فيروس كورونا: فحوص كشف كوفيد-19 “قد تلتقط فيروسات ميتة”

يقول العلماء إن الفحص المختبري الرئيسي المستخدم لتشخيص فيروس كورونا حساس للغاية إلى درجة أنه قادر على التقاط أجزاء من فيروس ميت من عدوى القديمة. ويصاب معظم الأشخاص بالعدوى لمدة أسبوع تقريًبا، ولكن يمكن أن تكون نتيجة فحص الكشف عن الفيروس موجبة بالنسبة لهم على مدار أسابيع بعد ذلك. ويقول باحثون إن ذلك قد يؤدي إلى المبالغة في تقدير الحجم الحالي للوباء. ويُعتقد أن اكتشاف آثار فيروس قديم يمكن أن يفسر جزئًيا سبب ارتفاع عدد الحالات بينما تظل أعداد الحالات التي تدخل إلى المستشفيات مستقرة.

وقال البروفيسور كارل هينغان، أحد واضعي الدراسة، إنه على الرغم من أنه لن يكون من الممكن التحقق من كل اختبار كشف الفيروس على حدة لمعرفة ما إذا كان هناك فيروس نشط، إلا أنه يمكن تقليل احتمالية النتائج الإيجابية الخاطئة إذا تمكن العلماء من تحديد النقطة الفاصلة، فبدلاً “من إعطاء نتيجة “نعم / لا” بناء على ما إذا تم اكتشاف أي فيروس في العينة، يجب أن يكون لفحوص كشف الأصابة نقطة فاصلة حتى لا تؤدي الكميات الصغيرة جدا من الفيروس إلى نتيجة إيجابية.” وأضاف إن ذلك سيوقف وضع الأشخاص في الحجر الصحي أو تتبع المخالطين دون داع، ويعطي فهما أفضل للحجم الحالي للوباء.

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اغتصاب وقتل طفلة 5 سنوات في مصر

تبادل متابعون على وسائل التواصل الاجتماعي تفاصيل عن جريمة اغتصاب بحق طفلة مصريّة تبلغ من العمر 5 سنوات، الرأي العام، وقد انتشرت حملة على مواقع التواصل الاجتماعي تطالب بحق الطفلة تحت هاشتاغ حق_أروى_جمال للمطالبة بمعاقبة المجرمين بأقصى العقوبات. وبحسب ما نقلته وسائل إعلام محلية مصرية، فإن الطفلة أروى تعرضت للخطف والاغتصاب وسرقة كليتها، وتم التخلص من جثتها في إحدى القرى التابعة لمحافظة الدقهلية.

حملة للوقوف مع الشعب السوداني

انطلقت حملة على مواقع التواصل الاجتماعي تحت هاشتاغ من_قلبي_سلام_للخرطوم للتعبير عن التضامن مع السودان على إثر الفيضانات والسيول التي تسببت بقتل 101 شخصًا، وشردت مئات الآلاف من السكان وأدت لانهيار أكثر من 100 ألف منزل. وإزاء تفاقم الوضع في البلاد، قرر مجلس الأمن والدفاع -وهو أعلى هيئة أمنية في البلاد- اعتبار السودان منطقة كوارث طبيعية، كما أعلن حالة الطوارئ في كل أنحاء البلاد لمدة 3 أشهر.

وذكرت وزيرة العمل أن معدلات الفيضانات والأمطار المسجلة هذا العام تجاوزت الأرقام القياسية المسجلة عامي 1946 و1988، مع توقعات باستمرار مؤشرات الارتفاع. ويبدأ موسم الأمطار الخريفية في السودان من يونيو ويستمر حتى أكتوبر، وتهطل عادة أمطار قوية في هذه الفترة. ويقول مراقبين يرون أن ما يعانيه السودان، من تداعيات للفيضانات هذا العام، ناتج عن ترد في البنية التحتية للبلاد، على مدار حكم سنوات سابقة، في عهد الرئيس السوداني السابق عمر حسن البشير، وما شهده من فساد طال كافة مناحي الحياة في البلاد.