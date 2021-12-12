علماء المناخ يحددون أكثر الأشياء الصادمة التي رأوها على الإطلاق

تغير المناخ سوف يتم معالجته، أليس كذلك؟ هذا ما تقوله بعض العقول البشرية الكبيرة لأنفسهم بكل جرأة على مدى العقود القليلة الماضية، عندما بدا أن الكوارث المناخية على بعد مائة عام على الأقل، والعمل الخيري سينقذ الدببة القطبية والسياسيون سيجمعون أغراضهم معًا في الوقت المناسب لاستعادة الغابات المطيرة وحماية القمم الجليدية.

الحقيقة الصارخة لأزمة المناخ هي أن معظم حلولنا لإنقاذ العالم تتلاشى، خاصة وأن العالم بأسره يواجه كوارث بيئية مثل الفيضانات والجفاف وحرائق الغابات واسعة النطاق. بالإضافة إلى ذلك، مع اعتبار مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي 2021 إلى حد كبير مخيب للآمال وتقارير تؤكد أننا على الطريق نحو مستقبل مفزع، يبدو أنه لا يوجد شيء آخر يمكن أن يصدم عقولنا المشوّشة بالكوارث.

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لا يزال هناك مجال متسع لكي تكون مذعورا للغاية. مع التقارير التي تفيد بأن الفاكهة تحترق على الأشجار في أستراليا بسبب درجات الحرارة العالية وغرق سكان نيويورك في بيوتهم بسبب الفيضانات المفاجئة، وأصبحت الأمثلة الواقعية الملموسة لأزمة المناخ أكثر تواترًا وتكرارًا. إنها هنا موجودة، وهي تحدث الآن. ولكن ما هو أكثر شيء يصدم أولئك الموجودين في الصفوف الأمامية؟ تحدثت VICE إلى خمسة من علماء المناخ لمعرفة ذلك.

“لم أفكر مطلقًا في أنني سأرى غابة بالعادة تكون مغمورة بالمياه مشتعل فيها النيران”

“قبل انتشار فيروس كورونا، كنت أقضي بضعة أشهر من العام في المناطق الاستوائية في وسط منطقة حوض الكونغو. في فبراير 2020، للدخول إلى الغابات، كان عليّ أن أسير عبر غابة المستنقعات. ولكن الغابة التي في العادة تكون مغمورة بالمياه كانت مشتعلة بالنيران في الواقع، لأنها كانت حارة وجافة بشكل كبير. لم أفكر مطلقًا في أنني سأرى نفسي أسير وسط نار مشتعلة لأدخل منطقة الغابات الرطبة الضخمة. لقد كان شيئا صادمًا حقًا”. – سايمون لويس، أستاذ علوم التغيير العالمي في جامعة كلية لندن وجامعة ليدز

“سيكون هناك نقص كبير في الغذاء”

“أنا عالم في علوم الحفاظ علي البيئة وقد عملت بهذا المجال منذ حوالي 15 عامًا. من عام 2005 إلى عام 2015، كنت مقيمًا في مدغشقر، والتي تم ذكرها في الأخبار خلال الأشهر القليلة الماضية بسبب المجاعة التي تعاني منها في جنوب البلاد، والتي تم تصنيفها على أنها أول مجاعة تغيّر مناخي في العالم.

في جنوب مدغشقر، هناك عدد كبير من سكان الريف ومعظم الناس من المزارعين. نظرًا لعدم وجود بنية تحتية للري، تعتمد الزراعة على هطول الأمطار وعندما تعتمد على هطول الأمطار، فأنت بحاجة إلى معرفة وقت هطول الأمطار حتى تتمكن من زرع البذور في الوقت المناسب. كان من الممكن التنبؤ بالمطر في السابق، وكان المطر يهطل دائمًا في نوفمبر. لكن خلال الوقت الذي قضيته هناك، أصبح موسم الأمطار غير متوقع.

