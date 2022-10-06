صور من كتاب أفضل أسماء المتاجر في دبي

‎صالون سمارت بيبي، الرجل الذكي للتجارة، جولدن شاور لتجارة الملابس..هذه بعض من أسماء المحلات الغريبة والمسلية التي قد تصادفها خلال زيارتك لأحياء دبي القديمة مثل السطوة وديرة. بعض هذه الأسماء تحوي أخطاءً مطبعية وأخرى فيها أخطاء بالترجمة من العربية للإنجليزية وبالعكس.

جلال أبوذينة، فنان ومصور وثائقي أيرلندي ليبي مقيم في دبي، قرر تجميع أسماء لافتات هذه المحلات الصغيرة وكل ما تمثله من اختيار الاسم لاختيار لون اللافتة وشكل الخط، في كتاب مصور بعنوان “أفضل أسماء المتاجر في دبي”The Best of Dubai Shop Names.”

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‎هذا الكتاب هو واحد من مجموعة كتب “داخل دبي” (٢٠١٦) سلسلة من المنشورات الوثائقية عن دبي تمثل سرداً فوتوغرافياً لحياة المدينة المعاصرة والتي “تم إنتاجها كقصة “مضادة” ومناقضة لصورة المدينة ذات الشعبية الكبيرة والمعروفة بالبذخ والعمارة الحديثة،” كما يقول المصور. ويضيف: “هذه الصور هي عبارة عن رحلة تصوير متعمقة عبر شوارع وسط مدينة دبي القديمة، وتوفر نظرة على الجانب الذي لا يحتفل به بنفس القدر من المدينة وسكانها.”

يركز أبوذينة في عمله على رواية القصص من خلال التصوير الفوتوغرافي ومشاريع التركيب العامة. وتم عرض أعماله دوليًا وفي معارض مختارة في الإمارات العربية المتحدة.

يمكنكم مشاهدة هذا الصور لأفضل أسماء المتاجر في دبي هنا.

غلاف كتاب أفضل أسماء المتاجر في دبي. الصورة من السطوة. ٢٠١٥.

ديرة. ٢٠١٥.

ديرة. ٢٠١٤.

السطوة. ٢٠١٤.

البرشا. ٢٠١٣.

السطوة. ٢٠١٣.

ديرة. ٢٠١٤.

ديرة. ٢٠١٤.