في هذا المقهى الأسترالي يمكنك الدفع بورق التواليت بدلاً من النقود

لقد دخلنا مرحلة جديدة من تفشي فيروس كورونا، بعد الإعلان عن إغلاق المدن فيما أسواق الأوراق المالية في حالة سقوط حر. في استراليا، قلصت عمليات شراء المذعورة من إمدادات ورق التواليت في أستراليا إلى حد أنه يتم التعامل معها الآن كعملة، كما الحال في مقهى في شمال ولاية كوينزلاند حيث يمكنك الدفع بورق تواليت بدلاً من النقود. ويشير جايسون جاك، المدير العام لـ Jaques Coffee Plantation في ماريبا لـ ABC أنه اكتشف تأثير تخزين ورق التواليت على عمله، عندما لاحظ أن مطعم المقهى الخاص به بدأ ينفد من ورق التواليت، كما أن مورديه المعتادين أخبروه أن المخزون الذي لديهم نفذ تمامًا كذلك.

“لقد كان موقف سيئً للغاية عندما أبلغني الموظفون أنهم اتصلوا بثلاثة أو أربعة من موردينا المحليين وأنهم جميعًا ليس لديهم ورق تواليت.” وهكذا قرر جاك البدء في الحصول على هذا الورق “القيم” بنفسه، حيث عرض استبدال كوب القهوة الجاهزة بثلاث لفات من ورق التواليت.

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وقال “أعلم أن ورق التواليت موجود، والناس يخزنونه، واعتقدت أنه بهذه الطريقة يمكن أن أحصل على البعض من ورق التواليت الثمين. لقد بدأنا نفكر باستخدام الصحف أو أشجار الورق المقوى أو حتى أوراق القهوة – لقد أصبح الأمر هزليًا.”

ولكن على الرغم من عبقرية الفكرة، إلا أنها لم تقنع كثيرين، فلم يحصل المقهى سوى على تسعة لفات من ورق التواليت مقابل ثلاثة أكواب من القهوة. ويتوقع جالك الحصول على دفعة من ورق التواليت في الأيام القليلة المقبلة، لكنه قال إنه سيواصل المقايضة بالقهوة حتى يكون لديه ما يكفي من ورق التواليت. “لقد أصبح ورق التواليت سلعة في أستراليا الآن، لهذه الدرجة وصل مستوى السخافة.”