عشرة أسئلة لطالما أردت طرحها على شخص يؤمن بسطحية الأرض

من بين النظريات الأكثر تشكيكًا في العالم والتي تستمر بالظهور على الرغم من أن العلم أثبت خطأها هي نظرية كروية الأرض. لا يزال هناك كثيرون يؤمنون بأن الأرض مسطحة وغير كروية، ويصرون على أن صور الأرض التي تنشرها وكالة ناسا مزيفة وتخفي الحقيقة. وقد تم التأكيد على كروية الأرض من خلال الكثير من الأدلة من بينها مثلاً اختلاف المناطق الزمنية، لأنه عندما تضيء الشمس نصف الأرض الكروية يكون النص الآخر مظلماً، ويمكن تفسير هذا الأمر فقط إذا كان الكوكب كروياً ويدور حول محوره الخاص. كما أن جميع الكواكب كُروية، فإنه من المرجح أن كوكبنا يتخذ نفس الشكل. إضافة إلى أن الطائرات تسافر في خط مستقيم طويل نسبياً ولا تقع من على أي حافة، ويمكنها أيضاً أن تدور حول الأرض دون توقف، وهذا ينطبق على السفن والأفق، فالسفن المقتربة لا تظهر فجأة في الأفق (كما يجب أن يحدث لو أن الأرض كانت مسطحة) بل تبرز للوجود من تحت البحر. وهناك أدلة أخرى على كروية الأرض تتعلق بالجاذبية وتشكيلة كوكبات النجوم وظلال العصي والصور من الفضاء.

ولكن على الرغم من جميع هذه الأدلة، توجد مئات إذا لم تكن الآلاف من المجموعات على فيسبوك التي تدعم نظرية الأرض المسطحة، حيث يتم يتجمع هؤلاء المشككون معاً لمناقشة هذا الأمر. “مجتمع الأرض المسطحة العربي” هي واحدة من هذه المجموعات التي تضم أكثر من ١٢ ألف عضو. قررت الحديث مع واحد من الأعضاء وهو طارق أروار،31 عاماً، من تونس وهو كاتب وشاعر لأفهم أكثر عن هذه المجموعة والمنطق الذي يرون العالم من خلاله.

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VICE عربية: فسر لي بالبداية، لم تؤمن بأن الأرض مسطحة؟

طارق أروار: أول شيء جعلني أؤمن بأن الأرض مسطحة هو القرآن الكريم. فأنا أؤمن بأن كل ما ذكر في القرآن الكريم هو الحقيقة، وتوجد العديد من الآيات التي توحي بأن الأرض مسطحة الشكل وليس كروية: (وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ) الغاشية:20. (وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْهَارًا) الرعد: 3 (وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ بِسَاطًا) نوح: 19. تفسير هذه الآيات وغيرها يؤكد أن الله سطّح الأرض ولم يجعلها كروية الشكل.

هل الكواكب الأخرى مسطحة كذلك أم فقط الأرض؟

الأرض هي الكوكب الوحيد المسطح في المجرة، حيث أنها تعتبر مركز الكون، ولهذا يجب أن تكون مختلفة عن باقي الكواكب الأخرى. الكواكب الأخرى كروية، لأنها تدور حول الأرض، مما يخلق تغير الفصول والطقس.

ماذا عن كل تلك العلوم التي تؤكد على كروية الأرض؟

كان تخمين كروية الأرض من قبل الفلاسفة اليونانيين، ومن أهم أسماء الفلاسفة البارزة في هذا المجال هو إراتوستينس. على افتراض أن الشمس بعيدة جدًا، أجرى الجغرافي اليوناني القديم إراتوستينس تجربة باستخدام الاختلافات في الزاوية المرصودة للشمس من موقعين مختلفين لحساب محيط الأرض، فقد وضع أعمدة في مكانين مختلفين: أسوان والإسكندرية. تلك الاعمدة تلقي الظلال ذاتها وإن اختلاف الظلال بالنسبة له لا يمكن تفسيره إلا بكون الأرض محدبة بحيث تصنع أشعة الشمس زاوية مختلفة مع الأعمدة الموجودة في أسوان عن تلك الموجودة في الإسكندرية. أعتقد أن هذا هو الدليل الأساسي على كروية الأرض، وهو عبارة عن تخمينات فقط وليس هناك نتائج علمية ومنطقية، على الأقل هذا تفسيري الشخصي.

