كل الصور التي يمكن أن تُقابلها على Tinder

صورك على موقع Tinder هي السطر الأول من المخطط الذي تفعله عندما تقوم بتسويق نفسك من أجل أن تقيم علاقة عابرة عبر الإنترنت (أو حتى افتراضًا، عندما تقوم بـ “شيء جاد”). يجب على المرء أن يهتم بشدة بكل وأي صورة من تلك الصور، لكي تمنح رفقائك المحتملين مفهومًا عمن تكون أنت كإنسان، ولا شك أن البعض منا أفضل في ذلك من الآخرين، ونتيجة لذلك، فإن الصور التي ستصادفها عبر التطبيق ستجدها هائلة ومتنوعة، على الرغم من أنك قد تكون واجهت كثيرا منها تُظهر نفس المواضيع. لذا، توقفنا عند بعض أنواع الصور الأكثر شيوعًا التي ستراها أثناء محاولتك مقابلة أشخاص معينين عبر الإنترنت. حظًا سعيدًا.

شخص يُمسك بسمكة

إذا كنت متواجدًا بالقرب من مكان كبير به مسطحات مائية وتطّلع على عروض Tinder المحلية، فستجد صورًا منوعة من هذه النوعية، عادةً ما يكون شخص ممسكًا بصيد كبير جدًا، وكأنه يحاول أن يشير إلى أنه سوف يكون ممول جيد لك ولأطفالك في المستقبل، أو ربما يحاول فقط التعبير عن حبه للأنشطة الترفيهية في الهواء الطلق، ونحن نفهم ذلك بشكل عميق.

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الصور الهزلية المضحكة Memes

في الواقع إنه من المفيد للغاية عدم الإفراط في استخدام مثل هذه الصور، حتى تعلم ما إذا كان هذا الشخص لديه حس الفكاهة أو أنه فاشي، أو غير ذلك.

صور للتباهي والاستعراض

سواء أكانت سيارة فارهة أو شقة فاخرة، يحب الأغنياء نشر مثل هذه الأشياء كبديل عن شخصيتهم الحقيقية، إنها يجب أن تعطيك مؤشرا عن مرتباتهم السنوية. إذا كان هذا هو النوع من الأشياء التي تهتم بها أو ما شابه، فقط قم ببعض التدقيق للتأكد من أن هذا الشخص لا يفعل مثل مغني الراب الشهير “باو واو” .

صور نوادي الحفلات

يريد هذا الشخص أن يظهر لكم كل المرح العفوي الذي ستحصل عليه عندما تستقل سيارة أوبر لتذهب إلى مختلف الحفلات الحصرية، ما يقولونه لك في الواقع هو أنهم في تلك المرحلة شبه المدمرة من حياتهم، والتي يمكن أن تستمر لعدد غير محدد من السنوات ويمكن أن تشتمل على ظلمة وعتمة، وعدم القدرة على وضع خطط مسبقة أكثر من يوم واحد، إنهم يحتاجون إلى أن تراسلهم في أوقات متأخرة من الليل، والتقيؤ داخل سيارات أوبر السالفة الذكر، إذا لم يكن هذا مناسبًا لك، فمن الأفضل أن تغادر مثل هذه الصفحات سريعًا مهما كانت مثيرة.

Photo via Pixabay user YamaBSM

صورة الكلب

قد يكون ذلك وسيلة للاستدراج، ولكن من الممكن تمامًا أن تكون هذه الصور لكلب كورجي لطيف حقا، وسوف تتمكن من رؤيته إذا ذهبت إلى موعد غرامي، على الأرجح هذا الشخص هو عضو في مجموعة Dogspotting ويشير إلى جميع الكلاب باسم “doggos”.

صورة قط أو نمر مُخدّر

يدل على أنه شخص محب للقطط أو أنه أحد من هؤلاء الأشخاص الذين يحبون النمر.

صديقتك السابقة

اللعنة. إنها هنا؟ تبًا. قريبًا جدًا؟ حسنًا، أعتقد أنني أيضًا. يا آلهي، ما خطبنا؟ لقد كنا نحب بعضنا، أتذكر أنها كانت تحكي معي منذ أربعة أشهر في منزل والديها الصيفي في باري ساوند، لقد مارسنا الحب على أرجوحة الأطفال الموجودة في الفناء الخلفي في تلك الليلة، تبًا.. ماذا سأفعل في هذا التطبيق؟ بحق الحجيم، ماذا أفعل في حياتي؟ أنا أفتقدها بشدة، هل أضغط على أُعجب بك Super Like؟ كلا.. هذا سيبدو غريبًا، يجب أن أسحب لليمين فقط swipe right لتعرف أنني قمت بالإعجاب على الفور، ربما هي الأخرى سوف تفعل مثلي وتسحب لليمين وتقوم بوضع إعجاب على صوري، ربما سنتوافق ونعود لبعضنا مرة أخرى! بلى! هذا كله مجرد صورة على شاشة! سنعود معا في لمح البصر! *قمت بالسحب لليمين لوضع الإعجاب*، إنها لم تفعل مثلي وتضع إعجابًا.