ولهذا السبب، انخفضت درجة التعويل على الزراعة كمصدر رزق عما كانت عليه في السابق – ومن خلال بحثي، بدأ الناس يتخلون عن الزراعة كمصدر رزق. هذا التدهور في الإنتاج الزراعي هو بلا شك أكبر مشكلة تواجه المجتمع العالمي. تواجه الغالبية العظمى من محاصيل العالم صعوبات في النمو في مناطق لن تعد مناسبة لها في غضون سنوات أو عقود. لذلك سيكون هناك نقص كبير في الغذاء حول العالم في المستقبل القريب.

هناك مجال متنامي في العلوم الاجتماعية يسمى “علم الانهيار” collapse-ology والذي يحاول فهم مخاطر الانهيار الحضاري العالمي والتنبؤ به. المحفز الرئيسي للانهيار مشابه لما يسمونه “فشل سلة الخبز المتزامن.” إذا عانت العديد من سلال الخبز الرئيسية في العالم من فشل زراعي في نفس الوقت، فإن الاضطرابات المدنية التي ستحدث ستكون كافية لانهيار تنظيم المجتمع البشري.” – الدكتور تشارلي جاردنر، باحث متعدد التخصصات وناشط في مجال الحفاظ على البيئة.

“عندما تمشي تحت شجرة في إحدى موجات الحر هذه التي نشهدها في لوس أنجلوس، ترى طيورًا ميتة على الأرض”

“أنا لست عالمًا ميدانيًا، لكنني كذلك في بعض النواحي، لأنني أعيش في ظل موجات الحر هذه. بعضها تصل درجة حرارته إلى 115 درجة فهرنهايت (46 درجة مئوية). لديّ أشجار تموت في حديقتي بسبب شدة الحرارة. في العام الماضي، كان هناك حريق هائل على بعد أميال قليلة – لقد كان حريقًا كبيرًا واستمر لفترة طويلة. كنا حرفيًا نعيش مع سحابة دخان لأكثر من شهر وبدأنا نعاني من تأثيرات صحية فعلية من جراء ذلك.

عندما تمشي تحت شجرة في إحدى موجات الحر في لوس أنجلوس، ترى طيورًا ميتة على الأرض. هذه الأمور العميقة أثرت عليّ أكثر من غيرها.

أحب مسارًا في جبال سييرا نيفادا هنا في كاليفورنيا يسمى جون موير تريل، يبلغ طوله حوالي 200 ميل. عندما عدنا للتنزه في يونيو 2021 كان هناك عدد كبير من الأشجار الميتة والتي لم تكن ميتة قبل ذلك. كان من المفترض أن يكون هناك الكثير من الثلوج والجداول المائية المتدفقة التي نراها في أغسطس، ولكن لم يكن هناك أي من ذلك في شهر يونيو، وهو أمر صادم.

لقد صدمني حقًا الأشخاص الذين يغرقون في سراديب منازلهم في نيويورك، بسبب هطول الأمطار في الطابق السفلي لمنازلهم. كان ذلك واحداً من الأشياء التي لم أراها تحدث من قبل . يبدو أن هذه الحقيقة أغرب من الأشياء التي تحدث في الخيال، ولكن على نحو سيء حقًا. بالإضافة إلى أن ظاهرة القبة الحرارية في 2021 – وهي ظاهرة حدوث منطقة ضغط جوي مرتفع يتسبب في إبقاء الطقس حاراً بشكل كبير أسفل هذه المنطقة لفترة طويلة وتجعلها ساخنة – هي حقًا نذير للسنوات والعقود القادمة. ما صدمني حقًا بشأن ظاهرة القبة الحرارية هو أن الحياة المائية ترتفع درجة حرارتها في الواقع حتى تتسبب بموت الأسماك في الماء الساخن.” – بيتر كالموس، عالم البيانات في مختبر الدفع النفاث التابع لناسا وعالم مشروع مشارك في معهد UCLA المشترك لعلوم وهندسة نظام الأرض الإقليمي

“أتذكر جلوسي مع فنجان من القهوة في الصباح وحينها قلت: “اللعنة”

“على الطبقة الجليدية في جرينلاند، منطقة هي مرتفعة جدًا وباردة حقًا، توجد محطة تسمى باسم يتلائم مع وضعها جدا وهو “محطة القمة.” بدأت السماء تمطر هناك هذا العام، على عكس تساقط الثلوج الذي نتوقعه عادة. رأينا المطر لأول مرة على الإطلاق. لقد كان مفاجئًا للغاية أننا لم نمتلك الأجهزة المناسبة لقياس كمية الأمطار الموجودة بالفعل لأنها غير مسبوقة تمامًا.

