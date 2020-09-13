فيروس كورونا: متى ستعود الحياة إلى طبيعتها؟

البحرين توقع على اتفاق لإقامة علاقات دبلوماسية مع إسرائيل

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب توصل إسرائيل ومملكة البحرين إلى اتفاق تاريخي لإقامة علاقات كاملة بينهما، لتصبح الدولة العربية الثانية التي تبرم اتفاق سلام مع إسرائيل في 30 يومًا.” وبهذا الاتفاق، تصبح البحرين الدول العربية الرابعة في الشرق الأوسط، بعد مصر والأردن والإمارات، التي تعترف بدولة إسرائيل منذ نكبة عام 1948. وقد عبر مواطنون بحرينيون عبر مواقع التواصل عن رفضهم لاتفاق إقامة علاقات دبلوماسية مع إسرائيل تحت هاشتاغ “بحرينيون ضد التطبيع.”

وقاطعت الدول العربية إسرائيل لعقود طويلة، معلنة إصرارها على عدم إقامة علاقات طبيعية معها إلا بعد تسوية النزاع مع الفلسطينيين. لكن الإمارات أعلنت الشهر الماضي توصلها إلى اتفاق على إقامة علاقات دبلوماسية مع إسرائيل. وبسبب اتفاق السلام الأخير بين إسرائيل والإمارات العربية، تم طرح إسم ترامب للترشح لجائزة نوبل للسلام لعام 2021.

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فوز أول مخرجة في مهرجان البندقية السينمائي من عام ٢٠١٠

فاز الفيلم الأمريكي “Nomadland” بالجائزة الأولى – “الأسد الذهبي” – في الدورة السابعة والسبعين من مهرجان البندقية السينمائي الذي يُعدّ أول مناسبة تُقام أمام الجمهور الحي منذ بداية وباء كورونا العالمي. ومخرجة الفيلم كلوي تشاو هي أول امرأة تفوز بالجائزة منذ عقد. وقد كانت المخرجة صوفيا كوبولا آخر امرأة تفوز بهذه الجائزة عام 2010 عن فيلمها “مكان ما.” وفي المنافسة الرئيسية على الجائزة الأولى، كان هناك ثمانية أفلام أخرجتها نساء.

ومنحت اللجنة (التي تقودها الممثلة الاسترالية كيت بلانشيت) جائزة “الأسد الفضي” لكل من فيلم المخرج المكسيكي ميشال فرانكو “New Order” والآخر هو الدراما التاريخية اليابانية Wife of a Spy لكيوشي كوروساوا.

مهرجان البندقية، أول مسابقة أفلام دولية كبرى تستمر بعدما تم إلغاء منافسات أخرى في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك مهرجان كان السينمائي. واعتبرت نسخة 2020 من المهرجان بأنها متواضعة، مع ما يقرب من نصف العدد المعتاد للحضور وغياب الأفلام الكبرى ذات الميزانيات الضخمة، وعدد أقل من الأفلام والمقاعد في المسارح التي احترمت فيها قواعد التباعد الاجتماعي.

هل اقترب موعد خلع الكمامات؟

قال مستشار البيت الأبيض وخبير الأوبئة، الطبيب آنتوني فاوتشي، إننا لن نتوقف عن استخدام الكمامات عند الذهاب إلى الأماكن العامة قبل عام من الآن، خلال مقابلة مع صحيفة نيويورك تايمز. وأضاف “إذا حصلنا على لقاح جيد حقا وتم تطعيم الجميع تقريبًا، فستكون لدينا درجة من المناعة في المجتمع العام.. أعتقد أنه يمكنك وقتها دخول المسرح مثلاً بدون كمامة، بدون الشعر أنك في خطر.”

وأشار فاوتشي إلى أنه على الرغم من أن اللقاح قد يكون متاحًا في وقت مبكر من نهاية هذا العام أو بداية عام 2021، فمن المحتمل أن الحياة لن تعود على طبيعتها قبل أن يتم تطعيم عدد كافٍ من الأشخاص لضمان حماية واسعة، وهذا لن يكون على الأرجح قبل منتصف 2021.