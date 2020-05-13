“غزاة في بيروت​” 200 صورة تكشف كارثة رمي الكمامات والقفازات في الشوارع

السعودية تفرض حظرًا للتجول على مدار 24 ساعة بأنحاء المملكة في عيد الفطر

قالت وزارة الداخلية السعودية أن المملكة ستفرض حظرا للتجول على مدار 24 ساعة بأنحاء البلاد خلال عطلة عيد الفطر التي تستمر خمسة أيام، وذلك لمكافحة انتشار فيروس كورونا. وسيتم فرض الحظر من 23 إلى 27 من مايو بعد نهاية شهر رمضان. وستظل الأنشطة الاقتصادية مفتوحة ويُسمح بحرية الحركة للأشخاص من التاسعة صباحا بالتوقيت المحلي وحتى الخامسة مساء باستثناء مكة التي لا تزال خاضعة لحظر كامل. وسجلت المملكة حتى الآن 42،925 إصابة بالفيروس و264 وفاة.

لبنان يقرر الإغلاق الكامل للبلاد 4 أيام

قررت الحكومة اللبنانية إغلاق معظم البلاد مرة أخرى ولمدة أربعة أيام بدءا من مساء الأربعاء مع سعي السلطات لمنع موجة ثانية من انتشار عدوى فيروس كورونا بعد تخفيف بعض القيود. وتخضع البلاد للعزل العام منذ منتصف مارس بهدف كبح التفشي الذي أصاب 870 شخصًا وتسبب في وفاة 26. وبدأ لبنان الأسبوع الماضي رفع بعض القيود، ولكن تم الإعلان عن عدد من الإصابات الجديدة في الأيام القليلة الماضية “نظرا لعدم التزام البعض بالتوجيهات.”

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دبي تحول أعلى مبنى في العالم إلى صندوق تبرعات للمتضررين من كورونا

تحول برج خليفة أعلى مبنى في العالم والذي يبلغ ارتفاعه 828 مترا إلى صندوق تبرعات تتلألأ أضواؤه لجمع التبرعات لتوفير الغذاء لسكان الإمارات الذين يعانون من التداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا. وقد بيعت مصابيح الإضاءة الخارجية البالغ عددها 1.2 مليون مصباح في البرج بعشرة دراهم (2.7 دولار) للمصباح الواحد أي ما يكفي لشراء وجبة. وقالت مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية التي تنظم المبادرة إن صندوق التبرعات جمع أموالا تكفي لأكثر من 1.2 مليون وجبة حتى الآن. وقد تسببت الأزمة الصحية بخسارة كثيرين لوظائفهم.

تنظيف المراحيض عقوبة منتهكي “التباعد الاجتماعي”

تعتزم السلطات في جاكرتا معاقبة الإندونيسيين الذين يخالفون قواعد التباعد الاجتماعي المفروضة لتطويق تفشي وباء كوفيد-19 عبر إرغامهم على تنظيف المراحيض العامة. وسيُفرض على الأشخاص الذين يخرجون إلى الشوارع من دون كمامة غرامة قدرها 250 ألف روبية (17 دولارا)، كما أن الأشخاص الذين يتنقلون ضمن مجموعات متقاربة سيواجهون عقوبة تنظيف المنشآت العامة بما فيها المراحيض، مع ارتداء سترة يُكتب عليها “الذنب الذي اقترفوه.”

قناة “MBC” توقف بث مسلسل “مخرج 7” السعودي

أعلنت قناة “MBC” عن إيقاف بث مسلسلها الرمضاني “مخرج 7” السعودي، الذي أثار الكثير من الانتقادات. وأكدت القناة أن تصوير “مخرج 7” قد توقّف عند الحلقة 20 الحد بسبب حظر التجول الذي فرضه فيروس كورونا المستجد. ولكن أشار البعض إلى أن ايقاف المسلسل قد يكون له علاقة بالترويج للتطبيع مع إسرائيل والإساءة للقضية الفلسطينية. في حيت رأى آخرون أن ذلك لة علاقة بطرح المسلسل لقضايا اجتماعية مثل الحلقة التي هددت فيها فتاة أهلها بالهرب إلى كندا، كما أشار أحد المغردين.

موظفو تويتر سيبقون في منازلهم

أبلغ موقع تويتر للتواصل الاجتماعي موظفيه بأنه “سيسمح لهم بالعمل من المنزل بشكل دائم” حتى بعد انتهاء فترة الإغلاق المرتبطة بفيروس كورونا، مضيفا أنه سيتم استثناء “بعض الوظائف التي تتطلب وجودا فعليًا.” وقد منح موقع تويتر ألف دولار كـ”مصروف للعمل من المنزل” لكل من موظفيه.

غزاة في بيروت

نشر المصور اللبناني عمر فرنجية عبر فيسبوك 200 صورة لمعدات طبية واقية مرمية على الأرض تحت عنوان “غزاة في بيروت.” ويهدف المشروع كما يبدو إلى توجيه رسالة توعية إزاء المخاطر الصحية والبيئية المترتبة عن رمي هذه المخلفات الطبية في الشوارع.