خلال الـ60 سنة من اكتشاف الفضاء، أظهرت جميع الصور أن الأرض كروية، هل سبق ورأيت مقاطع من وكالة الفضاء ناسا؟

منذ القدم تمّ اعتبار الأرض أنّها مسطحة، وبأنّ الّذي يوجد فوقها سماء كرويّة. السماء الكروية من نظريات التي وجدت في العصور القديمة عندما بدأ التخمين بشكل الأرض والسماء، حيث كان الاعتقاد أن الأرض مسطحة والسماء هي كوكب منعزل وكروي، وتم رسم الخرائط بناءً على أنّ الأرض مسطحة. يُستمد الدليل على الأرض المسطحة من جوانب مختلفة من العلم والفلسفة. أبسطها هو الاعتماد على حواس المرء لتمييز الطبيعة الحقيقية للعالم من حولنا. يبدو العالم مسطحًا، وقيعان السحب مسطحة، وحركة الشمس؛ هذه كلها أمثلة على حواسك تخبرك أننا لا نعيش في عالم كروي حول الشمس. هذا باستخدام ما يسمى بالمنهج التجريبي، وهو نهج يعتمد على المعلومات من خلال حواسك. عند استخدام طريقة ديكارت للشك الديكارتي للنظر إلى العالم من حولنا بتشكك، سيجد المرء أن فكرة العالم الكروي هي النظرية التي تحمل عبء الإثبات وليس نظرية الأرض المسطحة.

لقد رأيت الكثير من الصور والتي هي بمعظمها من وكالة ناسا الأمريكية، وكلها بصراحة تبدو مزيفة. في أواخر القرن العشرين بدأت التكنولوجيا البصرية في التطور المستمر، وأصبح ابتكار أي شيء مزيف أمر سهل. لذلك فإن وكالة ناسا تستخدم تكنولوجيا متطورة من أجل تشويه صورة الأرض، وتزييف إمكانية وصولنا إلى الفضاء. بشكل عام، نحن في جمعية الأرض المسطحة لا نمنح الكثير من المصداقية للأدلة الفوتوغرافية. من السهل جداً التلاعب بها وتغييرها. العديد من مقاطع الفيديو المنشورة هناك “لإثبات وجود أرض كروية” غير دقيقة لدرجة أنه من الصعب بناء حجة عليها. الصور الفوتوغرافية عرضة للتشويه عند التقاطها من خلال الزجاج المنحني لكابينة مضغوطة وكذلك الظروف الجوية في الخارج. بوجود هذه المجموعة الكبيرة من المشاكل، من السهل معرفة سبب عدم الثقة في الأدلة الفوتوغرافية. وأنا لا أصدق حقًا أن أحدًا قد وصل إلى القمر. فكل ذلك سيناريوهات زائفة ومخدومة بخدع بصرية متطورة جدًا، من أجل إدهاش المتفرج وجعله بأن يحس بأنه أقل منهم وغير قادر على فهم العالم سوى من خلالهم.

ولكن لماذا يريد العلماء إخفاء سطحية الأرض؟

التفسير الأكثر شيوعًا لهذا الأمر هو أن وكالات الفضاء في العالم متورطة في مؤامرة تتظاهر بالسفر إلى الفضاء. تتآمر وكالة ناسا والوكالات الحكومية الأخرى لتوهم الجمهور بالاعتقاد بأن الأرض كروية. حسب رأيي، وكالة ناسا تحرس جدار القطب الجنوبي الجليدي الذي يحيط بالأرض. وكالة ناسا هي التي تقوم بتصوير صور الأقمار الصناعية الخاصة بها، بناءً على الملاحظات التي تشير إلى أن لون المحيطات يتغير من صورة إلى صورة وأن القارات تبدو في أماكن مختلفة. يتم الحفاظ على هذه الصورة الدائمة للجمهور، وهناك عدد محدد من الأفراد لديهم معرفة بالحقيقة. الاكتشافات العلمية دائماً ما تأتي من دول ثرية وقوية، لذلك الحديث عن كروية الأرض يهدف للسيطرة على العالم.

حسناً. في حال كانت الأرض مسطحة ما الذي يقع في نهايتها؟ وكيف لا تقع السفن مثلاً؟ وماذا بخصوص تغير الطقس والليل والنهار والفصول الأربعة كيف تفسر ذلك؟

