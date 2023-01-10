كل الطرق المختلفة التي حاولت بها أمي أن تؤذيني

ربما سمعت بمصطلح متلازمة مانشهاوزن بالوصاية “”Munchausen by Proxy المصطلح الأكثر حداثة هو “اختلاق المرض من قبل مقدمي الرعاية” ولكن كلاهما يصف شكلاً من أشكال الإيذاء وسوء المعاملة حيث يقوم مقدم الرعاية، وعادة ما تكون الأم، بتعمد اختلاق إصابة أطفالهم بالمرض من أجل الحصول على الثناء والاهتمام لرعاية أبنائهم أو بناتهم المرضى.

في السنوات الأخيرة أصبحت هذه الظاهرة الشكل المحبب لكتاب السيناريو في هوليوود للكتابة حول الإيذاء المنحرف – قد تتذكر أنه كان هناك إشارة عن تلك الظاهرة في فيلم الحاسة السادسةThe Sixth Sense – ولكن من النادر جدًا أن يتحدث الجناة أو الناجون عن تجربتهم مع تلك الظاهرة، وهذا ما يجعل قصة جولي جريجوري فريدة جدًا من نوعها.

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ولدت جولي جريجوري عام 1969 ونشأت في ريف أوهايو. إنها ليست متأكدة حقًا منذ متى بدأت تتعرض للإيذاء وإساءة المعاملة من قبل والدتها للمرة الأولى، حيث بدا أن الإساءة كانت تتصاعد خلال مراحل حياتها. ولم تكتشف تلك الإساءة حتى بلغت سن الرشد.

تحدثنا إلى جولي عما تتذكره من طفولتها. من إمدادها بوجبة من الأدوية الطبية العشوائية ورؤوس أعواد الثقاب، إلى إدراكها في سن الرابعة عشرة أن مرضها كان بسبب والدتها. هنا جولي تقدم مقتطفًا صغيرًا من تلك المقابلة، والتي تظهر في حلقة من مسلسل البودكاست Extremes: وهو بودكاست من VICE حصريًا لـ Spotify باللغة الإنكليزية . يمكنك الاستماع إلى القصة كاملة هنا.

جولي مع شقيقها داني

كانت إحدى ذكريات طفولتي هي واحدة من ذكرياتي الجميلة في الواقع. كنت جالسة في حجر أمي بينما كان والدي يقود السيارة. كانت تمشط شعري بلطف شديد. كان لدي هذا الشعر الأشقر الطويل وكنت أفتش في حقيبة يدها وسألتني “هل تبحثي عن مصاصات؟”

أخبرتها أنني بالفعل كنت أبحث عن مصاصة وقالت “إذن، دعني أحضرها لكِ.”

سحبت أمي حزمة مصّاصات وأخرجت واحدة منها. وضعتها على لساني لأشعر فورا بطعم معدني في فمي، وقمت بلعق المصّاصة. لم أكن أدرك إلا بعد ذلك بكثير، بعد سنوات وسنوات، أن تلك “المصّاصات” كانت في الواقع أعواد ثقاب كانت والدتي تعطيني إياها على أنها حلوى. لقد أرادت دائمًا أن أحصل عليها وكان من الطبيعي أن أحظى بالثناء لإنهائي لعق مجموعة من المصاصات.

أنا لم أكره أمي. لقد أحببتها كثيرًا، لكن كطفلة يكون لديك هذا الشعور الفطري تقريبًا بالرغبة في أن يحبك أبيك وأمك، وأنت تفعل كل ما بوسعك لمحاولة الحصول على جرعات الحب الصغيرة هذه كلما أمكنك الحصول عليها.

لم يكن لدي أي أصدقاء طفولة. لم يكن لدينا بالفعل أي عائلة أو جيران مجاورين لنا. كنا نعيش في هذا الجانب البري العشبي من البلاد، وكنت أتجول حافية القدمين مع حيواناتي. كانت عائلتي تتكون من أمي وأبي وأخي الصغير داني، الذي كان أصغر مني بسبع سنوات تقريبًا، وكنا نعيش على طريق ترابي مسدود في مقطورة واسعة مزدوجة.

كنت أنا وأمي متعلقين جدا ببعضنا البعض حقًا؛ لم يكن لدي الكثير من الاستقلالية بعيدا عنها، ومنذ سن مبكرة جدًا كانت تأخذني إلى الأطباء وتخبرهم أن لدي مشكلة ما. تحصل أمي على دواء من أحد الأطباء ثم تحصل على دواء آخر من طبيب مختلف. ما لم أفهمه هو أنها كانت تبحث بالفعل عن الأدوية التي يجب عدم الجمع بينها، ثم كانت تبحث عن أطباء للحصول على تلك الأدوية من أجلي. وهذا ما جعلني أمرض في مرحلة مبكرة من عمري.

