قطعت 3 آلاف ميل لرؤية حبيبها “الافتراضي” قبل أن تُقتل للحصول على أعضائها

بلانكا أريلانو، مكسيكية تبلغ من العمر 51 عامًا، كانت تبحث عن الحب. بعد مقابلة رجل من البيرو على تطبيق للألعاب عبر الإنترنت، قطعت أكثر من 3،000 ميل لمقابلته – اعتقدت أنه يمكن أن يكون الشخص المناسب.

في اليوم الأخير من شهر أكتوبر، استقلت أريلانو رحلة من مكسيكو سيتي إلى ليما، البيرو للقاء خوان بابلو جيسوس فيلافويرتي، وهو مواطن بيروفي يبلغ من العمر 37 عامًا. كانت وجهتها الأخيرة هي مدينة هواتشو الشاطئية، حيث يعيش فيلافويرتي، حيث سمعت عائلتها عنها آخر مرة في 7 نوفمبر. في ذلك الوقت، تحدثت مع ابنة أختها كارلا أريلانو، وقالت إن علاقتها مع فيلافويرتي كانت تسير على ما يرام وأنها واقعة في الحب بحسب تحقيقات السلطات.

Videos by VICE

ولكن بعد أسبوعين، وبعد عدم تلقي أي كلمة من أريلانو، طلبت ابنة أختها المساعدة على تويتر.

“لم أعتقد أبدًا أنني سأكون في هذا الموقف، لكنني اليوم أطلب دعمكم لنشر هذا المنشور والعثور على أحد أكثر الأشخاص المحبوبين والأكثر أهمية في حياتي. اختفت عمتي بلانكا أوليفيا أريلانو جوتيريز يوم الاثنين 7 نوفمبر في البيرو. نحن نخشى على حياتها.”

كانت أريلانو وفيلافويرتي على علاقة عبر الإنترنت لعدة أشهر، وفقًا لعائلتها، قبل أن تغادر إلى البيرو. غالبًا ما شاركت مشاعرها تجاه فيلافويرتي وقالت إنها كانت “سعيدة وفي سلام” بعلاقتها.

ولكن عندما لم تسمع منها، كانت ابنة أختها كارلا أول من اشتبه في وجود خطأ ما.

وكتبت ابنة أختها على تويتر: “لقد تواصلت مع فيلافويرتي لأنه كان الشخص الوحيد الذي تعرفه في البيرو وهنا بدأ خوفنا عليها.”

شاركت ابنة أخت أريلانو لقطات من محادثتها الأولية مع فيلافويرتي، حيث سألته عما إذا كان يمكنه أن يطلب من خالتها الاتصال بها. وكان رد فيلافويرتي إنه توقف عن التحدث إليها منذ عدة أيام وقال “قررت المغادرة لأنني لم أستطع تقديم الحياة التي تريدها، مَلت مني وغادرت للعثور على تذكرة طائرة للعودة إلى المكسيك.”

وأضاف: “آمل أن تكون في حالة جيدة، لكن دوري انتهى. لا أعرف أي شيء آخر من هنا وأقول هذا بحزن. أنا متأكد من أن هاتفها لا يعمل أو أن البطارية نفدت. اعتني بنفسك وآمل أن تعود بأمان إلى المنزل.”

بدأت السلطات البيروفية تحقيقًا بعد نشر المنشور آلاف المرات. في 10 نوفمبر، اكتشفوا اكتشافًا صادماً: إصبع مقطوع على شاطئ هواتشو. وقال المحققون إن أطراف الأصابع أزيلت ولا يزال بها خاتم فضي.

وبعد يوم، عثرت السلطات على رأس مجهول الهوية ثم ذراع. في اليوم التالي ظهر جذع بدون أي أعضاء على الشاطئ نفسه. تعرفوا في النهاية على أريلانو عن طريق عائلتها من خلال الخاتم الموجود على الإصبع الذي تم العثور عليه.

في 17 نوفمبر، اعتقلت السلطات البيروفية فيلافويرتي باعتباره المشتبه به الرئيسي في مقتل أريلانو.

وقال المدعي العام في بيرو للأخبار المحلية “تم القبض على خوان بابلو فيلافويرتي بتهمة تهريب الأعضاء البشرية.”

وقد نشر فيلافويرتي، وهو طالب في كلية الطب، مقاطع فيديو تيك توك لأعضاء بشرية بعد أيام من اختفاء أريلانو. قال المحققون إنهم عثروا على آثار دم في جميع أنحاء شقته.