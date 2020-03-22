قائمة بالأفلام التي تحدثت عن أوبئة يمكنك مشاهدتها وأنت بالحجر المنزلي

خلال فترة التسعينات، كنتُ مولعًا بالجلوس أمام شاشة التلفزيون بشكل يومي ولساعات طويلة. وأتذكر جيدًا حالة الخوف التي انتابتني عندما عُرض فيلم (الحب في طابا) والذي كان يحكي قصة مجموعة من المصريين الذين أصابهم فيروس الإيدز. ظل هذا الفيلم عالقًا في ذهني لسنوات عديدة، فقد كان أثره ثقيلًا على نفسي، وحتى اليوم عندما أشاهده أشعر بمدى صعوبة مشاهدة عمل فني يتحدث عن وباء يقتل البشر. دعتني ذكرى هذا الفيلم في ظل الظروف التي يمر بها العالم من انتشار لفيروس الكورونا (كوفيد 19)، وإصابة الآلاف من البشر في 176 دولة حتى الآن، لمشاهدة أفلام أخرى تناولت حكايات أوبئة تجتاح دولًا معينة أو تنتشر في العالم. فقد استطاعت السينما أن تتحدث عن أوبئة وجوائح غير تقليدية تسبب الإصابة بالعمى أو فقدان الحواس، وغيرها من الأوبئة التي تتخطى مساحات الخيال الجمعي.

في هذه القائمة، جمعت لكم عدداً من الأفلام تتراوح ما بين تقديم الأوبئة التي تحدث في بلد واحد فقط (Epidemic) والأوبئة التي تحدث على مستوى عالمي والتي تعرف باسم (جائحة – Pandemic)، أتمنى أن تساعد في فهم أكثر لفيروس كورونا وكيف علينا التعامل معه، والتعامل مع من حولنا، ومع أنفسنا.

Videos by VICE

Pandemic: How to Prevent an Outbreak

سلسلة وثائقية من إنتاج نتفليكس هذا العام 2020، مكونة من 6 حلقات، تتناول انتشار الأوبئة في الولايات المتحدة والهند وفيتنام والكونغو، وعلاقة هذه الأوبئة وانتقالها للبشر عن طريق الحيوانات والطيور. كما تطرح السلسلة أسئلة حول اللقاح والأمصال التي تعالج الأوبئة التي انتشرت في العالم مؤخرًا مثل الإيبولا. كذلك تقترب الحلقات من الأبحاث والتجارب التي يجريها العلماء على الحيوانات لمعرفة أسباب انتشار هذه الأوبئة. السلسلة من إخراج مجموعة من المخرجين.



Virus

فيلم هندي (2019) استوحيت أحداثه من الواقع، إذ يحكي قصة فيروس نيباه (Nipah) الذي انتشر في ولاية كيرلا في جنوب غرب الهند، واستمر لمدة شهر، وحصد حياة ما يقرب من 20 شخصًا. الفيلم يقترب من الحالات المصابة والمتوفين أكثر من القرارات السياسية والهلع الإعلامي الذي تناولته أفلام أخرى. كما يحكي كواليس حيوات المصابين وعلاقاتهم الإنسانية قبل الإصابة بالفيروس، كما يقترب من الأطباء والعاملين في مجال الصحة العامة أثناء مواجهة هذا الفيروس. من التفاصيل المهمة التي تناولها الفيلم عملية التخلص من الجثث سواء من خلال الدفن في الأرض أو الحرق، ومدى تأثير ذلك على انتشار الفيروس وأي طريقة أكثر أمانـًا بما لا يتعارض مع الثقافة الخاصة بطقوس ما بعد الموت. لم يغفل الفيلم سيناريو نظرية المؤامرة مثل كثير من الأعمال السينمائية، وقدم طرحًا يتعلق بالحروب البيولوجية إلا أن هذه النظرية واجهتها نظرية أخرى ترى أن البيئة تحتوي على الفيروسات والبكتيريا بشكل أوسع وأكبر. الفيلم من إخراج عاشق أبو، ومتاح على موقع برايم فيديو، أمازون.





