كل ما نعرفه عن استضافة الرياض لمعرض إكسبو 2030

فازت المملكة العربية السعودية، أمس الثلاثاء، بتنظيم معرض إكسبو ٢٠٣٠ في العاصمة الرياض. ووصف ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان هذا الفوز بأنه يعكس دور المملكة الرائد والمحوري في المنطقة والعالم. وستكون هذه هي المرة الثانية التي يقام فيها هذا الحدث في الشرق الأوسط، بعد استضافة دبي لمعرض إكسبو ٢٠٢٠.

يُعد معرض إكسبو حدثًا عالميًا يجمع بين الثقافة والتجارة والابتكار، ويجذب ملايين الزوار من جميع أنحاء العالم. وتعد استضافة هذا الحدث فرصةً كبيرةً للدول المضيفة لتعزيز صورتها العامة ومكانتها الوطنية والعالمية.

وعلى المستوى الاقتصادي، من المتوقع أن تحقق استضافة معرض إكسبو فوائد ضخمة للمملكة العربية السعودية، خاصةً في خلق فرص العمل وتعزيز السياحة. ويقدر المكتب الدولي للمعارض أن معرض إكسبو ٢٠٣٠ سيجذب ما يقرب من ٤٠ مليون زائر، وسيخلق أكثر من ٢٠٠ ألف فرصة عمل.

ويُعد معرض إكسبو فرصةً للدول المضيفة لجذب الاستثمارات الأجنبية. وبحسب مجلة “بوليتيكو”، فإن معرض إكسبو ٢٠٢٠ في دبي جذب استثمارات بقيمة ١٠٠ مليار دولار.

وتمثل المعارض العالمية فرصةً للدول المختارة “بإظهار نفسها للعالم” فيما تكون “مختبرًا للمهندسين المعماريين”، حسبما قال الأمين العام للمكتب الدولي للمعارض ديميتري لقناة “تي في ٥ موند.” فعلى سبيل المثال، بُني برج إيفل في باريس بمناسبة معرض “إكسبو ١٨٨٩” ومعلم “أتوميوم” في بروكسل بمناسبة “إكسبو ١٩٥٨” و”الإبرة الفضائية” في سياتل بالولايات المتحدة بمناسبة “إكسبو ١٩٦٢.”

وتأتي استضافة معرض إكسبو ٢٠٣٠ في إطار رؤية المملكة العربية السعودية ٢٠٣٠، التي تستهدف تنويع الاقتصاد وتعزيز مكانة المملكة على المستوى الدولي.

كما يأتي القرار أيضًا في الوقت الذي أصبحت فيه المملكة العربية السعودية على وشك استضافة كأس العالم لكرة القدم ٢٠٣٤ للرجال. سيقام معرض إكسبو الرياض ٢٠٣٠ في الفترة ما بين ١ أكتوبر ٢٠٣٠ و٣١ مارس ٢٠٣١.

ما هي المدن التي نافست الرياض لاستضافة إكسبو ٢٠٣٠؟

كانت مدينة بوسان الساحلية في كوريا الجنوبية وروما في إيطاليا تتنافسان أيضًا لاستضافة الحدث الخماسي الذي يجذب ملايين الزوار واستثمارات بمليارات الدولارات.

وفازت الرياض بـ ١١٩ صوتًا، وبوسان بـ ٢٩ صوتًا، وروما بـ ١٧ صوتًا، وفقًا لنتائج ١٨٢ عضوًا في المكتب الدولي للمعارض (BIE). وكانت السعودية تحتاج إلى ثلثي الأصوات للفوز في الجولة الأولى.

كيف سيؤثر هذا المعرض على السعوديين؟

تشمل الخطط السعودية إنشاء شبكة واسعة من وسائل النقل العام، بالإضافة إلى مساحة مستقبلية على شكل دائرة تشمل حدائق عامة، ومرافق لألعاب الفيديو، ومنصات أداء واسعة، وملاعب رياضية. يركز المشروع على “تسريع الابتكارات” بهدف الحفاظ على النظم البيئية الطبيعية.

وتأمل السعودية أن يجذب المعرض ٤٠ مليون زائر إلى عاصمتها.

