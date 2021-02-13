في حب الرأسمالية: صور من عيد الحب

من بين الأشياء الرائعة للعيش في بلد رأسمالي، تلك الطرق الجريئة والمبتكرة التي تجدها الشركات لجعلنا ندفع المال مقابل أشياء يجب أن تكون مجانية، مثل زجاجات المياه أو تطبيقات الاشتراك التي تخبرنا كيف نتنفس، أو تلك الشركات التي تؤجر أصدقاء وأفراد عائلات وهميين. ولكن ربما يكون الحب هو الاستثمار الأنجح.

الحب، الذي كان في الغالب مجانيًا خلال آلاف السنين من الوجود البشري، أصبح الآن مكلفًا للغاية. على الرغم من حصول انخفاض في سعر الحب هذا العام بسبب فيروس كورونا، ولكن بحسب الأرقام المعلنة، يخطط حوالي نصف البالغين في الولايات المتحدة للاحتفال بعيد الحب وإنفاق ما مجموعه 21.8 مليار دولار هذا العام، انخفاضًا من 27.4 مليار دولار في عام 2020.

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بعيد الحب، هناك ضغط هائل لإنفاق الأموال على علاقاتنا، ولا يهم إذا كنت مع شريكك لمدة 40 عامًا، من المفترض أن تتصرف كما لو كنت في حالة من الافتتان المستمر والأهم أن تنفق وفقًا لذلك.

الصور من عام ٢٠٢٠.