صور الصيد

لن انتقد هذا لأنني ربما أتعرض للهجوم على الإنترنت إذا فعلت، مع وضع نقاط إضافية إذا كانت الفريسة التي تم اصطيادها غريبة ومختلفة.

حمل رضيع أو طفل صغير

هل هذا طفلك؟ هل لديك صلة قرابة بهذا الطفل؟ هل هي إشارة على أنك تعتني بالأطفال؟ هل لديك عذر في كتابة “هذا ليس طفلي” في ملفك الشخصي؟ هناك بعض التبعات التي يتعين تناولها هنا.

صورة العمل

إن الوقت الوحيد الذي تحصل فيه معظم الناس على مصور محترف هو عندما يتم التقاط صورة لهم لوضعها على موقع LinkedIn؛ لذلك سوف تشاهد هذا، وفي هذا الشأن، فإن الشخص سيكون بابتسامة خفيفة وعيونه متحجرة. ضمنيا: لديهم وظيفة!

الصورة التي التقطتها لصديقتك السابقة

في البداية، لا تتعرّف على الشخص لكن تتعرّف على السياق، لذا توقف عن المعاينة، إنها تلك الحديقة التي اعتدت فيها مشاهدة “كالي” وهي تمارس الرياضة. أوه، انظر، هناك شخص يقفز بشكل مثير في الهواء، ذراع مشدودة ويد تصل إلى المجد من كم الأسماك المصيدة، هناك شعر بني طويل، يطفو، وثابت بمرور الزمن للأبد. الأعراض المرضية للإدراك تبدأ في أن تغمر كل كيانك، فمعدتك مريضة، وكل الأمور في رأسك – لقد التقطت هذه الصورة اللعينة لـ “كالي”، ثم تقوم بإغلاق التطبيق في حالة رعب، وتفكر.. كيف انتهى الأمر بينكما بهذه الطريقة؟

الصورة التي التقطتها صديقتك السابقة لك

إذا لم يكن رأوها من قبل فإنهم سوف يستاءون للغاية. (أنظر أعلى)

عشاق الطعام

وتشمل العناصر الرئيسية كأسا من النبيذ، وابتسامة ماكرة، وصحن مليء تماما بالمحار، بمجرد السحب لليمين لوضع الإعجاب ينتهي بك المطاف للمواعدة في أكثر المطاعم شهرة على انستجرام في مدينتك، حيث تتوقف ست دقائق في حرج وهلع بينما أحدهم يلتقط صوراً لطعامك.

صورة لمحبي الموسيقى

إنه دي جي “منسق أغاني”، عازف جيتار، أو مؤلف موسيقي تحت الاختبار، ويريدون منك معرفة ذلك. ودون قصد: يكون بمثابة مرشح موثوق بالنسبة للأشخاص أمثالنا الذين يبذلون قصارى جهدهم من أجل تجنب مواعدة أي منسق أغاني مرة أخرى.

صور مقاطع القصائد أو كلمات الأغاني

وهي مهمة محبطة، يا رفيقي… يريدك هذا الشخص أن يُعرفك أنهم متعمقون، في الواقع: إنهم مزعجون.

صور العطلات

تميل الظروف إلى الحصول على فائض من هذه الصور، بشكل آخر، هذه الصور تشير إلى أن امرأة تريد أن تقول أنها ذهبت إلى باريس مرة واحدة، أو شخص يجلس على شاطئ يشرب كأساً من الـ “ديكري” في عطلة الربيع، أو لقطة مثيرة للإعجاب جدا لشخص يحب الحياة ويتنزه في جبال الأنديز. اختارها بعناية، من بين كل نوع من صور العطلات هذه لديها تبعات.

Photo via Flickr user MIKI Yoshihito

شخص يلتقط صورة مع مسدسات

موجودة بالأساس في الولايات المتحدة، تختلف بالتأكيد عن “صور الصيد”، ومن المحتمل أن تكون مخيفة، وذلك يعتمد على نظرتك للتعديل الثاني من الدستور الأمريكي “يعطي حق للمواطنين بحمل والاحتفاظ بالسلاح”.

صور الشخصيات المؤثرة

ما الذي يحاولون إخبارك به: كم هم رائعون؟ ماذا يريدون أن يخبروك في الواقع: أنهم يستهلكون نصف باقة البيانات خلال تفقدهم لمواقع التواصل الاجتماعي.

