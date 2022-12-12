طلاب صينيون يبتكرون معطًفا يخفي مرتديه عن كاميرات المراقبة

ابتكر طلاب بجامعة ووهان في الصين عباءة غير مرئية، وتلك العباءة مشابهة للعباءة شخصية هاري بوتر الشهيرة، فالمعطف مصمم لإخفاء مرتديها عن الكاميرات الأمنية.

هذا المعطف منخفض التكلفة يمكن استخدامه ليلًا أو نهارًا لإخفاء مرتديها عن أنظمة كاميرات الأمنية التي يراقبها الذكاء الاصطناعي.

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وخلال النهار فترة النهار، يتم استخدام المعطف لإخفاء مرتديها عن الكاميرات بشكل فعال، بينما يصدر في الليل إشارات حرارة غير عادية للتشويش على كاميرات الأشعة تحت الحمراء.

وفازت العباءة بالجائزة الأولى في إحدى المسابقات التكنولوجية بالصين، وذلك برعاية Huawei Technologies.

وقال البروفيسور وانج شينج من كلية علوم الكمبيوتر بجامعة ووهان، والذي أشرف على الاختراع، إن المعطف يمكن استخدامه للزي العسكري الخفي لتجنب اكتشاف الطائرات بدون طيار أو الوحدات التي يسيطر عليها الذكاء الاصطناعي في ساحة المعركة.

وقال وي هوي، طالب الدراسات العليا في علوم الكمبيوتر الذي صمم الخوارزمية الأساسية للمعطف، لموقع VICE World News: “لقد أنفقنا الكثير من الطاقة في التحضير لهذا المنتج، بما في ذلك تصميم هذا المنتج وتطويره.” وقال إن معطف InvisDefense يقدم طريقة “جديدة” للتحايل على تقنية الكشف البشري بالذكاء الاصطناعي التي تستخدمها الكاميرات الأمنية الحالية.

عندما اختبر الطلاب المعطف على الكاميرات الأمنية بالحرم الجامعي، تم تقليل دقة كشف الشخص بنسبة 57 في المئة. قال الباحثون إن إحدى الصعوبات الرئيسية في تطوير المعطف هي تحقيق التوازن بين خداع كل من الكاميرا والعين البشرية.

وفقًا لـهوي، تتضمن خطط البحث المستقبلية للفريق جعل أشياء أخرى “غير مرئية” لكاميرات الذكاء الاصطناعي – مثل العناصر غير الحية والسيارات المتحركة. كما أنهم يبحثون أيضًا في التحايل على أنواع أخرى من الكاميرات، مثل تلك التي تستخدم استشعار الهواء عن بُعد والأقمار الصناعية.

لكن يبدو أن الباحثين، الذين يعيشون في الصين، لا يسعون لتخريب نظام المراقبة الشامل للدولة. في الواقع، وفقًا للفريق، يأملون في تقويته من خلال فهم الثغرات في الذكاء الاصطناعي وتقنية التعرف على الكمبيوتر وإصلاحها بشكل أفضل.

وتعتبر الصين من أكثر 10 دول في العالم من ناحية عدد من كاميرات المراقبة بحوالي 200 مليون وحدة، تتفوق الصين على منافستها الرئيسية الولايات المتحدة التي لديها 50 مليون كاميرا فقط. الدول الأخرى التي تدخل في هذه القائمة هي المملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا واليابان وفيتنام وأستراليا وكوريا الجنوبية.