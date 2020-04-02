فيروس كورونا يظهر أسوأ ما فينا

فيروس كورونا لا يصيب الحيوانات الأليفة

في تقرير غير مسؤول ومبني على معلومات خاطئة، نشرت قناة MTV اللبنانية تقريراً لجويس عقيقي قالت فيه أنّ الحيونات الأليفة قادرة على نقل فيروس كورونا إلى الإنسان. هذا التقرير تسبب بحسب بعض التغريدات على تويتر بقيام البعض بتخلّي عن الحيوانات التي يربّونها في منازلهم، فيما أشار آخرون أنه هناك عودة ظاهرة تسميم الحيوانات في الشوارع. منظمة الصحة العالمية أكدت أكثر من مرة على أنه لا يوجد دليل على أن الحيوانات الأليفة، مثل الكلاب أو القطط، قد تُصاب أو تنقل فيروس كورونا. بعد موجة الإعتراضات، قامت MTV بحذف التقرير من موقعها الإلكتروني، فيما اعترفت جويس بوجود خطأ في التقرير، ولكن ربما بعد فوات الآوان.

أخبار فيروس كورونا من حول العالم

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أثارت الفنانة الكويتية حياة الفهد جدلا كبيرًا عبر مواقع التواصل بعدما دعت في تصريح عنصري لترحيل الوافدين الأجانب المصابين بالكورونا من الكويت وقالت الفهد في مداخلتها الهاتفية مع برنامج “أزمة وتعدي”: “إن الكويت لم تعد قادرة على احتمال الضغط على المشافي في ظل أزمة كورونا التي تعاني منها، وأشارت إلى العمالة الوافدة المقيمة في الكويت: “على شنو ديارهم ما تبيهم واحنا نبتلش فيهم.. إحنا وصلنا لمرحلة إننا ملينا خلاص، اطلعهم واقطهم برا والله، واقطهم بالبر.. أكلوا الخير ولعبوا واستأنسوا بس يروحون.” ومجدداً اعتذرت الفنانة عن ما قالته وأن كلامها فهم بطريقة خاطئة، ولكن بعد فوات الآوان.

أعلنت المؤلفة البريطانية جيه.كيه. رولينج أن الجزء الأول من السلسلة هاري بوتر سيتاح مجاًنا في جميع أنحاء العالم ككتاب رقمي وصوتي خلال شهر أبريل في إطار مبادرة لمساعدة الأهالي والمدرسين والقائمين على الرعاية للترفيه عن الأطفال المحبوسين في منازلهم. وسيكون الكتاب الصوتي متاحا باللغات الإنجليزية والإسبانية والإيطالية والألمانية واليابانية.

في بريطانيا كذلك، قضت محكمة بريطانية بالسجن 6 أشهر على شخص سعل في وجه شرطي مهددًا إياه بإصابته بفيروس كورونا. وحكم على آدم لويس البالغ من العمر 55 عامًا، بموجب قانون محدد مخصص للاعتداءات على عمال الطوارئ، دخل حيز التنفيذ في نوفمبر 2018، ويحمل عقوبة بالسجن لمدة أقصاها 12 شهرًا.

تطبيق زووم ليس آمناً

في الوقت الذي انتقلت معظم الاجتماعات حول العالم لاستخدام تطبيق “زووم” (Zoom) أظهر تقرير لـ VICE أن التطبيق لا يوفّر الأمان الشخصي ولا يحافظ على خصوصية المستخدم كما يدّعي. ويعرّف التطبيق عن نفسه من خلال موقعه الإلكتروني بأنه “يدعم تقنية التشفير (طرف إلى طرف) لحماية الاجتماعات المرئية التي تجري عبره،” ولكن بحسب التقرير فإن التطبيق قد سرب صور والعناوين البريدية لآلاف المستخدمين. وفي الأسبوع الماضي، قام Zoom بتحديث إصدار iOS من تطبيقه بعد أن وجد تقرير لـ VICE أن التطبيق يقوم بتسريب بيانات تحليلية إلى فيسبوك.

وفي تقرير لـ موقع “ذي إنتريست” قال المتحدث باسم Zoom “أن البرنامج يجمع فقط بيانات المستخدمين التي يحتاجها لتحسين الخدمة، مثل عناوين IP، وتفاصيل نظام التشغيل، وتفاصيل الجهاز،” وأكد “أنه لا يتم بيع بيانات المستخدمين. ولكن فمن الممكن أن تُجبر الشركة على تسليم تسجيلات الاجتماعات لجهات إنفاذ القانون.”

تمضية الوقت خلال عطلة الأسبوع

وجدنا لكم أفضل طريقة لتمضية الوقت في الحجر الصحي خلال عطلة الأسبوع هذه. الأولى: لديكم عشر ساعات من فيديو غريب فيه كلمتين .. لا …باليز. حسناً يمكن شكرنا لاحقاً.

الفكرة الأخرى هي استكشاف هذا الموقع حيث يمكنكم تحويل صوركم الحديثة باستخدام الذكاء الاصطناعي لتبدو وكأنها لوحة من عصر النهضة. يلا استمتعوا.