معدلات الذوبان التي لوحظت في جرينلاند خلال ذلك العام – وأيضًا في عام 2012، ولكن بشكل خاص في عام 2019 – هي النماذج الخفيفة التي توقعتها لـ50 عامًا في المستقبل. توقعات نهاية القرن مخيفة بشكل كبير، ناهيك عن إنها قد تحدث قبل الـ 50 عامًا.

نشر أحد زملائي بعض الأبحاث في الآونة الأخيرة والتي تُظهر أن توقعات ارتفاع مستوى سطح البحر تتبع السيناريو الأسوأ. عندما أقرأ تلك الأبحاث، أتذكر جلوسي هناك مع قهوتي في الصباح وأقول: “اللعنة” هذا مع اأخذ بعين الاعتبار أننا كعلماء مناخ أقل عرضة للصدمات. – الدكتورة إيلا جيلبرت، عالمة مناخ بجامعة ريدنج تعمل على دراسة تأثير الملاحة الجوية على المناخ وتغير المناخ القطبي

“الشعاب المرجانية لم تمت ببطء بسبب الجوع، بل لأنهم تعرضوا للحرارة الشديدة”

“في الآونة الأخيرة، شهدنا ثلاثة أحداث لظاهرة تبييض الشعب المرجانية في تتابع سريع للغاية. في عام 2016، كان أحد الأشياء التي فاجأتنا هو كمية الشعاب التي ماتت بسبب التبييض. خلال فترة تسعة أشهر، مات 30 في المائة من الشعاب المرجانية في الحيّد المرجاني العظيم والذي يقع بالقرب من ولاية كوينزلاند بشمال أستراليا، معظمها في الثلث الشمالي، الذي يمتد لأكثر من 700 كيلومتر.

الرواية العادية هي أن الشعاب المرجانية المبيّضة تتعرض للخطر من الناحية التغذوية – عندما تبيّض، لا تحصل على عملية التمثيل الضوئي الجارية مع الطحالب. إذا لم تنمو الطحالب مرة أخرى وتعيد ملء الشعاب المرجانية، فسوف تموت ببطء من الجوع. لكن في عام 2016، لم تمت الشعاب المرجانية ببطء بسبب الجوع – لقد ماتت بسرعة بسبب ارتفاع درجة حرارتها بشكل كبير. في ذلك العام، شهدنا ارتفاعًا ممتدا في درجات حرارة البحر بمقدار درجتين أو ثلاث درجات مئوية فوق الحد الأقصى لدرجات الحرارة في الصيف القائم منذ زمن بعيد.

فكّر في حجم الحيّد المرجاني العظيم: يمتد لمسافة 2300 كيلومتر. منتزه Great Barrier Reef Marine Park بحجم مساحة إيطاليا – فهو يعادل 70 مليون ملعب كرة قدم. ما يقرب من 50 في المائة من معدل موت الشعاب المرجانية كان خارج المدى. لقد اعتدنا على الضرر الدوري للإعصار وعندما يعبر الإعصار الحيّد المرجاني العظيم، يكون مسار الضرر عادةً بعرض 50 أو 100 كيلومتر. بلغ عرض الأضرار في عام 2016 700 كيلومتر. إنه أمر عنيف للغاية”. – البروفيسور تيري هيوز، مدير مركز التميز لدراسات الشعاب المرجانية التابع لمجلس البحوث الأسترالي (ARC)

تم إعادة صياغة هذه المقابلة لمزيد من التوضيح وبسبب طول المادة.