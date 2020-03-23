​فتاة تلعق المرحاض على تطبيق تيك توك للشهرة

أخبار فيروس كورونا من حول العالم

أعلنت وزارة الصحة المصرية عن أربع حالات وفاة جديدة، بسبب فيروس كورونا المستجد، وإصابة 33 آخرين. وبذلك يبلغ إجمالي حالات الوفاة في مصر 14 حالة، وإجمالي المصابين 327 حالة، فيما تم الإعلا عن شفاء 56 حالة من المرض.

في السعودية، تم إصدار أمرًا بحظر التجول، من الساعة السابعة مساء وحتى السادسة صباحًا، بداية من مساء اليوم الاثنين ولمدة 21 يومًا، للحد من انتشار وباء كورونا. وكانت المملكة قد أعلنت عن قفزة في عدد حالات الإصابة بالفيروس حيث سجلت 119 حالة إصابة جديدة، ما يرفع العدد الإجمالي إلى 511، وهو الأعلى حتى الآن بين دول الخليج. كما تم إعلان حالة الطوارئ، ومنع مغادرة المنازل اعتباراً من الساعة العاشرة من مساء الأحد ولمدة 14 يوماً في فلسطين، كما تم العفو عن السجناء الذين أمضوا نصف مدة عقوبتهم في قضايا جنائية. كما أعلنت الإمارات عن تعليق جميع الرحلات الجوية للركاب والترانزيت من وإلى الدولة لمدة أسبوعين. وتمت دعوة الجميع لعدم الخروج من المنازل إلا للضرورة أو لدواعي العمل أو التجول بالسيارات الشخصية مع الالتزام بكمامة الوجه والارشادات الصحية. في سوريا، تم تسجيل أول إصابة مؤكدة بعدوى فيروس كورونا المستجد من شخص قادم من خارج البلاد.

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في ألمانيا، أخضعت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل نفسها لعزل ذاتي بالمنزل، بعد مخالطة طبيب مصاب بفيروس كورونا. فيما تم حظر التجمعات لأكثر من شخصين. وسجلت إيطاليا، الدولة الأوروبية 651 حالة وفاة جديدة يوم الأحد، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 5،476، وفقاً للحكومة. فيما وصل عدد الوفيات في إسبانيا إلى 1،720 شخصاً.

وفي الولايات المتحدة، حذّر عمدة مدينة نيويورك بيل دي بلاسيو من أن التفشي سيزداد سوءاً، مع تزايد الضرر بسبب النقص الواسع النطاق في المعدات الطبية الرئيسية. وهناك الآن 31،057 حالة مؤكدة بالإصابة، و390 حالة وفاة في جميع أنحاء البلاد. وقال بيل دي بلاسيو: “نحن على بعد عشرة أيام من رؤية نقص في المواد الطبية على نطاق واسع. إذا لم نحصل على أجهزة تنفس صناعي فإن الناس سوف تموت.”



وقد أفادت تقارير إعلامية بأن المنتج السينمائي الأميركي السجين هارفي واينستين، أصيب بفيروس كورونا المستجد المعروف باسم “كوفيد 19″، داخل محبسه. ويأتي هذا بعد أسابيع فقط على قرار القضاء الأميركي بسجن واينستين لمدة 23 عامًا، بعد إدانته في تهم اغتصاب وتحرش جنسي. وتم عزل واينستين (67 عامًا) الذي يقضي عقوبته عن بقية السجناء، لكبح انتقال العدوى إليهم.

فيديو اليوم -الزاوج في زمن الكورونا

شهدت قرية بهبشين المصرية موجة من التعليقات بعد قيام مجموعة شبان جهاز بتعقيم عروس وسيدات حملن الفرش من منزل والدها إلى منزل العريس. يبدو أن الحجر المنزلي ولا ع بالهم.



فتاة تلعق المرحاض على تطبيق تيك توك للشهرة

هناك الكثير من الأمور السخيفة التي قام بها البعض في خضم تفشي فيروس كورونا، بعيداً عن شراء كميات من ورق التواليت، فإن هذا الفيروس التاجي أصبح الآن، على ما يبدو، عذرًا للناس للقيام بأشياء غبية من أجل الشهرة. الانفلونسر الشابة إيفا لويز البالغة، 21 عاماً، صورت نفسها وهي تلعق المرحاض داخل إحدى الطائرات، ووصفت ما قامت به بأنه تحد جديد لفيروس كورونا. وقد تعرضت الشابة شهيرة على موقع تيك توك نفسها لهجوم عنيف من قبل رواد الإنترنت، لتصويرها ما وصف بأنه “أغبى تحدي كورونا” وقد قام موقع تيك توك بإزالة الفيديو، ولكنه ظهر مجدداً على موقع تويتر.

حتى بدون التهديد الوبائي، فإن لعق مقعد المرحاض أمر غبي وغير صحي وغير ضروري على الإطلاق. ويقول بعض الخبراء أن هذا الفيروس يمكن أن ينتقل عن طريق المواد البرازية والبول، مما يجعل هذا التحدي خطيرًا جداً. ولكن لحسن الحظ، أن “تحدي فيروس كورونا” لم يصبح تحيداً شعبياً على تيك توك، من المحتمل أن يكون لدى المعظم الفهم الكافي لمعرفة أن الشهرة لا تستحق المخاطرة بصحتك.

بعد انتشار الفيديو الخاص بها، الذي حصل على الكثير من ردود الفعل العكسية، نشرت لويز مقطع فيديو على يوتيوب تشرح فيه لماذا تلعق مقعد المرحاض. ولم يبدو أنها منزعجة من الاهتمام الإعلامي السلبي الذي حصلت عليه وأشارت إلى أنها نظفت التواليت بالكلوركس قبل لعقه قبل أن تضيف: “شكرا على التغطية. أنا لست نادمة على ذلك، أنا لست آسفة.”