الذي يقع في نهاية الأرض هو جدار أنتاركتيكا، والذي يفسرها العلماء أنها قارة جليدية توجد بالقطب الجنوبي للأرض. لكن في الحقيقة إن أنتاركتيكا هي جدار الأرض الذي يحيط بها، ولا تقع السفن لأنه إذا ذهبت سفينة معينة مسافات طويلة جدًا فإنها ستجد جدار الثلج المتجمد. بخصوص تغير الطقس والليل والفصول، فهو أمر عادي، لأن رغم سطحية الأرض فهذا لا يعني أن الشمس أيضًا مسطحة، فالشمس والقمر كرويتين، ويدوران حول الأرض باستمرار، مما يخلق تغير الأزمنة والفصول. وأقوى دليل لدي على أن الأرض غير مسطحة هو انبساط المحيطات، حيث يمكنك رؤية خط المحيط مستقيم ولا يوجد أي تقوس وانحناء. وحتى بالنسبة للطائرات، فهي مسار واحد من اليابان إلى الولايات المتحدة، فهي دائمًا ما تذهب من جهة القارة الإفريقية وليس من الوراء. على الرغم من وجود استثناءات لبعض الطائرات، والتي نسميها في مجتمعنا بالرحلات الوهمية والتي تبتكر لعدم إثارة الشك عند الناس، فإن معظم شركات الطيران التجارية لا تطير مباشرة فوق المحيط الهادئ لمسارات تربط الولايات المتحدة بآسيا. وبدلاً من ذلك، اختاروا المسارات من الجهة المغايرة والتي تعانق القارة الأفريقية والأوروبية. فقد تتساءل عن سبب عدم قيام شركات الطيران التجارية بالتحليق مباشرة فوق المحيط الهادئ، وذلك لأنه توجد نهاية وراء القارة الأمريكية، وهي بالضبط ما تبينه الخريطة الحقيقية للأرض المسطحة.

توجد فئة قليلة من الناس التي تؤمن بهذه النظرية، أليس هذا كاف تغيير نظرك؟

هذا لا نفي أو يدحض نظرية معينة، ولا يمكن ابدًا أن نأخذ ذلك كمرجعية منطقية. فديانة الإسلام مثلاً، يتبعها 24 في المئة من سكان العالم فقط، مع أنني أعتقد أنها الديانة الحق، كما توجد ديانات أخرى يتبعها عدد قليل من الناس، لكنها تعتبر شيء مهم في حياتهم. فحقيقة العالم يعرفها عدد قليل من الناس، وهكذا هي الحياة، فالحقيقة والمنطق يكون لديهم القليل من المتابعين، أما التفاهة والسخافة فتجدها في كل مكان.

هل تؤمن بدلائل علمية حول الظواهر؟ أو أنك تشك في كل شيء؟

أؤمن بالكثير من الدلائل العلمية التي أراها بالعين المجردة، مثل تبخر المياه وذوبان الثلج. ظاهرة الخسوف هي من الظواهر العلمية التي أيضًا أؤمن به لأنها تكون واضحة جداً ولا نحتاج الكثير من البراهين والأدلة لثبوتها، يحدث الخسوف عندما تتراصف ثلاثة أجرام سماوية. يبقى الأخير على مرأى من الراصد، ولكن تنقطع إضاءته بالشمس، وتصبح مظلمة بالدخول في ظل الجسم الخسوف. أؤمن بالفيروسات والأمراض المتواجدة، لأنها تترك أثًرا كبيراً في بيولوجية الإنسان. فمثلاً انتشار فيروس كورونا هو أمر منطقي، لأننا نرى النتائج في الجهاز التنفسي للإنسان، رغم أنني لا أؤمن أن نشأة هذا الفيروس من الطبيعة أو الخفافيش كما يعتقد البعض، لكنه من صنع الإنسان لأسباب سياسية أيضًا.

هل تحاول اقناع الناس برأيك؟

يسخر مني الكثير من الناس عندما أخبرهم بقناعاتي، ولقد اعتدت على ذلك كثيرًا ولم يعد يهمني حقًا. أحب أن أتحاور مع الناس رغم اختلاف الآراء، ولكني لا أكترث للذين يريدون الاستهزاء فقط. أنا لا أحاول حقًا إقناعهم برأيي، لكنني أحاول دائمًا اظهار الحقيقة فقط ودفعهم للتشكيك، يزعجني حقًا أن الناس تقتنع بالأخبار التي يتلقونها عبر شاشات الحاسوب أو التلفاز، يجب على الفرد أن يكون لديه حس نقدي، ولكن للأسف كثير منهم أصبحوا مستعمرين فكريًا. ليس من المهم أن تكون الأرض مسطحة أو كروية، ولكن من المهم أن تصل الحقيقة إلى الناس، ولا يجب تغيير الحقيقة الإلهية والأصلية للكون.

ما الذي يجب أن يتغير في النقاشات العلمية في حال كانت الأرض مسطحة؟

النقاشات العلمية يجب أن تعترف بالنتائج التي تصل إليها، فلا يجب أبدا تزييف الأمور من أجل السيطرة على عقل المتفرج. كما أنه يجب التقرب أكثر إلى العامة من خلال تبسيط العلوم، وليس فقط بالتبجح على المتفرج بأحدث الوسائل المبتكرة، لجعله يشعر بالدونية أمام ذلك، فأنا واثق بأن المؤمنون بكروية الأرض لم يقرأوا كتاباً أو مقالاً حول ذلك، لأنه من الصعب فهم الكثير من النظريات. يجب على النقاشات العلمية أن لا تكون متحيزة، الهدف الأسمى للعلوم يجب أن يكون خدمة الإنسانية وليس نشر أفكار وهمية.