السعودية تستضيف مسابقات غولف احترافية للسيدات للمرة الأولى

تستضيف السعودية أولى مسابقاتها الرياضية المحترفة للسيدات في رياضة الغولف في نوفمبر المقبل. وتنظم المملكة مسابقتين أوروبيتين للسيدات: الأولي هي بطولة السعودية النسائية الدولية للغولف في الفترة 12- 15 نوفمبر ثم بطولة السعودية النسائية الدولية للفرَق في الفترة من 17- 19 من الشهر نفسه. وكان مقررا تنظيم الحدث الأول في شهر مارس من العام الجاري لكنه أُلغي بسبب تفشي وباء كورونا.

وتبلغ قيمة الجوائز مليون دولار للفردي، و643 ألف دولار للفرَق، والتي ستشهد مشاركة من لاعبات محترفات إلى جانب أخريات غير محترفات في تشكيل جديد.

Videos by VICE

وكانت المملكة نظمت العام الماضي مباراة ملاكمة في الوزن الثقيل ونظمت سباق السيارات “فورمولا إي”، وكأس السوبر الإيطالي – وغيرها من الأحداث الرياضية الأخرى.

قوانين المناظرة الرئاسية ستتغير بعد مشاجرة ترامب وبايدن

قالت اللجنة التي تشرف على المناظرات الرئاسية الأمريكية إنها ستغير شكل المناظرة لتتأكد أن المناظرات المستقبلية بين المرشحين للمنصب، الرئيس دونالد ترامب وجو بايدن ستجري بشكل مقبول.

وذكرت مصادر إعلامية أن أحد طرق التدخل قد تكون فصل الميكروفون في حال بدأ المرشحان بمقاطعة بعضهما. وجاء الإعلان عقب ما حصل الثلاثاء حيث فقد المرشحان أعصابهما، وتحولت المناظرة إلى إهانات وشجارات. ومن المقرر أن تجري المناظرة القادمة يوم 15 أكتوبر.

وقد تفاعل نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي بعد قول المرشح الرئاسي، جو بايدن، لمنافسه الرئيس دونالد ترامب “إن شاء الله.” وكان الحديث حول قضية الضرائب للرئيس ترامب، حي وجه المحاور سؤالا للرئيس الأمريكي بالقول: “دفعت الملايين من الدولارات؟ (كضرائب)” ليجيب ترامب: “نعم ملايين الدولارات وستتسنى لكم فرصة رؤيتها.” وقاطعه جو بايدن بالقول: “متى؟ إن شاء الله” وفقا لما تناقله المغردون.