رجل محترم كبير في السن يلتقط أول سيلفي له

كيف يعمل هذا الهراء ؟ اللعنة، أعتقد أنني ضغطت على هذا الزر هنا، كلا… اللعنة يا إلهي، نعم… نعم سأتولى الأمر. أنا ضغطت على ذلك الآن، اللعنة، لماذا لم ينطلق فلاش الكاميرا؟! لم يكن هذا ليحدث أبداً لو أن “بارب” لم تتركك يا جون، اللعنة على عقلي، لدينا مهمة للقيام بها فلتتوقف عن التفكير في “بارب”، ودعونا نلتقط هذه الصورة حتى نتمكن من التقدم مع هذا التطبيق العاهر الذي أخبرنا ابن أخي عنه، نعم.. نعم… حسنا، أعتقد أنني أعرف كيف أفعل ذلك، هيا بنا. أجل بحق الجحيم، ها قد انتهينا، تبدو جميلا جون، جميع النساء سوف تحبك، أنت تعرف ماذا تقول النساء عنهم، إنه يفضلون الرجال من ذوي الخبرة، أليس كذلك؟! حسنا… حسنا كل تلك النساء تقول ذلك ما عدا “بارب” التي اختارت رجلا أصغر لعين… أنا افتقدها بشدة.

صورة بيتزا

الشيء الحيوي الذي يغريك لكي تسحب إصبعك لليمين لتسجل إعجابا.

هذه صورتي الوحيدة

ما الذي تخفيه؟ غموض محاط بسر محير، إنه أنت، لماذا تقوم بتحميل صورة واحدة فقط؟ لا توجد سيرة ذاتية كذلك؟ جريء؟.. هل انجذب إلى هذه الثقة؟ أو هل أبتعد لاحتمالية أن تكون شخص مخادع أو فخ؟ * أقوم بعمل سحب لليمين* لقد وقع الفأس في الرأس!

أعشاب جنسية

قد يحاول هذا الشخص إخبارك بأنه أحد تجار هذه الأعشاب.

صورة الزفاف

نحن جميعا ننظر بشكل سخيف إلى حفلات الزفاف، أنا لا أهتم إذا كنت أكثر شخص قبيح في العالم ولكن تبدو مذهلا في حفل زفاف، لذلك، بالطبع سنستخدم بعض الصور لنا مثل وصيفة العروس أو رفقاء العريس أو أي شيء آخر، ومع ذلك، فالمشاعر العميقة داخل Tinder، لا يمكن أن تمضي، قد يكون ذلك نادر الوجود، لكن العطوف المثير للاهتمام الذي يستخدم صورة من يوم زفافه يمكنك ان تستعرض صوره، لكن فكر مليًا قبل أن تسحب لليمين وتعطي إعجابا.

صورة سيلفي منخفضة الجودة

ربما تم التقاط الصورة مع شرائح بطاطس، ولكننا في سنة 2018، ولا يزال هذا الشخص لا يمكنه استجماع قوته لالتقاط صورة مناسبة للوقت الذي نعيش فيه، لذا تولّ كيفية عمل ذلك، ربما يكون بالكاد يستخدمون وسائل الإعلام الاجتماعي؛ لذلك عليهم أن يكونوا هادئين تماما، وربما يجب عليك منحهم فرصة.

صورة لمؤخرة عادية على إنستجرام

على الأرجح إنها جادة في القيام بتمارين القرفصاء. احتمال آخر: قد يكون هذا فخ!

صورة القيام بعرض ستاند أب

لست كوميديان حقيقي إذا كان لديك واحد من هذه الصور، أنت مجرد خريج مغفل من كلية هامبر بانتظارNetflix أن تتصل بك، هل يمكنني الحصول على المزيد من الفطائر من فضلك؟

صورة تشير لعلامة ثقافية

قد تشمل أو لا تشمل اليوجا، لقد ذهبوا إلى الهند وسيكون لهم بالتأكيد عدد من الصور التي تشير إلى ذلك في ملفهم الشخصي، قد يكون أو لا يكون جوستين ترودو، إذا قمت بالسحب لليمين لتسجيل الإعجاب، فكن مستعد لاحتمال الذهاب إلى مهرجان الرجل المحترق Burning Man هذا العام.

سيلفي بدون قميص

عندما يتم عرض مثل هذه الصور دون أي صور أخرى، فمن المحتمل أنه شخصًا يخون زوجته، وإذا كان منحك إعجابا، فإنه يريد أن يفعل ذلك معك الآن. يكتب في سيرته الذاتية: العلاقات السرية فقط.

شخص يقوم بألعاب الخفة

هذا الشخص أحمق. ولكن، قد يكون جيدًا في الجنس.

