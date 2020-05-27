عمال التوصيل في مدينة تحت الإغلاق

عاش سكان دبي ثلاثة أسابيع من الإغلاق الكامل خلال شهر أبريل ضمن إجراءات الوقاية من فيروس كورونا، وطُلب من الجميع البقاء في منازلهم، وسُمح فقط لبعض الجهات بالعمل من بينهم عمال التوصيل. في هذا الفيديو، يتحدث عامل توصيل مقيم في الامارات عن تجربته بالعمل أثناء فترة الإغلاق فيما يجول الشوارع الفارغة.



وقد رفعت إمارة دبي الحظر الكامل مؤخرًا وبدأت الحياة تعود تدريجياً الى هذه المدينة الصاخبة.