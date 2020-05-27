عشرة أسئلة لطالما أردت طرحها على شخص يتحكم باحلامه By فريق VICE عربية May 27, 2020, 8:04am Share: X Facebook ShareCopied to clipboard ما هو الحلم الواعي؟ وكيف يمكن أن أتحكم في أحلامي؟ مريم طارق تجيب على عشرة أسئلة تتعلق بالتحكم بالاحلام. Share: X Facebook ShareCopied to clipboard MoreFrom VICE عشرة أسئلة لطالما أردت طرحها على إخصائية إزالة شعر 08.24.21 By عفاف بوعكادة عشرة أسئلة لطالما أردت طرحها على محامية وطبيبة عن الإجهاض 03.08.21 By هدير الحضري عشرة أسئلة لطالما أردت طرحها على شخص يعاني من الشيزوفرينيا 01.19.21 By زينب حسين عشرة أسئلة لطالما أردت طرحها على أخصائية تجميل 12.28.20 By فريق VICE عربية