قاموس أكسفورد يختار أكثر من مفردة لتمثيل عام 2020

شهد هذا العام العديد من الأحداث الغير متوقعة لدرجة أن قاموس أكسفورد، قرر أن لا يختار كلمة أو مفردة واحدة للعام ولكن عدة كلمات. أكيد توقعتم بعضاً منها: أولها طبعاً كوفيددد…

هناك العديد من الكلمات التي شهدت ارتفاعاً كبيراً في استخداماتها اليومية هذا العام وتحديداً منذ شهر مارس، ابتداءً من فيروس كورونا، جائحة، وباء، إغلاق، كمامة، تباعد اجتماعي، العمل من البيت، عمال توصيل، معقم، تعقيم، الخطوط الأمامية، والعمال الأساسيين. وبحسب اكسفورد فقد ارتفع استخدام كلمة جائحة pandemic بأكثر من 57،000٪ هذا العام.

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وتراقب جامعة أكسفورد التغييرات الطارئة على اللغة الإنجليزية سنويًا، وتقوم كل عام باختيار كلمة تعبر عن المزاج العام. وطبعاً هذا العام المزاج العام شهد صعوداً وهبوطاً على مختلف المستويات. وقد جاء عنوان التقرير “مفردات عام غير مسبوق” ليؤكد كذلك على الارتفاع الهائل في استخدام كلمة “غير مسبوق” unprecedented.

ويشير كاسبر جراتول، رئيس قواميس أكسفورد: “لم أشهد أبدًا عامًا بلغة مثل تلك التي استخدمناها في ٢٠٢٠. إنه أمر غير مسبوق وساخر – فهذا العام الذي تركنا عاجزين عن الكلام، كان بنفس الوقت مليئًا بكلمات جديدة لا مثيل لها.”

work from home -العمل عن بعد شهدت كذلك استخداماً كبيراً منذ مارس. أما بالنسبة لاجتماعات زووم فلن يكون مفاجئًا أن “كتم الصوت” ورفع الصوت mute, unmute قد شهدت ارتفاعًا ملحوظًا في الاستخدام هذا العام، وبالذات “unmute” التي ارتفع استخدامها بنسبة 500٪ -وهو ما يشير إلى أنك لست الوحيد الذي يتحدث ويتحدث لعدة دقائق قبل أن يكتشف أن الميكروفون مغلق.

هناك عدد من الكلمات الأخرى التي أثبتت نفسها هذا العام:

Black Lives Matter – حياة السود مهمة وهو مصطلح كان مستخدمًا قبل مقتل جورج فلويد على يد الشرطة الأمريكية، لكنه عاد بقوة هذا العام.

نظريات المؤامرة وجدت مكاناً لها هذا العام كذلك، منذ انتشار فيروس كورونا والذي ترافق مع تنوع كبير في هذه النظريات بداية من أنه فيروس صيني ونهاية بأن الانتخابات الأمريكية مزورة. وقال التقرير أن استخدام نظرية المؤامرة ارتفع إلى الضعف تقريبًا بين أكتوبر 2019 وأكتوبر 2020.

staycation وتعني عطلة في المنزل أو في داخل البلد، تم استخدامها بشكل كبير بنسبة 380 بالمئة هذا العام، فمع إغلاق المطارات لم يعد خيار السفر في عطلة حقيقية ممكناً.

doomscrolling- وتعني استهلاك أو متابعة جميع وسائل التواصل الإجتماعي بحثاً عن أحدث الأخبار المزعجة أو السلبية على الإنترنت.

بالنسبة لنا، لا شك أن زووم هي مفردة العام، قد عقدنا الكثير من الإجتماعات تكفي لعام ٢٠٢٢.

ماذا عنكم؟ ما هي المفردة التي لم تتوقفوا عن استخدامها هذا العام؟