عشرة أسئلة لطالما أردت طرحها على دراغ كوين

خوخة ماكوير، 33 عامًا، فنان/ة كوير ودراغ كوين من تونس. درس التصميم والإعلان، وعمل كفنان/ة حر ومصمم/ة جرافيك ومدير/ة فني. الآن يعمل على إنتاج المعرفة المتعلقة بالهوية والمواضيع الكويرية، ويقوم بتقديم عروض الدراغ كوين. في اليوم العالمي للدراغ كوين، قررنا الحديث مع خوخة للتعرف أكثر على عالمه/ها، والتحديات التي واجهته/ها خلال العمل في مجتمع عربي، حيث لا يزال البعض لا يعرفون الكثير عن هذا الفن.

VICE عربية: شنو يعني دراغ كوين؟

خوخة ماكوير: دراغ كوين هو مصطلح انجليزي يعرّب بـ “ملكة جرّ” يطلق عمن يمارسون الدراغ، وهو من الفنون الاستعراضية التي تطورت خاصة لدى المجتمعات الكويرية بالولايات المتحدة سنة 1870. تتضمن أنشطة الدراغ على المسرح من تمثيل إلى الرقص والغناء. غالبًا ما تكون هذه الأنشطة في قالب كوميدي بهدف إيصال رسالة معينة، لهذا يعتبر الشعر والمكياج والملابس أهم أساسيات الـ”دراغ” حيث يميل الـ “دراغ كوين” إلى البحث عن مظهر مبالغ به في كثير من الأحيان. هناك من يمارس الدراغ للتعبير عن الذات، وهناك من يمارس الدراغ للحصول على المال من خلال إقامة عروض “دراغ” وهناك أيضًا من يمارسه كهواية فقط.

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ما الذي جذبك لعالم الدراغ كوينز؟

كان انخراطي الأول في ممارسة الدراغ عفوًيا. ولعي بالتجميل والأزياء قادني نحو هذا الفنّ وكانت بداياتي الأولى تجريبية وشديدة العفوية، أي على سبيل المرح والترفيه، ثم تحول الأمر ليصبح إحدى أدواتي في النضال في التعريف بالهويات الكويرية. أكثر ما يجذبني في الدراغ هو قدرته على طرح الأسئلة لدى المتلقي، خاصة أنني أمارس نوعية غير مألوفة من الدراغ والتي تمزج الصفات الأنثوية والذكرية، فتعطي خليطا يتحدّى المعايير الجمالية السائدة ويحث على التساؤل. ما يجذبني أيضاً إلى الدراغ هو ما يمنحني إياه من طاقة واحساس بالتحرر والشغف.

جميع الصور مقدمة من خوخة ماكوير.

ما هي التحديات التي واجهتك في البداية؟

عدم وجود تراث حاضر من الدراغ في تونس استند عليه كان واحداً من أكبر التحديات. قبل الثورة عام 2011، كان هناك عدد محدود من الدراغ كوينز، ولكنهم اضطروا الانقطاع عن امتهان الدراغ بسبب المخاطر التي تزايدت إبان الثورة وبسبب المناخ السياسي المتقلّب. من التحديات الأخرى، انعدام الفضاءات التي ترحب بفنّ الدراغ من جراء الخوف المجتمعي. على الصعيد الشخصي، كانت التحديات في أن أعتمد على نفسي في تعلم فنّ الدراغ، وفتح المجال لهذا الفنّ ليعود من جديد واصراري على خلق فرص تتيح عودة الدراغ إلى تونس ضمن مناخ صحي وآمن.

ما هي ردة الفعل بشكل عام على العروض التي تقدمها؟

أقوم بعدد محدود جداً من العروض لمحدودية الفرص والفضاءات، وأنا الآن في انقطاع. كان من المفترض أن أعود للعروض هذا الربيع لكن الأزمة الصحية المرتبطة بفيروس الكورونا حالت دون ذلك. ردود الفعل في أغلبها إيجابية، أعتقد بأن ذلك يعود لاختياري أماكن آمنة واستقطاب الجماهير مسالمة ومتحررة، وأيضًا للحضور القوي للمجتمعات الكويرية والمتعطشين لفنّ الدراغ.

هل تحصل على مال كاف من عروض الدراغ، أم لديك عمل آخر؟

لا أكسب قوتي من الدراغ، لا بل أنفق من مواردي على الدراغ. أكسب قوتي من أعمال أخرى، فلا أعتقد بأن الدراغ في تونس اليوم بإمكانه تحقيق الحد الأدنى من الأمان المالي. بعض الإطلالات مكلفة، عموًما فن الدراغ مكلف على عكس ما قد يعتقده البعض.

هل تحتاج للكثير من الوقت عند التحضير للعروض؟

أغلب ملابسي من سوق الملابس المستعملة وفي بعض الأحيان تتبرع لي صديقاتي بالملابس أو أقوم بخياطتهم بنفسي. أما الميك آب فمن محلات التجميل والشعر أغلبه من أوروبا. أحب اللعب واللهو والتجربة عندما أجلس أمام المرآة وأستمتع بأخذ وقت إضافي، أجهز نفسي في معدل ثلاث ساعات تقريباً. أصعب جزء هو اللحظات الأخيرة التي أتفقد فيها الإطلالة بالكامل وأكتشف بعض التفاصيل التي لم تتم على ما يرام، وهو أمر مزعج. الأصعب هو الاضطرار لإعادة الميك آب من البداية، لحدوث خلل ما أو التخلّي عن لباس ما بسبب وجود مشكلة به.

ما هي أسوأ واجمل التعليقات التي تصلك سواء من المتابعين أو الجمهور؟

التعليقات الأسوأ هي من قبيل السبّ والشتم أو التهديد والوعيد والترهيب، وأنا لا أعيرها الكثير من الاهتمام، رغم أنني لا أنفي تأثيرها العميق على توازني النفسي. أجمل التعليقات هي تلك التي تعبر عن الحب والعرفان، والتي يقول أصحابها بأنهم/ن يستلهمون منّي القوة والعزم.

برأيك، لماذا هناك رفض من قبل البعض للدراغ كوينز، هل هو جهل أم هناك تفسير آخر؟

المفارقة الكبرى هي أن الكثير من العرب يتقبلّون تجسيد الشخصيات الأنثوية فقط في إطار التهريج والفكاهة والكاريكاتير والسخرية وتحقير النساء. هناك العديد من الممثلين والمسرحيين والمقلدين الذين يجسدون شخصيات نسائية في السينما والتلفزيون والمسرح، لكنهم يصرّون على تأكيد “فحولتهم” خارج إطار تلك الشخصيات.

هل شخصيتك مختلفة كدراغ كوين عنك في الأيام العادية؟

أحاول الإبقاء على شخصيتي قدر الإمكان، لا أتحول لشخصية مختلفة تمامًا على المسرح، ولكن بعض الجوانب المخفية تبرز بشكل أكبر. إجمالاً، أتفادى التقليد أو التصنع أو المبالغة في الأداء، من الجميل تسليط الضوء على الجوانب الغير ظاهرة في شخصيتنا.

ما هي الصورة النمطية عن الدراغ كوين التي تود تعديلها؟

أتمنّى أن يبتعد الدراغ كوينز عن السخرية الجارحة والمهينة والميزوجينيا التي ينزلق فيها الدراغ أحيانًا عند محاولته إضحاك الجمهور. هذه الصورة النمطية رسختها بعض الدراغ كوينز الأمريكيات الساخرات والتي يتّم في بعض الأحيان تبنّيها في سياقنا العربي.

شكراً لك وبالتوفيق.