كيف كان رد فعل بعض الدول على هذا القرار؟

عبرت الأردن عن خالص تهانيها للمملكة العربية السعودية على نجاحها في استضافة معرض إكسبو ٢٠٣٠. وأعربت وزارة الخارجية المصرية عن ثقتها في قدرة المملكة على تنظيم هذا الحدث الدولي المهم.

وفي كوريا الجنوبية، هنأ الرئيس يون سوك يول المملكة العربية السعودية بينما اعتذر عن فشله في إقامة المعرض في بلاده.

وبعد الإعلان عن فوز السعودية باستضافة المعرض، انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي تغريدات سابقة للإعلامي الإسرائيلي إيدي كوهين، تناولت مسألة استضافة السعودية لمعرض إكسبو ٢٠٣٠ والدعم الذي قدمته إسرائيل لهذه المبادرة.

وفي تغريدات سابقة نشرت في ٢٠ يونيو، هدد الإعلامي الإسرائيلي إيدي كوهين باستبعاد المملكة العربية السعودية من استضافة معرض إكسبو ٢٠٣٠ بسبب عدم اعترافها بدولة إسرائيل. ورفضت الحكومة السعودية التهديدات الإسرائيلية، مؤكدة أنها لن تسمح لأي دولة بفرض شروطها لاستضافة معرض إكسبو ٢٠٣٠.

وامتلأت سماء الرياض بالأضواء احتفالًا بالإنجاز التاريخي الذي أعلنه سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بفوز الرياض باستضافة معرض إكسبو العالمي ٢٠٣٠ يوم الثلاثاء ٢٨ نوفمبر.

إلى ماذا يرمز شعار الرياض إكسبو ٢٠٣٠؟

يحتوي شعار معرض الرياض إكسبو ٢٠٣٠ بنخلة، وهي رمز المدينة والمنطقة العربية. وتتميز شجرة النخيل بوجود ٦ سعف، ولكل سعفة نقش ولون يميزها عن الأخرى.

ترمز كل سعفة إلى أحد موضوعات المعرض الستة: الطبيعة والهندسة المعمارية والفن والتكنولوجيا والعلوم والتراث. وبذلك يجمع الشعار بين معالم مدينة الرياض التي تتميز بتنوعها وحيويتها، وموضوعات المعرض التي تعكس رؤيتها المستقبلية.

ما هو المخطط العام لموقع معرض الرياض إكسبو؟

يتميز المخطط العام المقترح لموقع معرض الرياض إكسبو ٢٠٣٠ بتصميمه الفريد الذي يجمع بين مفهومي “الواحة” و”الروضة” المشتقتين من اسم المدينة. ويجسد هذا التصميم رؤية المملكة العربية السعودية لريادة مستقبل مستدام للمدن ومجتمعاتها.

ويرتكز المخطط على فكرة إنشاء مدينة مستقبلية محاطة بالحدائق والبساتين الخضراء، على غرار الواحات الصحراوية. كما يتضمن المخطط مجموعة متنوعة من المرافق والمعالم المميزة، مثل ناطحات السحاب ومراكز المعارض والملاعب الرياضية.

ويهدف هذا التصميم إلى خلق تجربة فريدة للزوار، وتعزيز مكانة الرياض كوجهة عالمية للثقافة والابتكار. ويعكس التصميم أيضًا التزام المملكة العربية السعودية بحماية البيئة وتعزيز التنمية المستدامة.

أين سيكون المعرض القادم عام ٢٠٢٥؟

من المقرر أن يقام المعرض القادم في أوساكا باليابان عام ٢٠٢٥. وسيكون هذا هو المعرض العالمي السابع والثلاثين، وسيستمر لمدة ستة أشهر، من ١٣ أبريل إلى ١٣ أكتوبر ٢٠٢٥.

سيكون موضوع معرض إكسبو ٢٠٢٥ هو “تصميم مستقبل المجتمع للحياة”، وسيركز على الابتكار والتكنولوجيا والتنمية المستدامة. ومن المتوقع أن يجذب المعرض أكثر من ٢٨ مليون زائر من جميع أنحاء العالم.