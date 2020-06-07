عابرة جنسياً تتحدث عن تعرضها للاغتصاب من قبل الشرطة في الكويت

عبر كثير من الناشطين عن تضامنهم الكامل مع مها المطيري عابرة جنسياً كويتية قالت إنها تعرضت للاعتقال في مكان مخصص لحجز الرجال، والاغتصاب والتحرش من قبل الشرطة. وتحت هاشتاغ ططوه_المطيري طالب المغردين السلطات في الكويت بحماية الشابة ومحاسبة من اعتدوا عليها، وإلغاء المادة 198 من قانون الجزاء المعدل بالقانون الرقم 36 لسنة 2007.

وتنص المادة على أن “من تشبه بالجنس الآخر بأي صورة من الصور، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة واحدة وبغرامة لا تجاوز ألف دينار كويتي أو بإحدى هاتين العقوبتين.” وقد أشار تقرير لـمنظمة هيومن رايتس ووتش إلى “العنف من قبل الشرطة الكويتية ضد النساء العابرات جنسياً وأنهن تعرضن لـلاعتداء أو التحرش الجنسي وأن بعض ضباط الشرطة استغلوا التهديد بالاعتقال لإرغامهن على ممارسة الجنس. وقالت كثيرات إنهن لم تبلغن عن انتهاكات الشرطة مخافة التنكيل وإعادة الاعتقال.”