Birdbox

الفيلم هنا يحكي قصة وباء عالمي يبدأ في الانتشار من شرق أوروبا ثم إلى باقي العالم، حيث يرى الناس شيـًا غير ملموس أو مرئي يصيبهم بالرغبة في قتل أنفسهم، والحل الوحيد للحفاظ على النفس من هذا الشيء غير المعلوم هو أن تغلق عينيك. من بين الأفكار التي يطرحها الفيلم مرة أخرى، واحدة من نظريات المؤامرة التي ترى الأوبئة العالمية جزءًا من الحروب البيولوجية التي تشنها الدول على بعضها وهنا تظهر إيران وكوريا الشمالية من الدول المحتملة التي اخترعت هذا الشيء. هذا الشيء غير المرئي يطارد كل الأحياء الموجودين في الولايات المتحدة، ولا يوجد سوى مكان وحيد آمن تحاول بطلة الفيلم مالوري(ساندرا بولوك) أن تصل إليه، هذا المكان هو مدرسة للمكفوفين الذين لا يصيبهم هذا المرض غير المعلوم. الفيلم من إخراج سوزان بير، مستوحى من رواية جوش ميلرمان بنفس اسم الفيلم، وشارك في بطولة الفيلم جون مالكوفيتش وسارة بولسن وتوم هولاندر. الفيلم متاح على نتفليكس. 2018.



Cargo

الفيلم يحكي قصة وباء انتشر في استراليا في زمان غير معلوم، ولا نعرف ما أسبابه وكيف انتشر، لكننا نعلم أنه يحول المصابين لأكلي لحوم بشر، يصبحون مثل الزومبي. يمرض الإنسان بهذا الوباء من خلال عضة إنسان أخر مصاب، وأمام الشخص 48 ساعة قبل أن يتحول لزومبي. نعيش في هذا الفيلم قصة أسرة صغيرة من أب وأم وطفلة رضيعة يحاولون النجاة من الوباء، إلا أن الأم تصاب به ويضطر الأب لقتلها، ثم يصاب الأب ويحاول أن يجد ملاذًا للرضيعة حيث يمكنها العيش مع الأشخاص الأصحاء. وينتهي الفيلم بوفاة الأب، وبعد ذلك تجد الطفلة الرضيعة مكانًا لها وسط خليط من البشر الذين نجوا من الوباء. الفيلم من بطولة مارتن فريمان وسوزي بورتر وسيمون لاندرز، ومن إخراج بن هولنج ويولندا رامكي. الفيلم متاح على نتفليكس. 2017.



Flu/Gamgi

فيلم من كوريا الجنوبية، والفيروس الذي تدور حوله الأحداث هو H5N1 الذي ينتشر في غضون ساعات قليلة ليصيب المئات من الكوريين. القصة تدور حول عامل إنقاذ وطبيبة وابنتها التي تصاب بالفيروس وفي نفس الوقت ستحمل الأجسام المضادة التي ستعالج المصابين بعد ذلك. الحكاية ترصد أبعادًا تتعلق بدور الدولة في حماية المصابين وعزلهم وكذلك التدخلات الدولية من القوى الكبرى مثل الولايات المتحدة من أجل منع انتشار الفيروس وتحوله لوباء عالمي. الفيلم من إخراج سونج سو كيم ومن بطولة هيوك جانج وسو إي. الفيلم متاح على موقع برايم فيديو، أمازون. 2013.

Contagion

فيروس قاتل غير معروف يتحول لوباء عالمي في غضون أيام قليلة، ينتقل عن طريق الخنازير والوطاويط. واحد من أقرب الأفلام للواقع الذي نعيشه حاليـًا، فالفيلم يحكي كيف بدأ انتشار الفيروس، وكيفية تعامل السلطات والإعلام مع الأمر، وكيف يتعامل المواطنون مع الهلع الناتج مع انتشار الفيروس على المستوى العالمي. الفيلم يقترب من كيفية صناعة القرار السياسي في الدول الكبرى وتجارة الأدوية ونظريات المؤامرة. ما يميز هذا الفيلم عن الأفلام الأخرى أنه لم يتحدث عن نهاية العالم بل نقل لنا صورة واقعية جدًا عن تطور المرض دون تهويل أو تبسيط، فيقترب من المصطلحات الطبية ومحاولات المنظمات المتخصصة في صناعة الأمصال والوقاية من الأمراض مثل الـ CDC و الـ WHO. الفيلم من إخراج ستيفن سودربرغ، ومن بطولة مجموعة كبيرة من الفنانين مثل مات ديمون وماريون كوتيار وجوينث بلترو وكيت وينسلت ولورانس فيشبرن وجود لو وبراين كرانستون. الفيلم متاح على موقع برايم فيديو، أمازون. 2011.



