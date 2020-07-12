صور من معرض “الفن في زمن القلق”

نعيش في عالم يشهد تدفقاً هائلاً للمعلومات، هذه المعلومات تشكل أيضاً الكثير من التضليل والخداع والرقابة التي تغزو الحياة الإلكترونية والواقعية على حد سواء. قد نكون قد تعايشنا بشكل ما مع هذا “الواقع” ولكن هناك خوف وقلق من شكل المستقبل، وعن أي مستقبل نتحدث. وفي حين هناك الكثير من المقالات والدراسات والتحليلات والتوقعات حول هذا المستقبل، إلا أن الفن قد يقدم لنا أداة أكثر قرباً وعمقاً لما يبدو العالم الآن، وكيف سيبدو مستقبلًاً.

هذه قد تكون الفكرة العامة لمعرض “الفن في زمن القلق” الذي افتتحته مؤسسة الشارقة للفنون في 26 يونيو والذي سيستمر حتى 26 سبتمبر في المباني الفنية في ساحة المريجة في الشارقة، الإمارات العربية المتحدة. المعرض، الذي يهدف لإثارة الأسئلة النقدية في الفن والمجتمع المعاصرين، هو من تقييم عمر خليف، مدير المقتنيات وقيم أول في المؤسسة والذي يشير إلى أن الفكرة الأساسية من المعرض، تنطلق من قلقه الشخصي تجاه المستقبل: “المعرض يطرح أسئلة تجاه التجارب التي تتحدى المتلقي من الناحيتين الجسدية والحدسية، وذلك من خلال تماهيهم المتناهي مع المجتمع التقني الذي نعيشه كل يوم.”

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يشارك في المعرض أكثر من 30 فناناً، يقدمون أعمالاً تتراوح بين المنحوتات، والمطبوعات، والفيديو، وأعمال الواقع الافتراضي، والروبوتات، والبرامج اللوغاريتمية، لاستكشاف تأثير التقنيات الحديثة، والشبكات الرقمية على وعينا الجمعي في عالم اليوم من جهة، وطرح التخمينات تجاه مستقبلنا من جهة ثانية. كما يقدم المعرض خلاصة ما يزيد على عقد من الأبحاث التي أجراها خليف حول هذا الموضوع، بعد تقييمه لعدد من المعارض الدولية. ويصاحب المعرض كتاب يحمل نفس العنوان، ويضم مجموعة من المقالات والتأملات الفنية التي أنتجها مجموعة من أهم الكتاب في المجال الثقافي.

الأعمال بشكل عام مثيرة للتساؤل وهو ما قد يجعلك تنظر إلى نفسك وعالم بشكل مختلف قليلاً بعد مشاهدة هذه الأعمال. إذا كنت تعيش في الإمارات ننصحك بزيارة المعرض. أما بالنسبة للآخرين، فهنا صور لعدد من الأعمال التي جذبت نظرنا من هذا المعرض.

إيفا وفرانكو ماتيس. “ما تم رؤيته.” 2019.

دوجلاس كوبلاند. ديلاوير. 2016

جميس بريدل. Homo Sacer .2014.

كوري أركانجيل. يوجا/بحيرات. 2017

ألكساندرا دومانوفيتش. Kalbträgerin. 2017 (تفاصيل)

سيبرين فيرستيغ. “مواعيد يومية.” 2020.

رافائيل لوزانو هيمر. “توتر على السطح.” 1992.

جوشوا ناثانسون. الفن في زمن القلق. 2020.

تريفور باجلين. “حتى الموتى ليسوا آمنين.” 2019.





Art in the Age of Anxiety, Sharjah Art Foundation. Photo: Danko Stjepanovic