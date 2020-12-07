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عشرة أسئلة لطالما أردت طرحها على معالجة بتقنية الثيتا

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theta healing
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تقنية الثينا تُعد جزءًا من طقوس التأمل. نشأ نظام الثيتا للاستشفاء على يد أم أمريكية لثلاثة أطفال تُدعى فيانا ستيبال عام 1995، وتدعي فيانا إنها استخدمت هذا الأسلوب للتعافي من السرطان. هذه التقنية -من المفترض- أنها تستخدم الطاقة التي تتدفق عبر كل الأشياء لإحداث تغيير وتحول جسدي وعاطفي وروحي وإزالة العوائق السلبية والعقبات في العقل لبناء المسار المرغوب في حياتك في النهاية.

في هذه الحلقة، نلتقي بمعالجة ثيتا في دبي، تخبرنا نادية الكن عن عالمها الباطني وسبب دخولها هذا المجال وتشاركنا سبب رفضها لعلاج البعض.

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