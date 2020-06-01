طيران الإمارات تقرر تسريح “عدد” من الموظفين

أبوظبي تعلن حظر تنقل لأسبوع والإماراتية تسرح بعض الموظفين

أعلن المكتب الإعلامي لحكومة إمارة أبوظبي إن الإمارة أعلنت حظرا لمدة أسبوع على التنقلات منها وإليها وبين مدنها الرئيسية اعتبارا من الثاني من يونيو. وأضاف المكتب على تويتر أن القيود تهدف لاحتواء انتشار فيروس كورونا، وأضاف أن التحرك داخل تلك المدن مسموح في إطار الالتزام بحظر التجول الليلي الساري بالفعل.

أعلنت شركة طيران الإمارات إنها سرحت بعض الموظفين بسبب تبعات جائحة فيروس كورونا وأشار مصدران من الشركة إلى أنها سرّحت طيارين متدربين وموظفين من طواقم الطائرات. ولم تذكر الشركة عدد العاملين والموظفين الذين تأثروا بعملية التسريح. وطيران الإمارات مملوكة للدولة وتوظف نحو 60 ألفًا. كما سرحت شركة دناتا لخدمات المطارات التابعة لمجموعة الإمارات بعض الموظفين أيضًا.

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وسبق وأن أعلنت الشركة في مارس خفض الرواتب الأساسية موقتا بنسب تراوح بين 25 و50 بالمئة لغالبية العاملين فيها. وكانت المجموعة توقعت في مايو مرور 18 شهراً على الأقل قبل أن يعود الطلب على السفر إلى طبيعته. وكان اتحاد النقل الجوي الدولي توقع أن تؤثر حركة الطيران على 1،2 مليون وظيفة في القطاع في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا- أي نصف الوظائف في مجال الطيران.

فيديو عنصري لمدونة كويتية

تسبب فيديو لمدونة كويتية تدعى ريم الشمري، بغضب كبير على مواقع التواصل بعد عنصرتها على المصريين في الكويت وقالت: “نحن لا نريد الجالية المصرية، لأنها أسوأ جالية، لا أقول كلهم إنما ٩٠ بالمئة منهم (سيئين)، ويعتبرون أنفسهم شركاء في الوطن.” وعلق عدد من المغردين بأن الشمري لا تمثل إلا نفسها، ولا تعبر عن الكويت. وقد خرج في الفترة الأخيرة عدد من الفيديوهات والتصريحات العنصرية بحق الأجانب في الكويت ومطالبات بترحليهم.

وحالياً تقدم نواب بمجلس الأمة الكويتي باقتراح قانون لمجلس الأمة يهدف لتنظيم دخول الأجانب إلى البلاد وضمان عدم تأثيرهم على التركيبة السكانية في الدولة الخليجية. وينص المقترح على وضع نسبة مئوية معينة لكل جالية، قياسا بعدد سكان الكويت، وفي حال تطبيقه سيتم ترحيل نحو نصف مليون مصري.

ترامب يعلن تصنيف حركة “أنتيفا” اليسارية “منظمة إرهابية”

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة ستصنف مجموعة “أنتيفا” اليسارية المناهضة للفاشية والنازية واليمين المتطرف كـ”منظمة إرهابية.” واتهمّ ترامب الحركة ببدء أعمال الشغب خلال الاحتجاجات التي اندلعت عقب وفاة جورج فلويد. ويناهض أعضاء المجموعة كافة أشكال العنصرية والتمييز الجنسي، كما يعارضون ما يصفوه بالسياسات القومية التي تستهدف المهاجرين التي سنّها ترامب.

واستمرت المظاهرات لليوم السادس على التوالي في العديد من المدن الأمريكية، غضبا لمقتل جورج فلويد، وهو أمريكي ينحدر من أصول أفريقية، لدى محاولة اعتقاله من جانب الشرطة. ووردت تقارير عن نقل الرئيس دونالد ترامب إلى مخبأ للطوارئ في البيت الأبيض نظرا لمخاوف من تعرضه للخطر من قبل المتظاهرين. ووقعت مواجهات في عشرات المدن، مثل نيويورك وشيكاغو وأتلانتا وفيلادلفيا ولوس أنجليس.

فوربس تحذف كايلي جينر من قائمة المليارديرات

سحبت مجلة فوربس الشهيرة كايلي جينر من قائمة المليارديرات، واتهمت عائلتها بتضخيم قيمة شركتها التجارية في مجال التجميل. وقالت المجلة إنّ الأسرة قدمت كيلي، أصغر أفرادها، على أنها أغنى ممّا هي عليه. ووصفت جينر مقالة فوربس بأنها مبنية على “معلومات غير دقيقة وافتراضات غير مثبتة” وقالت: “يمكنني تسمية قائمة من 100 شيء أكثر أهمية الآن من التأكيد على مقدار المال الذي لديّ.”

وتلغي هذه الخطوة المكانة التي منحتها فوربس لجينر في عام 2019، عندما أعلنت أنها “مليارديرة عصامية” وأثار الوصف حينها جدلاً، حيث سخر النقاد من لقب “عصامية”، وأشاروا إلى نشأتها ضمن نجوم عائلة كارداشيان.