أنت تقرأ مقتطفًا من القصة الكاملة. للاستماع إلى الحكاية كاملة بصوت جولي، عليك النقر على زر التشغيل أدناه. الحلقة متوفرة في اللغة الإنكليزية فقط.

أمي دائمًا كانت ترغب في أن تظهر بشكل جيد. كنا نعيش في مكان منعزل ونادرًا ما أتيحت لأمي الفرصة لوضع الماكياج أو تصفيف شعرها، لكن المشاوير إلى الطبيب كانت تعني أنها يمكن أن ترتدي زيًا فاخرًا. لذلك كانت تتأنق وتكون جميلة حقًا ومبهرة للغاية، وبالتمعن قليلا، أعتقد أنها كانت تحاول الحصول على ردة فعل إيجابية من الطبيب. الأطباء جعلوها تشعر أنها كانت أماً جيدة، وكانت تحتاجني نوعًا ما، أنا تلك الطفلة، لمساعدتها في الدخول إلى تلك البيئة حتى تتمكن من الحصول على بعض الاهتمام.

كانت الطريقة الأخرى التي أبقتني بها أمي مريضة هي منع الطعام عني. اعتدت أن أذهب إلى المدرسة بدون وجبة الإفطار ولم تكن أمي تملأ الاستمارات؛ لذلك لا يمكنني تناول الغداء في المدرسة. كنت أعود إلى المنزل وأنا جائعة جدًا ولن آكل. كانت تقول أمي لي “حسنًا، لا يمكنك تناول هذا، لن تأكليه – لديك حساسية منه”. وأضافت: “لقد جعلني هذا نحيفة ومتعبة حقًا، مما وضعني في ظروف كان لا بد منها أن اعتمد عليها وأكون تحت رحمتها”.

عندما كبرت حاولت التحدث عن هذه الأشياء إلى بعض الاستشاريين في المدرسة لكنهم لم يصدقوني حقًا. كانت هذه فترة في مجتمعنا لا يتم فيها أخذ مثل هذه الأنواع من مشاكل الأطفال على محمل الجد.

عندما كنت في العاشرة من عمري، بدأت تفعل شيئًا مشابهًا مع أخي الصغير. بدأت تقول إنه يعاني من الربو ومشاكل في التنفس وتريد أن تعالجه. وكان والدي من هذا النوع من الرجال الكسالى الذين يرغبون أن يُتركوا وشأنهم- لكني أتذكره فجأة وهو يمسك بمعصم أمي ويضربه على سطح المنضدة. لقد انزعج حقًا وقال لها “لا، لن تفعلي هذا مع ابني. ابني بخير”.

أعتقد أن والدي قد فقد التحكم في شؤوني بالفعل واعتبرني خارج السيطرة. ربما لعبت حقيقة أنني كنت فتاة عاملاً. لقد نشأت في وقت لم تكن فيه الفتيات حقًا بنفس أهمية الأولاد. هو فقط لم يحبني بنفس الطريقة التي أحب بها ابنه الوحيد. لذلك كنت مثل فأر التجارب الذي كان عليه أن يخوض كل ذلك على الأكثر.

جولي عندما كانت طفلة

كان عمري 12 عامًا تقريبًا عندما اصطحبتني أمي إلى طبيب جديد. كنت جالسة على كرسي وطلب مني الطبيب أن أقف. لم أكن قد أكلت على الإطلاق، وبينما كنت واقفة، كانت نبضات قلبي تتسارع وشعرت بالإغماء. لكن الطبيب قال إنني قد أعاني من مشكلة في القلب ومن المحتمل أن أذهب وأجري اختبارًا. لقد ركزت أمي حقًا على ما قاله الطبيب. ومنذ ذلك اليوم فصاعدًا بدأت أمي بإخبار الناس أنني أعاني من مرض في القلب.

بعد سنوات قليلة أخرى وإجراء العديد من اختبارات وظائف القلب (ECG)، بدأت أمي في مواصلة ما اعتقدت أنه ضروري لإجراء جراحة قلب مفتوح. أتذكر أنه كان عمري وقتها 14 عامًا عندما أدخلتني إلى المستشفى، وكانت تلك الفترة التي قضيتها في المستشفى هي وقتًا رائعًا من حياتي. حيث أحصل في المستشفى على ثلاث وجبات في اليوم وفواكه معلبة إضافية والكثير من الجيلي. كانت الممرضات لطيفات حقًا ولم تكن أمي موجودة لتضربني أو تشدني من شعري. كان وجودي بالمستشفى في الواقع ممتعا للغاية. ثم بعد ذلك تغير كل شيء.

