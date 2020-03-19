كيفية تحضير فتة المسخن

المقادير:

شرائح بصل، حسب الذوق

زيت زيتون لقلي البصل

دجاج مسلوق مقطع بدون عظم

خبز طابون

ملعقة كبيرة طحينة

ملعقة كبيرة لبن

قطع صغيرة من الخبز المقلي

ثوم

سماق

ملح

فلفل أسود

قرفة

لوز مقلي وبقدونس للتزيين

طريقة التحضير:

نقوم بالبداية، بإضافة شرائح البصل مع رشة ملح وفلفل أسود وقرفة، والقليل من الماء ونضعهم على النار. بعد خلط البصل مع البهارات على النار قليلاً، نقوم بإضافة معلقتين من السماق، والزيت وقطع الدجاج، ونضعهم على النار مرة أخرى. في هذه الأثناء، يمكنك تحضير الصلصة، قم بخلط الطحينة مع اللبن وفصين من الثوم مع عصرة ليمون ورشة ملح، ثم قم بخلط المواد مع بعضها. في هذا الوقت، سيكون الدجاج قد أصبح جاهزاً. حضر صحين كبير لوضع الدجاج بالسماق، ومن ثم أضف صلصة الطحينة، وضع فوقها الخبز المقلي ورشة سماق وقطع اللوز وبقدونس للتزيين.

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صحتين. وكل يوم فتة عالمي وأنتو بخير.