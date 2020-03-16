فيديو اليوم: المكياج في زمن الكورونا

أول تجربة على البشر للقاح يحمي من المرض

من المنتظر أن تبدأ في وقت لاحق اليوم، الاثنين، أول تجربة على البشر لإنتاج لقاح يهدف إلى الحماية من فيروس كورونا، وذلك في مدينة سياتل بالولايات المتحدة. وتموّل الحكومة الأمريكية التجربة، التي ستبدأ باختبارات على 45 متطوعا من الشباب الأصحاء. وسيحصل المشاركون في التجربة على جرعات متنوعة من لقاح لا يحتوي على أي جزء من فيروس كورونا المستجد، كوفيد 19. ويعتمد اللقاح، الذي تجري تجربته، على دفع الخلايا البشرية لإنتاج بروتينات قد تجنّب الإصابة بالفيروس أو تعالجه.

“داعش” يأمر مقاتليه بوقف عملياتهم في المدن الأوروبية خشية إصابتهم بكورونا

وفي خبر جيد بشكل سريالي، أعلن تنظيم “داعش” الإرهابي أنه أمر مقاتليه بوقف عملياتهم في المدن الأوروبية خشية إصابتهم بكورونا. كما حث “داعش” عناصره على الابتعاد عن “أرض الوباء” لتقليل خطر التعرض للمرض القاتل الذي وصفه بـ”الطاعون” قائلا إن “الأصحاء لا يجب أن يدخلوا أرض الوباء، ولا يخرج المصابون منه.” ودعا التنظيم في أحدث الإصدارات عبر جريدته “النبأ” مقاتليه إلى حماية أنفسهم وغسل أيديهم وتغطية أفواههم عند العطس. ما شاء الله على هيك أخلاق.

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النيزك لن يصطدم بالأرض

تبين أن النيزك أو كويكب الذي من المفترض أن يصطدم بالأرض يوم 29 أبريل المقبل، لن يصطدم بالأرض، حيث أكدت الوكالة الأميركية عدم وجود أي خطر حقيقي، فهو سيمرّ بمحاذاة الأرض فقط. واكتشف علماء وكالة الفضاء الأميركية هذا الجرم في العام 1998، وأطلقوا عليه اسم (52768 OR2 1998).

أردني مصاب بكورونا “يهرب” من الحجر ووسائل التواصل تناديه “ارجع يا تامر”

في الأردن تمكن مواطن أردني حامل لفيروس كورونا المستجد، من الهرب من الحجر الصحي، قبل أن يتم الإعلان عن عودته للمستشفى، وأثارت مقابلة مع وزير الصحة الأردني، سعد جابر حول هروب المواطن ضجة وسخرية في موقع التواصل الاجتماعي تحت هاشتاغ إرجع يا تامر. وقال الوزير جابر خلال مقابلة تلفزيونية أن “المصاب الذي جاء من بريطانيا، والذي اكتشفنا أنه مصاب بكورونا، أصيب بنوع من الذعر وهرب، ولم تتمكن الطواقم من الإمساك به بسبب الملابس التي يرتدونها والتي تعيق تحرّكهم.” وبحسب ما نقلته قناة “رؤيا” عبر موقعها الإلكتروني، فقد أكد المصاب تامر السعودي أنه “ليس فارّا من وجه العدالة”وأنه بالحجر الصحي في المنزل، وتوعد بمقاضاة كل من أساء له. وأعلنت الحكومة الأردنية عن ارتفاع حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا إلى 10 حالات.

المكياج في زمن الكورونا

فيديو اليوم هو غريب وعَملي في نفس الوقت، وهو يأتي من قبل خبيرة التجميل العراقية، فاطمة الديوان التي نشرت مقطع فيديو تحدثت فيه عن كيفية وضع مساحيق تجميل في زمن الكورونا وعند ارتداء كمامة. طبعاً، هذا الفيديو لم يمر على خير، وقام كثيرون بانتقادها.