Perfect sense

في هذا الفيلم ينتشر فيروس يفقد معه البشر حاسة الشم، ومن بعدها حاسة التذوق، فيصبح الطعام كله واحد سواء كان من أفخر الأنواع أو أرخصها. إلا أن العادة البشرية تحكم أفعالهم، فيعودون لكل ما كانوا يقومون به قبل فقدان حواسهم، إلا أنهم يصابون بعد ذلك بفقدان حاسة السمع ومن بعدها الإبصار. كالعادة، الفيلم يمر سريعًا على نظريات المؤامرة التي نسمعها هذه الأيام مع انتشار فيروس كورونا، وينسج خيوط الحكاية عبر قصة حب بين طبيبة متخصصة في مجال الأوبئة وطاه في مطعم. القصة تبدو أكثر حميمية في هذا الفيلم مقارنة بالأفلام الأخرى وتطرح تساؤلات حول إنسانيتنا التي نحاول الرجوع إليها كلما فقدنا حاسة من حواسنا فنقدر الحب والتعاطف والرغبة في السلام. الفيلم من بطولة إيوان ماكجريجور وإيفا جرين ومن إخراج ديفيد ماكينزي. الفيلم متاح على موقع برايم فيديو، أمازون. 2011.



Blindness

يصاب المواطنون في مكان وزمان غير معلومين بداء العمى الأبيض. ينتشر الوباء سريعًا، وتحاول الدولة أن تضع المصابين في مكان معزول حتى لا ينتشر المرض. وينقسم المرضى داخل هذا المكان إلى معسكرين متصارعين حول الطعام والحاجات البشرية الأولية. ينتهي المطاف بإصابة الجميع في هذا البلد بالعمى ماعدا امرأة واحدة تستطيع الرؤية، حتى تأتي النهاية التي يبدأ فيها الناس باستعادة أبصارهم. الفيلم من إخراج فرناندو ميرليس، ومستوحى من رواية بنفس العنوان للأديب البرتغالي خوسيه ساراماجو، بطولة جوليان مور ومارك رافالو وداني جلوفر. الفيلم متاح على موقع برايم فيديو، أمازون. 2008.



Outbreak

على عكس الأفلام السابقة التي يأتي فيها الفيروس غالبـًا من آسيا، الفيروس في هذا الفيلم أتى من أفريقيا في إطار الحروب البيولوجية التي تستخدمها بعض الدول. الفيلم قدم طرحًا يتعلق بالتخلص من المنطقة التي تحتوي على الفيروس عن طريق استخدام قنبلة نووية، مما يعني القضاء على الفيروس وعدد سكان هذه المنطقة وعدم نشر الفيروس لباقي الولايات المتحدة الأمريكية، مما يصب في صالح الأمن القومي. تطرق الفيلم كذلك لنظرية العقاب الإلهي تأتي ضمن تفسيرات نظريات المؤامرة لانتشار الأوبئة في العالم. الفيلم من إخراج ولفجانج بيترسون ومن بطولة داستن هوفمان ورينيه روسو ومورجان فريمان ودونالد سثرلاند وكيفن سبيسي. الفيلم متاح على موقع برايم فيديو، أمازون. 1995.

ما يجمع كثير من هذه الأفلام أن نهاياتها تشبه نهاية قصة النبي نوح وسفينة النجاة. ففي نهاية كل فيلم يوجد مجموعة تتشبث بالأمل والرغبة في النجاة حتى الوصول لبر الأمان.

يمكنكم التواصل مع أحمد للمزيد من الإقتراحات والحديث عن هذه الأفلام وغيرها على تويتر