وجه البطة

لا يزال هناك أشخاص يفعلون هذا؟!

سلسلة الصور

لا شيء أفضل من البروفايل الذي يخبرك بقصة، لقد صادفت ذات مرة ملفًا شخصيًا حيث سردت الصور الستة ما تقوم به إحدى السيدات لعمل معكرونة بالجبنة، أعني، إنها كوميدية. تعمل سلسلة الصور أيضًا كبداية لحوار طبيعي، مما يجعلها فعالة على نحو مُضاعف.

سيلفي الجيم

من المحتمل أن يكون واحدًا من نجوم اللياقة البدنية على موقع انستجرام المليء بالمنشورات والهاشتجات التي تتخللها صور للسلطات والعصائر.

صور “عندما كنت صغيرًا”

الأثر المرجو منها: إنهم يريدون منك أن تعرف كيف كانوا شخصيات لطيفة عندما كانوا أصغر سنا. الأثر الفعلي: إنهم يكتشفوا كم أصبحوا مملين بعد أن تخطوا الثلاثين من عمرهم.

Photo via Pixabay user janeb13

صورة زوجين

“يبحثان عن الشخص الثالث”

صورة الأزياء المثيرة

أنت مثير جدًا ولكنك ترتدي ملابسك مثل شخصية “سبايك” في مسلسل الانيمي “كاوبوي بيباب”، لدي انتصاب غريب في الوقت الحالي!

صورة “إنجاز شيء ما”

يحاول هذا الشخص أن يخبرك بأن لديهم حياة منظمة، على الرغم من أنه من الممكن أن يكون هذا خداعا مبطنا، ولكنك ستكتشفه بعد فوات الأوان. وتشمل أنواع تلك الصور: التخرج، الفوز بالجوائز، وبعض الصور المختلطة التي تقع في فئة صور التباهي أو الاستعراض.

صورة الزي الرسمي

هذا الشخص شرطي.. لا، فعلا، هم في الواقع شرطيون وهم في Tinder بزيهم الرسمي، ماذا يمكن أن يكون هذا بحق الجحيم؟

صورة من مرشحات سناب شات

يمكن لمعظمنا الاتفاق على أفضل جزء حول سناب شات، وهو المرشحات، تعتبر رؤية كل صور السيلفي المرشحة على بروفايل Tinder علامة تحذير على مستويات متعددة، إتركها يا عزيزي.. إتركها.

صورة “أنظروا أنا ألعب رياضة”

عادة ما تشير هذه الرسالة إلى أن شخصًا ما في هيئة جيدة أو أنه في أحد روابط الألعاب الرياضية للبالغين.ولكن إذا كانت هذه الصورة من سنوات مضت، فمن الممكن أن يتشبث هذا الشخص بمجد في الماضي، والذي قد تكون أو لا تكون مهتم به.

مجموعة صور “انظروا بالتأكيد لدي أصدقاء”

إنهم بالتأكيد لديهم أصدقاء ولا يهتمون كيف يمكن أن يكون ذلك أمرا فوضويا أو غير فعالا ليظهروه لك.

صورة تم التقاطها مع صديق

مبتذلة، ولكن ربما تكون أفضل من وضع صور لوجوه أصدقائك في Tinder بغير رضاهم.

صور جماعية فوضوية، النسخة العائلية

يريد هؤلاء أن تعرف أنهم أشخاص يحبون الحياة العائلية، إضافة إلى ذلك، مثل معظم صور المجموعات، فإن ذلك يستتبع أن تعم الفوضى، لتكثر الأسئلة: أي واحد من هؤلاء الناس أنت؟ هل هذا والدك؟ هل وافق أي من هؤلاء الأشخاص على وضع صورته في بروفايل Tinder الخاص بك؟

الصورة الملتقطة بشكل رائع

هذه هي الصورة التي نريدها، هذه هي الصورة التي كنت تنتظرها بعد أن ظللت تكدح مع ما يبدو إنها مجموعة لا نهائية من صور وجوه البط، وسيلفي الجيم، ومجموعات صور لعبة “أين والدو Where’s Waldo”، صادفت أخيرًا بروفايل لإنسان لطيف وجذاب ويتصرف بشكل طبيعي. جودة الصورة جيدة، لكن ليس بآلة التصوير ذات العدسة الأحادية العاكسة، هذه علامة صحية، هذا يعني أنهم ليسوا موديل أو يوتيوبر أو أشخاص ليسوا لطفاء بالمرة. الصورة صادقة حقا وليست مزيفة وهذا أمر مهم، وعلى أية حال، هم لطيفون للغاية، يجب عليك أن تسحب لليمين وتسجل إعجابا.

ظهر هذا المقال في الأصل على VICE CA