار إلى اليمين: سوروش إلفي، أليكس شيتي، كيجان جيبس، كاتي أرسينجاني، جيك بورغهارت. جميع الصور من تصوير جيك بورغهارت.