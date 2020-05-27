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عشرة أسئلة لطالما أردت طرحها على شخص يتحكم باحلامه

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ما هو الحلم الواعي؟ وكيف يمكن أن أتحكم في أحلامي؟ مريم طارق تجيب على عشرة أسئلة تتعلق بالتحكم بالاحلام.

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