في نهاية الأسبوع، دخلت عليّ ممرضة وقالت إن عليها أن تحلق لي. قلت إنني قد أزلت بالفعل شعر صدري. ولكنها قالت “لا، أنا أريد أن أحلق الشعر بأماكن خاصة في جسدك”. حتى يومنا هذا لا أستطيع أن أقول بالضبط ما حدث، لكنني قفزت للتو نحو الجزء الخلفي من السرير. سحبت أغطية السرير نحوي وقلت: “لا! أمي تفعل هذا. انا لست مريضة!”

نظرت أنا والممرضة إلى بعضنا البعض وبقينا على هذا الوضع. أخيرًا قالت لي “سأعود لك حالًا” وغادرت الغرفة.

كنت اترنح. لم أكن أعرف حتى ما إذا كان ما قلته صحيحًا. لم أكن أعرف حتى أنني صدقت ذلك، لكنني علمت أنني شعرت بتحسن في المستشفى ولم أحس بهذا النوع من المشاعر من قبل.

أخيرًا، عادت الممرضة وكانت غاضبة جدًا؛ كان لديها طريقة قاسية جدا في مشيتها. لم تتوقع من طفلة مثلي ما حدث. ثم رأيت مجموعة كبيرة من الناس حولي. قاموا بتخديري وانتهى الأمر.

عند عودتي إلى المنزل، كنت في حالة لا يرثى لها؛ كنت حقا لا أستطيع التحدث. لم آكل ولم اتكلم في أي شيء. أتذكر أنني عدت إلى المستشفى مع والدتي حيث التقينا بطبيب القلب الخاص بي لمعرفة نتائج الفحص. قال “احزري ماذا؟ لدي أخبار: ابنتك بخير. إنها ليست بحاجة إلى أي جراحة استكشافية أخرى”.

كانت أمي غاضبة. وقالت، “جون اعتقد اننا اتفقنا على هذا، اعتقدت أنك ستجري جراحة القلب المفتوح لها.”

نظر إليها الطبيب واستطعت أن أرى في وجهه أنه يعتقد أن هناك مشكلة ما عند أمي. لقد أصبح صارمًا جدًا وقال “إنها لا تحتاج إلى أي شيء آخر. إنها لا تحتاج إلى جراحة قلب مفتوح” ثم استدار وابتعد عنها.

أعتقد أنه في ذلك الوقت تخليت عن سذاجتي. لقد اكتشفت الحقيقة، ولكن كان عليّ أن اخفيها مرة أخرى لأنني كنت لا أزال مضطرة للعيش وسط عائلة خطيرة وعنيفة جدًا. لم يكن حقًا بيتا جيدًا، وأخيراً ذهبت إلى ما يسمى بالبيت الجماعي. وكان ذلك في أول صيف أتحرر فيه من عائلتي.

جولي مع ابنتها حاليا

لم أدرك بالفعل ما كانت تفعله أمي إلا بعد سنوات عندما عرفت أن هناك مصطلحًا لسلوك أمي. كنت أحضر درسًا في علم النفس وكان الأستاذ يتحدث عن هذا النوع غير المعروف من الإيذاء وسوء المعاملة المسمى بـ Munchausen by Proxy أو متلازمة مانشهاوزن بالوصاية، وقال إنه السلوك الذي يقوم فيه الجاني، الأم عادة، باختلاق أو التسبب في مرض أو إصابة من أجل جعل طفلهم مريضًا، حتى يتمكنوا من متابعة المواعيد الطبية والعمليات الجراحية. أتذكر هذا الأستاذ وهو يقول إن هؤلاء الأطفال يموتون أحيانًا لأنه يتم تجاوز الأمر إلى أبعد من ذلك.

في تلك اللحظة ترابطت كل الأشياء مع بعضها البعض. وبدأت للتو في التنفس بسرعة كبيرة وتعرقت يديّ بشدة وشعرت بسخونة شديدة في كل مكان. خرجت من الفصل وذهبت إلى هذا الدرج المبني من الحجر وبدأت للتو في ضرب رأسي في جدار اسمنتي.

كل الآلام، كل الحقن الوريدية، والأدوية – كل شيء كان من أجل لا شيء. وكل هؤلاء الأطباء، الأشخاص الذين اعتقدوا أنهم أذكياء، كانوا فقط جاهلين. لقد تم اقتيادهم من قبل هذه السيدة السيكوباتية ولم يتدخل أحد لمساعدتي.

هذا مقتطف صغير من أحدث حلقة لدينا من Extremes يمكنك الاستماع إلى القصة الكاملة هنا مجانًا على Spotify فقط.